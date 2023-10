Tử vi ngày 1/5: Đầu tháng báo hiệu tin vui đến những con giáp này, tiền tài đuề huề, tình duyên nở rộ, may mắn không ai bằng

Tử vi ngày 1/5 cho biết, Sửu sẽ có những mối quan hệ xã hội phát triển tốt đẹp. Đây chính là nguyên nhân giúp người tuổi Sửu gặt hái được một khoản tiền đáng ngưỡng mộ. Trong thời gian này, Sửu sẽ có thể gặp được quý nhân đời mình, cũng có thể gặp được người bạn có cùng chí hướng và đôi bên sẽ cùng nhau hợp tác phát triển, đạt được mục tiêu tưởng chừng xa vời một cách nhanh chóng.

Những người làm ăn, kinh doanh hoặc hành nghề tự do có thể kiếm được một khoản tiền công hoặc lợi nhuận kha khá. Bản mệnh có thể tìm được những mối đầu tư hoặc khách hàng có tiềm năng. May mắn hơn, con giáp này còn có khả năng phát tài nhờ vào vận may.