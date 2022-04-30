Tử vi 4 ngày đầu tháng 5: Top con giáp này THẦN TÀI ưu ái, QUÝ NHÂN độ mệnh, xui rủi tự động tránh xa, tin vui đổ dồn không kịp buồn, hạnh phúc thăng hoa

Cát tinh đem đến cho bạn nhiều tin vui bất ngờ, vực lại tinh thần chán nản, mệt mỏi trong khoảng thời gian trước đó. Bản mệnh có công việc ổn định, không phải bon chen chật vật nhưng vẫn thu được kết quả tốt nhờ có quý nhân chỉ lối dẫn đường.

Tài chính cũng khởi sắc không kém cạnh, nguồn thu nhập ở cả công việc chính và phụ đều tăng lên, lấp đầy túi của bạn. Người làm ăn kinh doanh nhận ra đâu là thời cơ của mình nên nhanh chóng nắm bắt.

Hơn nữa, bạn còn có thái độ làm việc rất chuyên nghiệp, trách nhiệm, sai là nhận lỗi, thẳng thắn nêu lên ý kiến của mình. Khi thời cơ chuyển mình, thăng quan tiến chức đến, bạn hãy nhanh chóng nắm bắt nhé.

Cát tinh đem đến cho bạn nhiều tin vui bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Mặt tình cảm, con giáp may mắn tuần này sẽ được bạn bè hay người thân giới thiệu cho người xứng đôi vừa lứa với mình. Bạn nên cởi mở hơn và thử tiếp xúc với mọi người xung quanh, bởi rất có thể nửa kia của bạn sẽ nằm trong số đó đấy.

Với người đã lập gia đình, vợ chồng bạn thấu hiểu nhau nên hạn chế được nhiều tranh cãi. Vì có tiếng nói chung trong nhiều việc nên bầu không khí gia đình lúc nào cũng hài hòa, đầm ấm.

Tuổi Ngọ

Xem tử vi hàng tuần của 12 con giáp cho hay, có sao Bách Việt chiếu mệnh nên Ngọ xứng đáng được liệt kê vào danh sách vượng duyên nhất tuần. Bản mệnh ăn nói khéo léo, có duyên nên thu hút được nhiều người đến làm quen, bắt chuyện, thậm chí có người còn gặp được quý nhân.

Công việc của những bạn làm sale, buôn bán, truyền thông hay có lộc ập đến bất ngờ. Thái độ nói lên trình độ, bản mệnh càng ăn nói chuyên nghiệp, vui tính thì càng được nhiều người ủng hộ, đối tác đánh giá cao tác phong làm việc.

Để kiếm được khoản tiền dư dả thì con giáp này có thể sẽ phải hơi vất vả một chút, song dù là người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh thì cũng đều nhận được một khoản đền đáp công sức lao động xứng đáng.

Trên phương diện tình duyên, người độc thân lắm mối, hay được người để ý, tán tỉnh. Nếu bạn biết nhìn người và có thái độ cư xử đúng mực thì sẽ tìm được người thương mình thật lòng. Người có gia đình thì tư tưởng thoải mái, không gò bó nên không khí trong nhà rất dễ chịu.

Sao Bách Việt chiếu mệnh nên Ngọ xứng đáng được liệt kê vào danh sách vượng duyên nhất tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Xem tử vi tuần này từ ngày 2/5 đến 5/5/2022, tuổi Thân có Thiên Đức trợ giúp nên đường sự nghiệp đẹp đến nỗi bao người nhìn vào cũng phải ghen tị.

Ngay từ đầu tuần bản mệnh đã thể hiện khả năng làm việc giỏi giang của mình khiến cấp trên hài lòng, đem lại nhiều thành tích cho công ty. Với những đóng góp lớn lao như vậy, chuyện được thưởng nóng, tăng lương có thể coi như nằm trong tầm tay.

Với người làm kinh tế, chuyện làm ăn buôn bán khá thuận lợi, hàng hóa bán chạy, lợi nhuận thu về không ít. Khi doanh thu buôn bán cứ tăng đều đặn, hãy mạnh dạn nhập thêm hàng mới, kí kết thêm các hợp đồng mới theo đúng kế hoạch. Bạn càng mạnh mẽ thử sức bản thân thì càng dễ phát tài trong tuần này.

Tuổi Thân có Thiên Đức trợ giúp nên đường sự nghiệp đẹp đến nỗi bao người nhìn vào cũng phải ghen tị. - Ảnh minh họa: Internet

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