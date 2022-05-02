Cuối ngày hôm nay 2/5: Top con giáp này có quà bất ngờ, nghỉ lễ vẫn hưởng trọn cát lộc, vàng bạc rơi vào túi, đào hoa nở rộ

Tâm linh - Tử vi 02/05/2022 11:40

Ngày hôm nay không trôi qua bình thường mà cuối ngày những con giáp này hãy chuẩn bị để đón quà bất ngờ, may mắn ùn ùn kéo đến.

Tuổi Sửu

Thiên Tài đem tới niềm vui tài lộc cho người tuổi Sửu. Một số người thậm chí có thể phát tài chỉ dựa vào may mắn. Tuy nhiên, khi túi tiền rủng rỉnh, bạn cần nghĩ tới việc đầu tư hữu ích, chớ tiêu xài lãng phí rồi "của thiên trả địa".

Những người chăm chỉ với các công việc tay trái cũng có một khoản dư dả trong hôm nay. Bạn tạo được niềm tin trong lòng khách hàng, đối tác nên ai cũng muốn hợp tác lâu dài để đôi bên cùng phát triển.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Đông phía ngoài phòng giã gạo, nơi xay giã bột và cửa phòng thai phụ. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Hãy thể hiện tài ngoại giao và kiên nhẫn nhất có thể, đặc biệt là với những người bạn không thích hoặc không tin tưởng. Xử lý dứt điểm để tránh những màn kịch không cần thiết và và đừng bỏ qua những hành vi xấu hoặc sự ngu xuẩn của người khác.

Cuối ngày hôm nay 2/5: Top con giáp này có quà bất ngờ, nghỉ lễ vẫn hưởng trọn cát lộc, vàng bạc rơi vào túi, đào hoa nở rộ - Ảnh 1
Thiên Tài đem tới niềm vui tài lộc cho người tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi ngày 2/5/2022 của 12 con giáp, đặc biệt vào cuối ngày Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần làm việc gì cũng thuận lợi do nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Bạn hoàn thành những nhiệm vụ tưởng chừng khó khăn một cách vô cùng nhanh chóng.

Người làm ăn kinh doanh cũng có thể tranh thủ kí kết hợp đồng hoặc giao lưu với đối tác trong ngày hôm nay, hứa hẹn bạn sẽ tìm được người cùng chung mục tiêu, đôi bên hợp tác ăn ý để đem về khoản tiền rủng rỉnh trong tương lai.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 2 âm lịch nhân thần ở phía ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Có vẻ không phải tất cả mọi thứ đều hướng về phía bạn. Người khác có thể nói hoặc làm những điều tỏ ra coi thường cá nhân. Các hoạt động thể thao và ngoài trời rất tốt cho bạn và giúp nạp lại nguồn năng lượng.

Cuối ngày hôm nay 2/5: Top con giáp này có quà bất ngờ, nghỉ lễ vẫn hưởng trọn cát lộc, vàng bạc rơi vào túi, đào hoa nở rộ - Ảnh 2
Tam Hội giúp sức, người tuổi Dần làm việc gì cũng thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Mộc sinh Hỏa, người tuổi Tị xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp trong ngày hôm nay. Bản mệnh thậm chí có cơ hội gặp gỡ quý nhân, được giới thiệu cho những cơ hội đáng quý để có thể phát triển nhanh chóng.

Chuyện tình cảm cũng có dấu hiệu tiến triển tích cực. Bạn và nửa kia có thể dần tháo gỡ được hiểu lầm và quý trọng nhau hơn. Bạn hiểu rằng trên thế giới này, chẳng ai có thể đem lại cho mình sự hậu thuẫn lớn lao hơn người ấy.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Bế là ngày xấu mọi việc trừ đắp đê, lấp hố, rãnh. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp và thực hiện các công việc phù hợp, không thì có thể chọn ngày khác đẹp hơn để tiến hành, như vậy mới gặp nhiều may mắn. Bạn và đồng nghiệp sẽ hiểu nhau hơn sau một tình huống khó khăn. Đừng vội đưa ra quyết định. Buổi tối mang đến cơ hội để nguồn cảm hứng sáng tạo bùng nổ. Chia sẻ ý tưởng của bạn.

Cuối ngày hôm nay 2/5: Top con giáp này có quà bất ngờ, nghỉ lễ vẫn hưởng trọn cát lộc, vàng bạc rơi vào túi, đào hoa nở rộ - Ảnh 3
Mộc sinh Hỏa, người tuổi Tị xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đầu tháng 4 âm lịch: Những con giáp này ẵm hết lộc trời ban, phúc khí dồi dào, may mắn vây quanh, vàng bạc đầy nhà, tiêu xài thả ga

Đầu tháng 4 âm lịch: Những con giáp này ẵm hết lộc trời ban, phúc khí dồi dào, may mắn vây quanh, vàng bạc đầy nhà, tiêu xài thả ga

Tuần đầu tháng 4 âm lịch tức tháng 5 dương, những con giáp này trời ban bấy nhiêu phước lành thì hưởng hết bấy nhiêu, may mắn không ai sánh bằng.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 21 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 51 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng