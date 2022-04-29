Bước qua ngày hôm nay 29/4, CHÍNH QUAN phù trợ, THẦN TÀI che chở, con giáp chuẩn bị xô hứng vàng, tài lộc hanh thông, cực kì sung túc, viên mãn

Tâm linh - Tử vi 29/04/2022 08:22

Chỉ cần bước qua ngày hôm nay, những con giáp này gặp thời đổi vận bởi có quý nhân phù trợ, thiên tài nhập mệnh, tiền rủng rỉnh vào túi.

Tuổi Dần

Chính Quan xuất hiện giúp người tuổi Dần tìm ra những lợi thế cho tương lai của mình. Tuy nhiên, bạn cũng không nên làm việc quá sức, nhất là trong những ngày được nghỉ ngơi. Hãy biết rằng chỉ khi có đủ sức khỏe, bạn mới có đủ sức làm việc.

Ngày này, bản mệnh cần phải dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến các vấn đề của gia đình mình. Trong ngày nghỉ, nếu có xích mích xảy ra thì hai vợ chồng nên nhanh chóng giải quyết với nhau chứ không nên cố tình lờ đi, chờ người kia xuống nước trước.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông Bắc phía ngoài phòng thai phụ, giường ngủ và nhà vệ sinh. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Bước qua ngày hôm nay 29/4, CHÍNH QUAN phù trợ, THẦN TÀI che chở, con giáp chuẩn bị xô hứng vàng, tài lộc hanh thông, cực kì sung túc, viên mãn - Ảnh 1
Chính Quan xuất hiện giúp người tuổi Dần tìm ra những lợi thế cho tương lai của mình - Ảnh minh họa: Internet

Thể hiện ở việc ăn chơi, thỉnh thoảng muốn tiêu tiền để vui chơi, thư giãn, tiền tiết kiệm càng ngày càng ít. Đầu tư không thuận, dễ thua lỗ.

Hướng xuất hành tốt: Bắc, Nam, Đông Bắc.

Tuổi Thìn

Vận trình ngày thứ 7 của người tuổi Thìn rất nhẹ nhàng. Vận trình tình cảm tốt đẹp. Vợ chồng luôn cảm thông, thấu hiểu cho nhau, ai cũng có ý thức chăm lo gia đình nên dù có những lúc mâu thuẫn, bất đồng ý kiến thì cũng nhanh chóng được hóa giải.

Các cặp đôi tình cảm càng ngày càng thắm thiết hơn, nhân ngày nghỉ lễ có bạn còn đưa người yêu về ra mắt gia đình, có lẽ sẽ chẳng bao lâu nữa là tính đến chuyện cưới xin. Tuổi Thìn nên xem ngày tốt xấu trước khi tiến hành việc lớn để tránh gặp phải vận hạn xui xẻo.

Bước qua ngày hôm nay 29/4, CHÍNH QUAN phù trợ, THẦN TÀI che chở, con giáp chuẩn bị xô hứng vàng, tài lộc hanh thông, cực kì sung túc, viên mãn - Ảnh 2
Vận trình ngày thứ 7 của người tuổi Thìn rất nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, Kiếp Tài nhắc nhở những chú Rồng cần giữ chặt túi tiền của mình trong hôm nay, đề phòng bị mất cắp, trộm cướp, hoặc chi tiêu không có kế hoạch khiến tiền bạc “đội nón ra đi”.

Thể hiện trong công việc, cần biết lựa chọn, nhất là khi có nhiều cơ hội thì nhất định phải tìm được người phù hợp với mình nhất.

Hướng xuất hành tốt: Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam.

Tuổi Tỵ

Có Tam Hợp phù trợ, người tuổi Tỵ làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả. Bản mệnh cảm thấy tràn trề sức lực và hào hứng hơn hẳn ngày thường khi bắt tay vào mọi việc. Bạn cũng nhận ra mình nhận được sự ủng hộ của nhiều người xung quanh.

Hãy duy trì tinh thần lạc quan, tích cực này trong không chỉ một ngày mà cả những ngày sau đó nữa, nếu bạn muốn vươn tay chạm tới vinh quang. Bản mệnh cũng cần rèn luyện tính kiên trì để không bỏ cuộc khi gặp phải khó khăn.

Trong chuyện tình cảm, những bạn còn độc thân cần phải đề phòng những người tiếp cận mình với ý đồ không lành mạnh trong ngày hôm nay. Trong thời điểm này, dù được nhiều đối tượng khác giới săn đón, bạn cũng nên giữ khoảng cách thích hợp.

Bước qua ngày hôm nay 29/4, CHÍNH QUAN phù trợ, THẦN TÀI che chở, con giáp chuẩn bị xô hứng vàng, tài lộc hanh thông, cực kì sung túc, viên mãn - Ảnh 3
Có Tam Hợp phù trợ, người tuổi Tỵ làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Thể hiện ở việc đầu tư, thông tin thị trường đầu tư lộn xộn, sơ suất nhỏ dễ bị cuốn theo mà tổn thất hơi lớn, nên tiết kiệm một khoản tiền trước. Nhìn chung đừng hấp tấp, một số tiền bạc dễ kiếm cũng có nguy cơ bị hao hụt.

Hướng xuất hành tốt: Đông, Đông Bắc, Tây Nam.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

 

Tử vi ngày mai 29/4/2022: Top con giáp có quý nhân phù trợ, may mắn gõ cửa, sự nghiệp hanh thông, đào hoa chiếu mệnh, hạnh phúc thăng hoa

Tử vi ngày mai 29/4/2022: Top con giáp có quý nhân phù trợ, may mắn gõ cửa, sự nghiệp hanh thông, đào hoa chiếu mệnh, hạnh phúc thăng hoa

Dự đoán tử vi ngày mai 29/4, những con giáp này làm việc gì cũng hanh thông, dễ dàng vì có quý nhân phù trợ, thần may mắn gõ cửa, vận đào hoa cũng chiếu mệnh, khởi sắc nở rộ.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn 12 con giap tử vi

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 1 giờ 7 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 37 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 2 giờ 7 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 4 giờ 7 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 37 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 5 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng