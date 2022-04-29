Tử vi ngày 1/5: Đầu tháng báo hiệu tin vui đến những con giáp này, tiền tài đuề huề, tình duyên nở rộ, may mắn không ai bằng

Nhờ sự chu đáo, khéo léo trong giao tiếp, những người cầm tinh con giáp này có được nhiều mối thâm giao. Những quý nhân này sẽ luôn sẵn sàng đưa tay tương trợ, nâng đỡ mỗi khi bạn rơi vào hoàn cảnh khó khăn hoặc thử thách trong cuộc sống.

Những người làm ăn, kinh doanh hoặc hành nghề tự do có thể kiếm được một khoản tiền công hoặc lợi nhuận kha khá. Bản mệnh có thể tìm được những mối đầu tư hoặc khách hàng có tiềm năng. May mắn hơn, con giáp này còn có khả năng phát tài nhờ vào vận may.

Tử vi ngày 1/5 cho biết, Sửu sẽ có những mối quan hệ xã hội phát triển tốt đẹp. Đây chính là nguyên nhân giúp người tuổi Sửu gặt hái được một khoản tiền đáng ngưỡng mộ. Trong thời gian này, Sửu sẽ có thể gặp được quý nhân đời mình, cũng có thể gặp được người bạn có cùng chí hướng và đôi bên sẽ cùng nhau hợp tác phát triển, đạt được mục tiêu tưởng chừng xa vời một cách nhanh chóng.

Tử vi ngày 1/5 cho biết, Sửu sẽ có những mối quan hệ xã hội phát triển tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Bản lĩnh, ngoan cường, không sợ khổ cực nên dù nằm gai nếm mật tuổi Hợi vẫn vượt qua tất cả mọi kiếp nạn một cách dễ dàng. Càng chí thú làm ăn, vững vàng trước sóng gió Hợi càng ăn nên làm ra, tiền tài đầy ắp.

Tử vi ngày 1/5 này cho biết, đây là giai đoạn hoàng kim mà tuổi Hợi cần phải lưu ý để nắm bắt cơ hội tốt. Trong thời gian này, mỗi một ngày tuổi Hợi đều có cơ hội xây dựng sự nghiệp thăng hoa, kéo theo tài vận dồi dào. Người tuổi Hợi vốn rất may mắn, nên nếu biết tận dụng cơ hội thì sẽ giàu có không ai sánh bằng. Người tuổi Hợi vốn hiền lành, nhân hậu, họ sống dĩ hòa vi quý và luôn có quý nhân bên cạnh phù trợ. Đây cũng là con giáp được hưởng nhiều phước lành trời ban.

Tử vi ngày 1/5 này cho biết, đây là giai đoạn hoàng kim mà tuổi Hợi cần phải lưu ý để nắm bắt cơ hội tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi có tính cách đơn giản và trung thực. Con giáp này thật thà, không biết dùng mưu mô để hại người nhưng lại có bộ óc thông minh, trái tim mạnh mẽ, sống đoan chính, có thái độ tích cực, nghiêm túc với công việc.

Tử vi ngày 1/5 này cho biết, vận may đến với người tuổi Mùi. Con giáp này thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố. Và từ khi có con cái thì vận khí của Mùi sẽ ngày càng vượng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống. Con giáp này sẽ có cơ hội làm giàu và có thể giàu lên trong một sớm một chiều.

Đặc biệt là trong thời gian này, ai nghèo mặc ai, Mùi vẫn có cuộc sống giàu sang, phú quý. Thời điểm này vô cùng đặc biệt để bạn hưởng hết vinh hoa, tài lộc trời ban, không còn vướng vào cảnh nợ nần túng thiếu.

Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên thường được cấp trên khen ngợi, tuyên dương. Tuy nhiên, con giáp tuổi Mùi đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo quá mức, khiến đồng nghiệp ghen ghét, tìm cách phá hoại.Chuyện làm ăn có dấu hiệu khởi sắc vào thời điểm cuối tuần, cho thấy sự vất vả của bạn đã được trả giá xứng đáng.

Tử vi ngày 1/5 này cho biết, vận may đến với người tuổi Mùi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm