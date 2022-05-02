Cuối ngày hôm nay 2/5: Top con giáp này có quà bất ngờ, nghỉ lễ vẫn hưởng trọn cát lộc, vàng bạc rơi vào túi, đào hoa nở rộ

Thiên Tài đem tới niềm vui tài lộc cho người tuổi Sửu. Một số người thậm chí có thể phát tài chỉ dựa vào may mắn. Tuy nhiên, khi túi tiền rủng rỉnh, bạn cần nghĩ tới việc đầu tư hữu ích, chớ tiêu xài lãng phí rồi "của thiên trả địa".

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Đông phía ngoài phòng giã gạo, nơi xay giã bột và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Những người chăm chỉ với các công việc tay trái cũng có một khoản dư dả trong hôm nay. Bạn tạo được niềm tin trong lòng khách hàng, đối tác nên ai cũng muốn hợp tác lâu dài để đôi bên cùng phát triển.

Hãy thể hiện tài ngoại giao và kiên nhẫn nhất có thể, đặc biệt là với những người bạn không thích hoặc không tin tưởng. Xử lý dứt điểm để tránh những màn kịch không cần thiết và và đừng bỏ qua những hành vi xấu hoặc sự ngu xuẩn của người khác.

Thiên Tài đem tới niềm vui tài lộc cho người tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày 2/5/2022 của 12 con giáp, đặc biệt vào cuối ngày Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần làm việc gì cũng thuận lợi do nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Bạn hoàn thành những nhiệm vụ tưởng chừng khó khăn một cách vô cùng nhanh chóng.



Người làm ăn kinh doanh cũng có thể tranh thủ kí kết hợp đồng hoặc giao lưu với đối tác trong ngày hôm nay, hứa hẹn bạn sẽ tìm được người cùng chung mục tiêu, đôi bên hợp tác ăn ý để đem về khoản tiền rủng rỉnh trong tương lai.



Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 2 âm lịch nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Có vẻ không phải tất cả mọi thứ đều hướng về phía bạn. Người khác có thể nói hoặc làm những điều tỏ ra coi thường cá nhân. Các hoạt động thể thao và ngoài trời rất tốt cho bạn và giúp nạp lại nguồn năng lượng.

Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần làm việc gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Mộc sinh Hỏa, người tuổi Tị xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp trong ngày hôm nay. Bản mệnh thậm chí có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý để có thể phát triển nhanh chóng.



Chuyện tình cảm cũng có dấu hiệu tiến triển tích cực. Bạn và nửa kia có thể dần tháo gỡ được hiểu lầm và quý trọng nhau hơn. Bạn hiểu rằng trên thế giới này, chẳng ai có thể đem lại cho mình sự hậu thuẫn lớn lao hơn người ấy.



Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Bế là ngày xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp và thực hiện các công việc phù hợp, không thì có thể chọn ngày khác đẹp hơn để tiến hành, như vậy mới gặp nhiều may mắn. Bạn và đồng nghiệp sẽ hiểu nhau hơn sau một tình huống khó khăn. Đừng vội đưa ra quyết định. Buổi tối mang đến cơ hội để nguồn cảm hứng sáng tạo bùng nổ. Chia sẻ ý tưởng của bạn.

Mộc sinh Hỏa, người tuổi Tị xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo