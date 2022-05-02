Tử vi 2 ngày giữa tuần tháng 5 ( 4 -5/5 ): Thiên thời địa lợi, những con giáp này buôn may bán đắt, tài lộc đuề huề, vận may lũ lượt kéo tới, không lo buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 02/05/2022 07:32

Những con giáp này vào 2 ngày giữa tuần chuẩn bị đón nhận tin vui trong kinh doanh, mua may bán đắt, phát tài phát lộc.

Tuổi Tý

Xem tử vi thứ 4,5 của 12 con giáp, vận trình của người tuổi Tý trở nên suôn sẻ thuận lợi hơn trong ngày thứ 4 này. Các mối quan hệ xã giao hài hòa còn mang đến cho bạn cơ hội hợp tác với những đối tác đáng tin cậy nữa.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Tỷ Kiên như một lời nhắc nhở con giáp này nên tránh xa những chuyện thị phi, chia bè kết phái chốn công sở. Những rắc rối xuất phát từ đây sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến con đường phát triển của bạn đó.

Chuyện tình cảm của bạn gặp phải không ít trở ngại trong khoảng thời gian này. Khoảng cách về không gian và thời gian cũng chính là nguyên nhân khiến hai người ngày càng trở nên xa cách hơn.

Người làm ở vị thế cao cần chú ý, khi muốn góp ý hoặc phê bình ai, bạn nên sử dụng những từ ngữ nghiêm khắc nhưng vẫn cần sự khéo léo, chớ nên trách móc cấp dưới quá nặng nề, gay gắt, tổn thương người nghe.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 2 âm lịch nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Tử vi 2 ngày giữa tuần tháng 5 ( 4 -5/5 ): Thiên thời địa lợi, những con giáp này buôn may bán đắt, tài lộc đuề huề, vận may lũ lượt kéo tới, không lo buồn phiền - Ảnh 1
Vận trình của người tuổi Tý trở nên suôn sẻ thuận lợi hơn trong ngày thứ 4 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, người tuổi Sửu sẽ đón không ít tin vui trong ngày Sửu Tị Bán Hợp như hôm nay. Những thành quả mà bạn có được lúc này chính là nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bạn trong suốt thời gian qua.

Bạn có thể tự hào về chính bản thân mình, vì những gì mình đã thể hiện và đạt được trong những ngày vừa qua. Công việc thuận lợi, tiền bạc trong túi của bạn cứ ngày một đầy thêm lên. Bạn sẽ chẳng phải lo lắng thêm về chuyện tiền bạc trong ngày có Chính Tài xuất hiện nữa.

Người độc thân đón nhận tin vui trong ngày thứ 4 này. Bạn có thể được bạn bè, người thân hay đồng nghiệp giới thiệu cho đối tượng phù hợp, đừng bỏ lỡ cơ hội kết giao với người mà bạn đang tìm kiếm bấy lâu.

Mộc khắc Thổ, đáng buồn là chuyện tình cảm giữa vợ chồng người tuổi này không được như ý muốn. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt. Hai người cần tìm cách dung hòa những điểm khác biệt của mình.

Tử vi 2 ngày giữa tuần tháng 5 ( 4 -5/5 ): Thiên thời địa lợi, những con giáp này buôn may bán đắt, tài lộc đuề huề, vận may lũ lượt kéo tới, không lo buồn phiền - Ảnh 2
Người độc thân đón nhận tin vui trong ngày thứ 4 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Sự xuất hiện Thực Thần sẽ mang đến cho người tuổi Mão không ít tin vui liên quan đến tiền bạc trong ngày thứ 4 này. Cơ hội kiếm tiền sẽ tìm đến, liệu bạn có thể nắm bắt?

Với những người làm nghề tự do hay kinh doanh buôn bán sẽ có một ngày phúc lộc tràn trề, tiền đổ về đầy túi khó ai ngờ. Cũng nhờ biết nắm bắt thị trường nên con giáp này mới có thể đưa những quyết định đầy táo bạo như vậy.

Trong ngày hôm nay, con giáp tuổi Mão chẳng thể nào kiếm chế được cơn nóng giận của mình mà nói ra những lời gây tổn thương nửa kia của mình. Đã đến lúc bạn cần phải trưởng thành hơn, đừng hành xử trẻ con như thế mãi nữa.

Tử vi 2 ngày giữa tuần tháng 5 ( 4 -5/5 ): Thiên thời địa lợi, những con giáp này buôn may bán đắt, tài lộc đuề huề, vận may lũ lượt kéo tới, không lo buồn phiền - Ảnh 3
Sự xuất hiện Thực Thần sẽ mang đến cho người tuổi Mão không ít tin vui - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng 12h hôm nay 1/5: Top con giáp này 'nằm im' hưởng lộc, tiền rơi đầy túi, đào hoa nở rộ, sự nghiệp hanh thông, may mắn ngập tràn

Đúng 12h hôm nay 1/5: Top con giáp này 'nằm im' hưởng lộc, tiền rơi đầy túi, đào hoa nở rộ, sự nghiệp hanh thông, may mắn ngập tràn

Dự đoán tử vi hôm nay ngày 1/5, vào đúng 12h những con giáp này chuẩn bị đón nhận loạt tin vui, chỉ cần nằm im hưởng lộc.

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