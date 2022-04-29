Cuối tháng 3 âm lịch, TRỜI BAN phước lành, top con giáp này hứng trọn cát lộc, sự nghiệp hanh thông, may mắn ngập tràn, của cải ngập két

Tâm linh - Tử vi 29/04/2022 16:14

Vào thời điểm cuối tháng 3 Âm lịch, 3 con giáp này gặp nhiều nhờ trời ban phước lành, hứng trọn cát lộc dẫn đến mọi sự đều như ý.

Con giáp tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ rất thông minh, hóm hỉnh, giỏi giao tiếp. Người sinh năm này khéo ăn khéo nói, có nhiều mối quan hệ hữu hảo.

Con giáp này có năng lực và luôn biết cách để khắc phục điểm yếu cũng như phát huy điểm mạnh của bản thân. Người tuổi này được dự báo sẽ có hậu vận suôn sẻ.

 

Cuối tháng 3 Âm lịch, vận khí của người tuổi Tỵ tăng cao. Họ có cơ hội tăng thêm thu nhập từ những nghề tay trái hoặc đầu tư tài chính. Con giáp tuổi này cần chăm chỉ làm việc, nắm bắt cơ hội phù hợp với mình.

Đây cũng là giai đoạn khổ tận cam lai với những người làm kinh doanh. Nhờ buôn bán có tài, có tâm, họ được nhiều khách hàng biết đến, doanh thu từ đó khởi sắc hơn trước.

 

Con giáp tuổi Tỵ còn nợ nần, nghèo túng thì cuối tháng 3 Âm lịch cũng có thể tạm biệt cái nghèo. Cuộc sống của họ khởi sắc, sung túc hơn trước.

Đừng để người khác đe dọa bạn. Không ai có thể khiến bạn cảm thấy thấp kém. Bạn là người chủ cuộc sống của chính mình. Chấp nhận điểm yếu của bạn. Tránh chỉ trích quá mức. Xác định những tài năng và sở thích của cá nhân. Yêu cầu giúp đỡ trong những lĩnh vực bạn chưa giỏi.

Cuối tháng 3 âm lịch, TRỜI BAN phước lành, top con giáp này hứng trọn cát lộc, sự nghiệp hanh thông, may mắn ngập tràn, của cải ngập két - Ảnh 1
Cuối tháng 3 Âm lịch, vận khí của người tuổi Tỵ tăng cao - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần bản tính nóng nảy, đôi khi mất bình tĩnh. Trong công việc, họ là người dám nghĩ dám làm. Con giáp này có thiện tâm, tính tình vui vẻ, đôn hậu.

Người tuổi Dần khi gặp chuyện gì thường dễ nóng nảy, bốc đồng một cách mù quáng. Đây cũng là điều mà họ nên sửa đổi nếu muốn thành công hơn trong cuộc sống.

Dù làm việc gì, con giáp tuổi Dần cũng cần giữ bình tĩnh, chớ nên nóng nảy kẻo xôi hỏng bỏng không.

Cuối tháng 3 Âm lịch, người tuổi Dần gặp thiên thời, địa lợi. Cuộc sống của con giáp này ngày càng suôn sẻ. người tuổi này làm công ăn lương sẽ đạt thành tích tốt, được cấp trên động viên, khen thưởng.

Trong khi những người chịu nhiều khó khăn, thất bại thì đến nay sự nghiệp cũng có nhiều khởi sắc. Thừa thắng xông lên, con giáp tuổi này phấn đấu không ngừng, đạt được mục tiêu trước đây họ đã đề ra.

Những người tuổi này cần chú ý hơn đến sức khỏe vì trong thời điểm này họ dễ mắc bệnh đường hô hấp, đường tiêu hóa.

Cuối tháng 3 âm lịch, TRỜI BAN phước lành, top con giáp này hứng trọn cát lộc, sự nghiệp hanh thông, may mắn ngập tràn, của cải ngập két - Ảnh 2
Cuối tháng 3 Âm lịch, người tuổi Dần gặp thiên thời, địa lợi - Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dậu

Theo tử vi, người tuổi Dậu thông minh, nhanh trí, làm việc rất hiệu quả. Không những thế, họ còn là người giàu tinh thần trách nhiệm, nói được làm được.

Trong cuộc sống, họ rất thân thiện, biết đối nhân xử thế, rất đáng tin cậy. Con giáp tuổi này khá nhã nhặn, dễ gần nên được nhiều người yêu mến.

 

Cuối tháng 3 Âm lịch, người tuổi Dậu trúng đại vận, làm đâu thắng đó. Nhờ không ngừng cố gắng, vươn lên trong công việc, con giáp này đạt tới thành công, nhận thêm cơ hội khẳng định bản thân. Con giáp này cần tích cực hơn nữa trong việc tìm kiếm những cơ hội phù hợp với mình.

Với những người làm kinh doanh thì ký được hợp đồng lớn, doanh thu nhờ đó cũng gia tăng. Đặc biệt, người tuổi Dậu vốn thông minh, tháo vát nên thời gian tới sẽ nhận được cơ hội đầu tư sinh lời, chớ nên bỏ lỡ.

Ai đó gần bạn có suy nghĩ không thực tế, khiến bạn phải nỗ lực gấp đôi. Cần gấp một cuộc trò chuyện trung thực. Cuộc sống thực tế có thể căng thẳng, nhưng sự trung thực sẽ giúp bạn vượt qua.

Cuối tháng 3 âm lịch, TRỜI BAN phước lành, top con giáp này hứng trọn cát lộc, sự nghiệp hanh thông, may mắn ngập tràn, của cải ngập két - Ảnh 3
Cuối tháng 3 Âm lịch, người tuổi Dậu trúng đại vận, làm đâu thắng đó - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

 

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