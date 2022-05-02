Tử vi cuối tháng 5/2022: QUÝ NHÂN hậu thuẫn, top con giáp này sự nghiệp phất, tài chính vượng, làm việc gì cũng suôn sẻ, tình duyên chuyển biến tích cực

Theo tử vi cuối tháng 5/2022 của 12 con giáp , tuổi Mão cần dốc toàn trí lực, dồn toàn bộ tâm huyết để theo đuổi mục tiêu trong tháng này. Nếu có thể chủ động nắm bắt cơ hội, chắc chắn sẽ có bước đột phá thành công. Đồng thời nên chú ý xây dựng mối quan hệ hài hòa tại nơi làm việc.

Tài lộc trong tháng bình ổn, có thu có chi đều đặn. Công việc ổn định nên không phải lo lắng nhiều về thu nhập. Tuy nhiên, tạm ổn nghĩa là bản mệnh vẫn thiếu cố gắng. Các chi phí phát sinh trong tháng cũng nhiều, không tính toán kỹ càng rất dễ bị thâm hụt tài chính. Ngoài ra, tuổi Mão cũng nên thận trọng khi cho người khác vay mượn tiền bạc.

Vận trình tình cảm của Mão trong tháng mới hứa hẹn sẽ có diễn biến bất ngờ, các cặp đôi tâm đầu ý hợp trong nhiều chuyện, thậm chí còn rất đồng lòng trước những quyết định lớn, cùng chung tay gìn giữ hạnh phúc gia đình. Người độc thân có thể đón tin hỷ sự, càng đi nhiều, đi xa càng có cơ hội tìm kiếm đối tượng phù hợp.

Tuổi Mão cần dốc toàn trí lực, dồn toàn bộ tâm huyết để theo đuổi mục tiêu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi cuối tháng 5/2022 của 12 con giáp nói rằng, tháng này, tinh thần làm việc của tuổi Thìn lên cao, tràn đầy hứng khởi, công việc vì thế cũng hanh thông nhiều phần. Con giáp này thêm tự tin, hành động độc lập, tự chủ, hăng hái và nắm quyền hành trong tay.

Nguyệt Lệnh lâm Quan Đới xuất hiện là dấu hiệu tốt lành cho quá trình thăng tiến của con giáp này. Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, làm gương cho người khác nên được cả lãnh đạo cũng như đồng nghiệp, bạn bè yêu mến, đánh giá cao. Vận may về tài chính cũng sẽ tới với tuổi Thìn, hứa hẹn sẽ gặt hái thành công ở các lĩnh vực kinh doanh hay đầu tư. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ đều diễn ra suôn sẻ. Nguồn thu từ công việc chính đảm bảo cho bản mệnh một cuộc sống đủ đầy.

Về phương diện tình cảm, các mối quan hệ của Thìn không có gì phải chê trách. Các cặp đôi đang trải qua giai đoạn vô cùng mặn nồng, ngọt ngào. Người độc thân vượng đào hoa, được nhiều kẻ đưa người đón. Dù vậy bản mệnh vẫn nên rõ ràng mọi chuyện, đừng lấp lửng kẻo tự mua dây buộc mình.

Tinh thần làm việc của tuổi Thìn lên cao, tràn đầy hứng khởi, công việc vì thế cũng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi cuối tháng 5 của 12 con giáp nói rằng, tháng 5/2022, công việc của tuổi Ngọ dễ có quý nhân tương trợ. Nhìn chung những cuộc gặp gỡ, trao đổi trong tháng này đều có thể đem tới những thông tin hữu ích, tạo điều kiện để con giáp này chạm tay tới mục tiêu của mình.

Tiền bạc cũng không phải là vấn đề đối với tuổi Ngọ trong tháng được tài tinh chiếu mệnh. Người làm ăn kinh doanh có thể mở rộng được thị trường hoặc mở rộng được đối tượng khách hàng, nhờ thế mà buôn may bán đắt hơn hẳn.

Trên phương diện sự nghiệp, bạn thường đặt cái tôi của mình lên quá cao để bảo vệ lòng tự trọng của bản thân. Chính vì thế, bạn thường xuyên dùng lời nói để khiêu khích người khác, thiếu kiên nhẫn khi lắng nghe ý kiến của bạn bè, đồng nghiệp.

Về phương diện tình cảm, đào hoa mang tới cơ hội để tuổi Ngọ làm mới đời sống tình cảm. Chỉ cần con giáp này chủ động nắm bắt cơ hội tốt để thúc đẩy nhân duyên, không khó để người độc thân gặp được người tâm đầu ý hợp. Tình cảm cặp vợ chồng hòa thuận, những mâu thuẫn trước đó được hóa giải.

Công việc của tuổi Ngọ dễ có quý nhân tương trợ. - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo