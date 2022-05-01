Đúng 12h hôm nay 1/5: Top con giáp này 'nằm im' hưởng lộc, tiền rơi đầy túi, đào hoa nở rộ, sự nghiệp hanh thông, may mắn ngập tràn

Thực Thần mang tới trải nghiệm thú vị cho tuổi Mão. Đôi khi, việc tận hưởng hành trình còn hay ho hơn là việc đón nhận kết quả. Thế nên hãy cố gắng để tận hưởng mọi cảm xúc thú vị mà hành trình mà bạn có mang lại. Chớ nên chỉ chạy theo cái đích cuối cùng mà thôi.

Mệnh chủ cần đặc biệt đến lưu tâm đến sức khỏe của bản thân. Bạn dễ mắc các bệnh về dạ dày, đường ruột, hệ tiêu hóa trục trặc, ăn uống không ngon miệng, các chứng bệnh về da, ngón tay hay khoang miệng trong ngày này.

Hôm nay mặt tình cảm được Tam Hội hỗ trợ, quý nhân vây quanh, bạn bè khắp chốn. Con giáp này giỏi giao tiếp nên đi đâu cũng bắt chuyện được. Hội độc thân có cơ may gặp được người yêu trong chuyến du lịch.

Thực Thần mang tới trải nghiệm thú vị cho tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nhờ có quý nhân nâng đỡ nên người tuổi Thìn làm công việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh chỉ cần kiên trì thực hiện các kế hoạch đã đặt ra thì sẽ sớm chạm tay được tới mục tiêu của mình.

Các cặp đôi đã lập gia đình có được khoảng thời gian vui vẻ, bình yên. Sau nhiều hiểu lầm và cãi vả thì bạn và nửa kia lại có thêm sự thấu hiểu, bao dung.

Tài tinh nhập cục, tuổi Thìn đón tin vui về đường tài lộc khi mà tiền bạc ào ào đổ về túi. Con giáp này có thêm nghề tay trái để tăng thu nhập cho mình, tuy có chút vất vả nhưng thành quả nhận về khiến bản mệnh hài lòng. Người làm kinh doanh có cơ hội phát triển quy mô làm ăn lớn hơn nữa, nếu con giáp này nắm bắt được cơ hội này thì chẳng lo không có tiền tiêu. Bản mệnh cần tỉnh táo và sáng suốt để không bỏ lỡ thời cơ phát tài.

Tài tinh nhập cục, tuổi Thìn đón tin vui về đường tài lộc khi mà tiền bạc ào ào đổ về túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Xem tử vi ngày mới cho thấy, những người tuổi Dậu đang làm công việc kinh doanh sẽ tìm được nguồn hàng, khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, nếu chủ quan và vội vàng ngủ quên trên chiến thắng sẽ quay trở lại vạch xuất phát.

Vận trình tài lộc gặp nhiều may mắn, quý nhân che chở đem tới cho bản mệnh những mớn hời đáng kể trong công việc kinh doanh. Tuy nhiên, xu hướng chi tiêu hoang phí dễ gây ra những thất thoát nghiêm trọng.

Đường tài lộc đi lên, dễ có lộc từ khách hàng khi đi buôn hoặc được người thân tặng quà, đến thăm. Mối nhân duyên làm ăn từ đó cũng khởi sắc hơn, bạn sẽ được giới thiệu và làm quen với nhiều người có kinh nghiệm.

Con giáp này đang tự chặn đứng mọi cơ hội yêu đương tốt lành vì cách cư xử thiếu chừng mực của mình. Những người đã lập gia đình cần thận trọng trong lời ăn tiếng nói kẻo vô tình làm tổn thương nửa kia.

Vận trình tài lộc gặp nhiều may mắn, quý nhân che chở - Ảnh minh họa: Internet

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo