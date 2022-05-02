Tử vi cuối tuần này (7-8/5): THẦN TÀI ban CÁT LỘC, con giáp này hưởng trọn phước trời, tiền vô đầy túi, tình duyên thăng hoa, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 02/05/2022 07:53

Thần tài ban cát lộc, những con giáp này 'nằm im' cũng hứng trọn, tiền tài vô lượng, vận đào hoa cũng được thời nở rộ, viên mãn thăng hoa.

Tuổi Ngọ

Cuối tuần có sao Bách Việt chiếu mệnh nên Ngọ xứng đáng được liệt kê vào danh sách vượng duyên nhất. Ăn nói khéo léo, cái miệng có duyên nên thu hút được nhiều người đến làm quen, bắt chuyện, đây quả là tuần của các mối quan hệ.

 

Công việc của những bạn làm sale, buôn bán, truyền thông hay có lộc ập đến bất ngờ. Thái độ nói lên trình độ, Ngọ càng ăn nói chuyên nghiệp, vui tính càng nhiều người ủng hộ, đối tác đánh giá cao tác phong làm việc của bạn.

 

Người độc thân lắm mối, hay được nhiều người để ý, tán tỉnh, nếu bạn biết nhìn người và có thái độ cư xử dè chừng thì sẽ tìm được người thương mình thật lòng. Người có gia đình thì tư tưởng thoải mái, không gò bó nên không khí trong nhà rất dễ chịu.

Sao chủ đào hoa là điềm báo rất đáng mừng cho những người độc thân, những người không còn niềm tin với tình yêu. Có thể có người mới mang lại cho con giáp này cảm xúc mới, hy vọng mới để cảm thấy tự tin hơn, dễ dàng mở lòng hơn.

Tử vi cuối tuần này (7-8/5): THẦN TÀI ban CÁT LỘC, con giáp này hưởng trọn phước trời, tiền vô đầy túi, tình duyên thăng hoa, viên mãn sung túc - Ảnh 1
Cuối tuần có sao Bách Việt chiếu mệnh nên Ngọ xứng đáng được liệt kê vào danh sách vượng duyên nhất - Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần, cảm xúc của bản mệnh diễn ra giữa hai thái cực, buồn thì buồn sâu thẳm mà vui cũng hết nấc nhờ có Thực thần vực đỡ tinh thần. Dù có chuyện gì xảy ra nhưng khi tuổi Ngọ giữ được tinh thần lạc quan, luôn hướng về phía trước thì chẳng có gì phải sợ hãi cả.

Tuổi Dần

Tử vi cuối tuần 7 - 8/5/2022 của 12 con giáp dự báo tuổi Dần tuần này có Thái Âm nâng đỡ nên đỡ vất vả rất nhiều so với trước đây, đặc biệt là các bạn nữ. Công việc thăng hạng, nhân duyên mỉm cười. Tự dưng xung quanh có rất nhiều người yêu quý, khen ngợi bạn, dành những lời có cánh cho Dần.

Con giáp này tuy không giỏi ăn nói, hấp hấp, nông nổi nhưng lại được đồng nghiệp thông cảm. Một phần là vì bên ngoài xấu tính nhưng bên trong lại tốt tính, Dần chẳng để ai làm cùng mình chịu thiệt thòi bao giờ.

Tình duyên nở hoa với các bạn nữ tuổi Dần nhiều hơn các bạn nam. Tuổi này hay được người khác giới để ý vì duyên dáng, bạn hay than thở không ai tán tỉnh nhưng đâu biết có người đang âm thầm để ý mình. 

Vận trình tình yêu đang thu hút đào hoa rực rỡ, người độc thân có cơ may tìm được ý trung nhân ưng ý khi đi công tác hoặc gặp gỡ bạn bè. Thế nhưng những ai đang có gia đình nên cố gắng tránh xa những cám dỗ nếu không muốn tan cửa nát nhà.

Tử vi cuối tuần này (7-8/5): THẦN TÀI ban CÁT LỘC, con giáp này hưởng trọn phước trời, tiền vô đầy túi, tình duyên thăng hoa, viên mãn sung túc - Ảnh 2
Tử vi cuối tuần 7 - 8/5/2022 của 12 con giáp dự báo tuổi Dần tuần này có Thái Âm nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Nam tuổi Dần dành thời gian để ở bên gia đình và bạn bè nhiều hơn, bạn cần thời gian để lấy lại tinh thần quay về cuộc sống sau những ngày nghỉ xả hơi.

Giữa tuần là giai đoạn khó khăn nhất đối với con giáp này khi phải đối mặt với hung tinh, lòng tổn thương sâu sắc khiến bản mệnh cần nhiều thời gian hơn để chữa lành.

Tuổi Thìn

Thìn cũng may mắn không kém dần vì được cát tinh Thái Dương giúp đỡ, đặc biệt là các bạn nam. Tuần mới nói bạn nhàn hạ thì không đúng nhưng nói bạn vất vả mà vẫn sung sướng là có thật. Thông minh, khéo léo có thừa nên làm gì cũng tốt, không ai trách được nửa câu.

 

Công việc có quý nhân phù trợ, đó có thể là một người lớn tuổi hơn bạn rất nhiều hoặc bạn bè thân thiết lâu năm. Làm kinh doanh được khách hàng ủng hộ, ít khi bị bùng hàng. Những dự án dang dở cũng được bạn hoàn thành hết trong tuần. 

 

Nhiều bạn nam đang đặt ra câu hỏi trong chuyện tình duyên thì cuối tuần này sẽ có câu trả lời nếu chịu chủ động hẹn hò. Cuối tuần là khoảng thời gian nghỉ ngơi nên hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và người thân. 

Tuổi Thìn và một nửa của mình có cảm giác xa cách, lời khuyên cho bản mệnh là hãy dành thời gian cho người yêu thương. Sau một ngày mệt mỏi hãy gác công việc sang một bên, lúc này hai người có thể hâm nóng lại tình cảm với những phút giây lãng mạn bên nhau.

Cuối tuần này, tuổi Thìn phải thận trọng khi xuất hiện điềm báo xui xẻo liên quan tới sức khỏe hoặc trở ngại khi đi xa gặp. Để đề phòng những tai nạn có thể xảy ra vì bất cẩn. Nếu cần di chuyển, bản mệnh nên ưu tiên những người có tay lái tin cậy, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm.

Tử vi cuối tuần này (7-8/5): THẦN TÀI ban CÁT LỘC, con giáp này hưởng trọn phước trời, tiền vô đầy túi, tình duyên thăng hoa, viên mãn sung túc - Ảnh 3
Thìn cũng may mắn không kém dần vì được cát tinh Thái Dương giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tài chính có tin vui ngay từ đầu tuần nhờ Chính Tài trợ mệnh. Việc kinh doanh tay trái giúp bạn có một khoản thu nhập kha khá mà không phải tốn quá nhiều công sức. Tuy nhiên đừng quá tự cao kẻo mất lộc nhé Thìn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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