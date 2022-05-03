Bước qua ngày hôm nay 3/5, những con giáp này gặp thời đổi vận, vận xui tan biến, may mắn ùn ùn kéo tới, tình - tiền viên mãn, thăng hoa

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra tốt đẹp suôn sẻ. Tính cách chính trực, ngay thẳng và làm việc dựa vào lý trí mang lại cho những người này vận số quý nhân. Bản mệnh dễ dàng thể hiện được năng lực của mình nếu đứng ở vị trí lãnh đạo.

Tài vận: Vận trình tài lộc phát tài. Người làm kinh doanh có được một ngày làm việc thuận lợi, tiền bạc chảy vào túi như nước với sự phù hộ của Thần Tài, tiền sẽ tìm đến bạn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm đối mặt buồn phiền. Trong mắt tuổi Tỵ giờ đây quan trọng nhất là kiếm tiền, do đó mà chuyện tình cảm đang bị bỏ bê trông thấy. Bên cạnh sự phai nhạt trong cảm xúc chính là khoảng cách của hai người cũng ngày một xa dần.

Con số may mắn: 21, 25, 37.

Màu sắc may mắn: Vàng nhạt, xanh da trời, xanh lá cây

Vận trình công việc của tuổi Tỵ trong ngày mai diễn ra tốt đẹp suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong ngày mai diễn ra vô cùng dễ dàng. Bản mệnh vốn là người có năng lực, có khả năng ngoại giao và thuyết phục nên luôn được đánh giá cao. Nếu biết phát huy tối đa thế mạnh sẵn có này, đường sự nghiệp của bản mệnh sẽ còn rộng mở.

Tình cảm: Vận trình tình cảm chưa thật hoà hợp. Do chưa tìm được sự đồng điệu trong suy nghĩ, quan điểm sống nên việc dẫn tới mâu thuẫn cũng là điều dễ hiểu. Con giáp này trách móc nửa kia vì không có trách nhiệm với tình yêu này.

Tài vận: Vận trình tài lộc ổn định. Nguồn thu nhập vững vàng mang lại cảm giác an tâm hơn cho những người này. Kiếm được tiền nhờ sự khéo léo trong kinh doanh.

Con số may mắn: 16, 24, 52

Màu sắc may mắn: Nâu

Vận trình công việc của tuổi Ngọ trong ngày mai diễn ra vô cùng dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày mai diễn ra dễ dàng. Đây là cơ hội tốt để những chú Gà phát huy tố chất lãnh đạo của mình. Tuy vậy, đừng quên việc học hỏi phải được duy trì thường xuyên và liên tục. Ngay cả khi đã đứng ở vị trí cao thì việc bồi dưỡng tri thức vẫn không dư thừa.

Tình cảm: Vận trình tình cảm nảy sinh mâu thuẫn. Mâu thuẫn lớn nhất được xét đến nằm ở sự bất đồng trong quan điểm sống, cách nuôi dạy con cái. Trong trường hợp này, các cặp đôi cần phải giữ bình tĩnh để tìm ra cách phương án chung.

Tài vận: Vận trình tài lộc được nâng cao. Sự ứng biến linh hoạt và khả năng nhìn xa trông rộng mang lại cho người tuổi này những khoản thu khó ngờ.

Con số may mắn: 1, 2, 45

Màu sắc may mắn: Màu cà phê, xam, trắng

Ngay cả khi đã đứng ở vị trí cao thì việc bồi dưỡng tri thức vẫn không dư thừa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo