Đầu tháng 4 âm lịch: Những con giáp này ẵm hết lộc trời ban, phúc khí dồi dào, may mắn vây quanh, vàng bạc đầy nhà, tiêu xài thả ga

Tâm linh - Tử vi 02/05/2022 11:18

Tuần đầu tháng 4 âm lịch tức tháng 5 dương, những con giáp này trời ban bấy nhiêu phước lành thì hưởng hết bấy nhiêu, may mắn không ai sánh bằng.

Tuổi Sửu

Theo dõi tử vi đầu tháng 4/2022 của 12 con giáp âm lịch, người tuổi Sửu được Tam Hợp Thái Tuế phù trợ trong tháng Ất Tỵ nên vận trình công việc, sự nghiệp có nhiều biến đổi nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực.

Vận quý nhân của bạn trong tháng khá vượng, đi đâu cũng được người yêu kẻ mến. Điều này rất có lợi cho những người đang có ý định chuyển đổi công việc hay thay đổi môi trường mới, với sự hậu thuẫn của quý nhân, bạn sẽ nhanh chóng thích nghi và được tạo điều kiện phát triển.

Môi trường làm việc hài hòa hơn nhờ có người giúp đỡ, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình. Hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể, đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực, nếu có được giao trọng trách thì cũng đừng nề hà mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống nhé.

Đầu tháng 4 âm lịch: Những con giáp này ẵm hết lộc trời ban, phúc khí dồi dào, may mắn vây quanh, vàng bạc đầy nhà, tiêu xài thả ga - Ảnh 1
Người tuổi Sửu được Tam Hợp Thái Tuế phù trợ trong tháng Ất Tỵ nên vận trình công việc, sự nghiệp có nhiều biến đổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo dõi tử vi đầu tháng 4/2022 của 12 con giáp âm lịch, vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ trong tháng mới nhờ sự hậu thuẫn của nhiều quý tinh nên thăng hạng rõ rệt.

Vừa được Tam Hội Thái Tuế che chở, lại có cả Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh hỗ trợ, đây là một tháng quý nhân luôn song hành trên mỗi bước thành công của bản mệnh. Mọi việc có chiều hướng đi lên, nhân lúc này hãy tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định ấp ủ từ trước đó vì khả năng thành công rất cao.

Những việc bạn đành bỏ dở từ tháng trước hay muốn thực hiện mà chưa có cơ hội thì hầu hết đều được tái khởi động và phát triển thuận lợi trong tháng này. Xua tan mây mù ảm đạm, thời điểm có đủ cả “thiên thời – địa lợi – nhân hòa” như này nếu Ngọ không tận dụng để bứt phá thì sẽ rất khó tìm được một cơ hội “ngon ăn” tương tự như này nữa.

Đầu tháng 4 âm lịch: Những con giáp này ẵm hết lộc trời ban, phúc khí dồi dào, may mắn vây quanh, vàng bạc đầy nhà, tiêu xài thả ga - Ảnh 2
Vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ trong tháng mới nhờ sự hậu thuẫn của nhiều quý tinh nên thăng hạng rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhờ tính cách nhân hậu, cách sống biết người biết ta mà tuổi Hợi đi đâu cũng được quý mến, gặp nhiều người sẵn sàng giúp đỡ. Trong đầu tháng 4 âm lịch này, tuổi Hợi sẽ được giúp đỡ rất nhiều về sự nghiệp, có cơ hội thể hiện năng lực được cấp trên trọng dụng và thăng tiến nhanh chóng.

Tuy nhiên, không nên vì mọi thứ thuận lợi mà chểnh mảng, ngược lại người tuổi Hợi nên có thêm sự kiên trì, nhẫn nại và nỗ lực trong công việc, thì vận may sẽ được nhân lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó. Người tuổi Hợi muốn lội ngược dòng, giàu có sung túc hãy nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ.

Những người độc thân có thể tỏ ra ngốc nghếch trước người khác phái, trong khi những người đã kết hôn nên quan tâm và dành nhiều thời gian hơn cho bạn đời của mình. Tử vi sức khỏe của Tuổi Hợi đi lên vì các bạn có khả năng tập thể dục nhiều hơn, điều này tốt cho cơ thể.

Đầu tháng 4 âm lịch: Những con giáp này ẵm hết lộc trời ban, phúc khí dồi dào, may mắn vây quanh, vàng bạc đầy nhà, tiêu xài thả ga - Ảnh 3
Tuổi Hợi sẽ được giúp đỡ rất nhiều về sự nghiệp, có cơ hội thể hiện năng lực được cấp trên trọng dụng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tháng 6/2022, QUÝ NHÂN bám gót, top con giáp có cơ hội thành ĐẠI GIA, 'nằm im' vàng cũng rơi vào túi, đại cát đại lợi, chỉ lo xài không hết

Tháng 6/2022, QUÝ NHÂN bám gót, top con giáp có cơ hội thành ĐẠI GIA, 'nằm im' vàng cũng rơi vào túi, đại cát đại lợi, chỉ lo xài không hết

Dự đoán tử vi tháng 6/2022, duy nhất những con giáp này có cơ hội đại gia, tiền tài vô số, chỉ sợ xài không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 21 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 51 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 51 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng