Đúng 12h ngày 30/4, xui xẻo qua đi, chuyển họa thành may, top con giáp này đánh đâu thắng đó, mua may bán đắt, tiền - tình nở rộ

Tâm linh - Tử vi 29/04/2022 17:21

Chỉ cần bước sang ngày hôm nay, cụ thể là 12h ngày 30/4 mai, top con giáp này sẽ có bất ngờ lớn đang đợi, chuẩn bị tinh thần để đón nhận nếu bạn trong danh sách nhé.

Tuổi Thân

Cũng là một trong những con giáp may mắn cuối tuần này, công việc của tuổi Thân ngày càng suôn sẻ hơn, khó khăn trước đó được giải quyết ổn thỏa giúp bản mệnh hoàn toàn có thể yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ lễ của mình.

Thông quan lần này, năng lực của bạn lại một lần nữa được khẳng định, điều đó sẽ rất có lợi cho đường thăng tiến sau này.

Đặc biệt trong thứ 7 ngày 30/4/2022, con giáp này có thể tự hào vì những gì mình đã làm được, đồng thời hãy luôn tâm niệm rằng phải cố gắng không ngừng nghỉ, sáng tạo và chủ động nhiều hơn nữa trong công việc để giành lấy thêm nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp cho mình.

Trong ngày này, nhập mệnh khiến người tuổi Thân dễ hành động thiếu suy nghĩ, những xung đột xảy ra là điều khó tránh khỏi khi bạn cố bảo vệ ý kiến của bản thân và xem thường ý kiến của người khác. Nhiều lúc nóng giận bạn khó kiểm soát lời ăn tiếng nói cũng như hành động của mình, nhưng đừng để cơn giận kéo dài quá lâu nếu không bạn đang phá vỡ nhiều mối quan hệ tốt đẹp.

Đúng 12h ngày 30/4, xui xẻo qua đi, chuyển họa thành may, top con giáp này đánh đâu thắng đó, mua may bán đắt, tiền - tình nở rộ - Ảnh 1
Đặc biệt trong thứ 7 ngày 30/4/2022, con giáp này có thể tự hào vì những gì mình đã làm được - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm đôi lứa phát triển tình cảm khá nhanh, cả hai có thể về chung một nhà trong thời gian tới. Tuy nhiên, người độc thân có thể rơi vào cảnh “lắm mối tối nằm không”, vậy nên đừng trêu đùa người khác giới một cách vô cớ nhé.

 

Tuổi Tị

Cuối tuần này sẽ là thời điểm vận khí của người tuổi Tị lên cao. Bạn được khuyên hãy sẵn sàng cho mọi hành trình bởi điềm báo tử vi cho thấy có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón bản mệnh phía trước.

Đó có thể là những niềm vui bất ngờ không thể đoán biết được. Mọi khó khăn được đẩy lùi, trả lại cho bạn sự thảnh thơi đáng có. Nhìn chung vận may đang đứng về phía bạn, giúp kỳ nghỉ lễ thêm ý nghĩa.

Trong chuyện tình cảm, những bạn còn độc thân cần phải đề phòng những người tiếp cận mình với ý đồ không lành mạnh trong ngày hôm nay. Trong thời điểm này, dù được nhiều đối tượng khác giới săn đón, bạn cũng nên giữ khoảng cách thích hợp.

Tình hình sức khỏe của tuổi Tị thời gian này đã tốt hơn rất nhiều. Bạn ý thức hơn về việc rèn luyện thể dục thể thao. Song chăm chỉ tập luyện là tốt, song bản mệnh lưu ý cũng không nên tập với cường độ mạnh và quá nhiều kẻo phản tác dụng.

Đúng 12h ngày 30/4, xui xẻo qua đi, chuyển họa thành may, top con giáp này đánh đâu thắng đó, mua may bán đắt, tiền - tình nở rộ - Ảnh 2
Tình hình sức khỏe của tuổi Tị thời gian này đã tốt hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi cuối tuần, người tuổi Mão sẽ được trải qua những ngày nghỉ yên bình và thuận lợi. Bản mệnh biết mình nên làm gì và cần phải làm gì nên việc nào vào tay cũng vô cùng suôn sẻ.

Đặc biệt, những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ này, Mão có tin vui về tài lộc khá bất ngờ. Lợi nhuận đổ về túi ầm ầm, khiến chính bạn cũng ngạc nhiên với những gì mình nhận được. Việc làm ăn đang trên đà thuận lợi, kinh doanh buôn bán đều lời lãi.

Song may mắn không phải tự nhiên có được mà nó chính là kết quả sau những nỗ lực mà con giáp này đã bỏ ra, hãy biết trân trọng từng chút một nhé, chớ nên thấy hiện tại tiền bạc đang rủng rỉnh mà vội vung tay quá trán đấy kẻo tiền có chất thành núi cũng hết nhanh thôi.

Chuyện tình cảm vợ chồng khó tránh lục đục, đi xuống. Dù thế nào đi nữa, cãi nhau trước mặt con cái hay người lớn trong nhà không phải là điều gì tốt đẹp, bạn nên tránh điều này. Có gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau, đừng để ảnh hưởng tới tâm lý của mọi thành viên trong gia đình, nhất là trong những ngày nghỉ lễ cả nhà quây quần thế này.

Đúng 12h ngày 30/4, xui xẻo qua đi, chuyển họa thành may, top con giáp này đánh đâu thắng đó, mua may bán đắt, tiền - tình nở rộ - Ảnh 3
Xem tử vi cuối tuần, người tuổi Mão sẽ được trải qua những ngày nghỉ yên bình và thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

Cuối tháng 3 âm lịch, TRỜI BAN phước lành, top con giáp này hứng trọn cát lộc, sự nghiệp hanh thông, may mắn ngập tràn, của cải ngập két

Cuối tháng 3 âm lịch, TRỜI BAN phước lành, top con giáp này hứng trọn cát lộc, sự nghiệp hanh thông, may mắn ngập tràn, của cải ngập két

Vào thời điểm cuối tháng 3 Âm lịch, 3 con giáp này gặp nhiều nhờ trời ban phước lành, hứng trọn cát lộc dẫn đến mọi sự đều như ý.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 1 giờ 12 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 42 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 2 giờ 12 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 12 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 5 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng