Tử vi 2 tuần tới: THIÊN TUẾ độ mệnh, QUÝ NHÂN phù trợ, con giáp may mắn đại cát đại lợi, vận khí tăng cao, sự nghiệp hanh thông - đánh đâu thắng đó

Tâm linh - Tử vi 04/05/2022 09:15

2 tuần tới, những con giáp này có sao tốt độ mệnh, quý nhân bám gót, may mắn hưởng trọn phước lộc trời ban, đánh đâu thắng đó

Con giáp tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất thông minh, lanh lợi, hào hiệp và dũng cảm. Mặc dù bên ngoài, họ khá trầm tính, ít nói, không thích tiếp xúc quá nhiều với người lạ.

Con giáp này có khả năng phán đoán và có nhãn quan tinh tế. Người tuổi này có năng lực học tập và làm việc cao. Họ sẵn sàng học tập những điều mới mẻ và không ngừng thay đổi để phát triển.

 

Trong vòng 2 tuần tới, con giáp tuổi Tuất được Thần Tài phù hộ nên tài lộc vượng phát. Vận khí của con giáp này tốt hơn nhiều so với những thời điểm trước đây. Người tuổi này thích hợp khai trương, mở hàng, khởi nghiệp kinh doanh.

 

Những người ốm đau, mắc bệnh cũng sớm bình phục. Con giáp này làm công ăn lương cũng sẽ giải quyết được khó khăn, trở ngại, đạt thành tựu đáng ngưỡng mộ. Mặt khác, những người sinh năm Tuất, trong 6 ngày tới, cung sinh mệnh sẽ không may gặp phải các sao hung tinh “hung sát”, “thăng trầm” khiến sức khỏe và tài lộc không tốt, cơ thể dễ mệt mỏi, không nên thức khuya, uống nhiều nước để chống khô da.

Tử vi 2 tuần tới: THIÊN TUẾ độ mệnh, QUÝ NHÂN phù trợ, con giáp may mắn đại cát đại lợi, vận khí tăng cao, sự nghiệp hanh thông - đánh đâu thắng đó - Ảnh 1
Con giáp này có khả năng phán đoán và có nhãn quan tinh tế - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp. người sinh năm Mão thông minh và linh hoạt, dũng cảm và ngoan cường. Họ còn được biết đến với tinh thần lạc quan, có niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống.

Con giáp này rất có ý thức ở nơi làm việc và không ngừng theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp. Người tuổi này luôn duy trì tinh thần trách nhiệm cao ở bất cứ hoàn cảnh nào. Họ tin rằng không có việc gì mà họ không thể làm được.

 

2 tuần tới đây, con giáp tuổi Mão có tài vận tăng hoa. Sự nghiệp của họ có nhiều bước tiến. Người làm kinh doanh sẽ buôn may bán đắt, ký được hợp đồng. Trong khi người đầu tư tài chính cũng sẽ kiếm lời từ những khoản đầu tư của mình.

Người tuổi này chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc nên được cấp trên, đối tác tin tưởng, tạo nhiều điều kiện trong công việc. Đối với một số người thuộc con giáp này thì có thể là điềm lành khiến vận đào hoa gặp nhiều may mắn, có bạn thì không thiếu đào hoa, đối với những bạn độc thân thì hãy sớm thoát khỏi cảnh độc thân nhé, phải có đủ hiểu biết về điểm mạnh và điểm yếu của riêng mình.

Tử vi 2 tuần tới: THIÊN TUẾ độ mệnh, QUÝ NHÂN phù trợ, con giáp may mắn đại cát đại lợi, vận khí tăng cao, sự nghiệp hanh thông - đánh đâu thắng đó - Ảnh 2
2 tuần tới đây, con giáp tuổi Mão có tài vận tăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Dần là người có tính cách tự lập, nhanh nhạy và cũng không kém phần kiên định. Khi đã quyết định làm việc gì thì họ sẽ không thay đổi ý kiến của mình.

Con giáp này cũng khó có thể chấp nhận những lời đề nghị và đề xuất của những người khác. Người tuổi này khá ngoan cường, dám nghĩ dám làm và không chịu đầu hàng trước những khó khăn, thử thách.

 

2 tuần tới đây, con giáp tuổi Dần được dự báo sẽ có tài lộc tăng cao, của cải tràn vào nhà. Họ được sao tốt chiếu mệnh nên dễ dàng vượt qua những khó khăn trong công việc.

Thầy tử vi cho biết những con giáp tuổi Dần chú tâm làm ăn thì công việc sẽ dần khởi sắc. Đây cũng là thời điểm tốt để con giáp này mở hàng, khởi nghiệp kinh doanh. Người tuổi Dần được Trời phú cho sức khỏe dồi dào, sẵn sàng cho những công việc, nhiệm vụ sắp tới.

Tử vi 2 tuần tới: THIÊN TUẾ độ mệnh, QUÝ NHÂN phù trợ, con giáp may mắn đại cát đại lợi, vận khí tăng cao, sự nghiệp hanh thông - đánh đâu thắng đó - Ảnh 3
2 tuần tới đây, con giáp tuổi Dần được dự báo sẽ có tài lộc tăng cao - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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