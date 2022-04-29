Cũng là một trong những con giáp may mắn cuối tuần này, công việc của tuổi Thân ngày càng suôn sẻ hơn, khó khăn trước đó được giải quyết ổn thỏa giúp bản mệnh hoàn toàn có thể yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ lễ của mình.

Đặc biệt trong thứ 7 ngày 30/4/2022, con giáp này có thể tự hào vì những gì mình đã làm được, đồng thời hãy luôn tâm niệm rằng phải cố gắng không ngừng nghỉ, sáng tạo và chủ động nhiều hơn nữa trong công việc để giành lấy thêm nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp cho mình.

Thông quan lần này, năng lực của bạn lại một lần nữa được khẳng định, điều đó sẽ rất có lợi cho đường thăng tiến sau này.

Trong ngày này, nhập mệnh khiến người tuổi Thân dễ hành động thiếu suy nghĩ, những xung đột xảy ra là điều khó tránh khỏi khi bạn cố bảo vệ ý kiến của bản thân và xem thường ý kiến của người khác. Nhiều lúc nóng giận bạn khó kiểm soát lời ăn tiếng nói cũng như hành động của mình, nhưng đừng để cơn giận kéo dài quá lâu nếu không bạn đang phá vỡ nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

Đặc biệt trong thứ 7 ngày 30/4/2022, con giáp này có thể tự hào vì những gì mình đã làm được - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm đôi lứa phát triển tình cảm khá nhanh, cả hai có thể về chung một nhà trong thời gian tới. Tuy nhiên, người độc thân có thể rơi vào cảnh “lắm mối tối nằm không”, vậy nên đừng trêu đùa người khác giới một cách vô cớ nhé.

Tuổi Tị

Cuối tuần này sẽ là thời điểm vận khí của người tuổi Tị lên cao. Bạn được khuyên hãy sẵn sàng cho mọi hành trình bởi điềm báo tử vi cho thấy có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón bản mệnh phía trước.

Đó có thể là những niềm vui bất ngờ không thể đoán biết được. Mọi khó khăn được đẩy lùi, trả lại cho bạn sự thảnh thơi đáng có. Nhìn chung vận may đang đứng về phía bạn, giúp kỳ nghỉ lễ thêm ý nghĩa.

Trong chuyện tình cảm, những bạn còn độc thân cần phải đề phòng những người tiếp cận mình với ý đồ không lành mạnh trong ngày hôm nay. Trong thời điểm này, dù được nhiều đối tượng khác giới săn đón, bạn cũng nên giữ khoảng cách thích hợp.

Tình hình sức khỏe của tuổi Tị thời gian này đã tốt hơn rất nhiều. Bạn ý thức hơn về việc rèn luyện thể dục thể thao. Song chăm chỉ tập luyện là tốt, song bản mệnh lưu ý cũng không nên tập với cường độ mạnh và quá nhiều kẻo phản tác dụng.

Tình hình sức khỏe của tuổi Tị thời gian này đã tốt hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi cuối tuần, người tuổi Mão sẽ được trải qua những ngày nghỉ yên bình và thuận lợi. Bản mệnh biết mình nên làm gì và cần phải làm gì nên việc nào vào tay cũng vô cùng suôn sẻ.

Đặc biệt, những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ này, Mão có tin vui về tài lộc khá bất ngờ. Lợi nhuận đổ về túi ầm ầm, khiến chính bạn cũng ngạc nhiên với những gì mình nhận được. Việc làm ăn đang trên đà thuận lợi, kinh doanh buôn bán đều lời lãi.

Song may mắn không phải tự nhiên có được mà nó chính là kết quả sau những nỗ lực mà con giáp này đã bỏ ra, hãy biết trân trọng từng chút một nhé, chớ nên thấy hiện tại tiền bạc đang rủng rỉnh mà vội vung tay quá trán đấy kẻo tiền có chất thành núi cũng hết nhanh thôi.

Chuyện tình cảm vợ chồng khó tránh lục đục, đi xuống. Dù thế nào đi nữa, cãi nhau trước mặt con cái hay người lớn trong nhà không phải là điều gì tốt đẹp, bạn nên tránh điều này. Có gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau, đừng để ảnh hưởng tới tâm lý của mọi thành viên trong gia đình, nhất là trong những ngày nghỉ lễ cả nhà quây quần thế này.

Xem tử vi cuối tuần, người tuổi Mão sẽ được trải qua những ngày nghỉ yên bình và thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.