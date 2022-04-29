Bước qua ngày hôm nay 29/4, CHÍNH QUAN phù trợ, THẦN TÀI che chở, con giáp chuẩn bị xô hứng vàng, tài lộc hanh thông, cực kì sung túc, viên mãn

Chính Quan xuất hiện giúp người tuổi Dần tìm ra những lợi thế cho tương lai của mình. Tuy nhiên, bạn cũng không nên làm việc quá sức, nhất là trong những ngày được nghỉ ngơi. Hãy biết rằng chỉ khi có đủ sức khỏe , bạn mới có đủ sức làm việc.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông Bắc phía ngoài phòng thai phụ, giường ngủ và nhà vệ sinh. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Ngày này, bản mệnh cần phải dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến các vấn đề của gia đình mình. Trong ngày nghỉ, nếu có xích mích xảy ra thì hai vợ chồng nên nhanh chóng giải quyết với nhau chứ không nên cố tình lờ đi, chờ người kia xuống nước trước.

Chính Quan xuất hiện giúp người tuổi Dần tìm ra những lợi thế cho tương lai của mình - Ảnh minh họa: Internet

Thể hiện ở việc ăn chơi, thỉnh thoảng muốn tiêu tiền để vui chơi, thư giãn, tiền tiết kiệm càng ngày càng ít. Đầu tư không thuận, dễ thua lỗ.

Hướng xuất hành tốt: Bắc, Nam, Đông Bắc.

Tuổi Thìn

Vận trình ngày thứ 7 của người tuổi Thìn rất nhẹ nhàng. Vận trình tình cảm tốt đẹp. Vợ chồng luôn cảm thông, thấu hiểu cho nhau, ai cũng có ý thức chăm lo gia đình nên dù có những lúc mâu thuẫn, bất đồng ý kiến thì cũng nhanh chóng được hóa giải.

Các cặp đôi tình cảm càng ngày càng thắm thiết hơn, nhân ngày nghỉ lễ có bạn còn đưa người yêu về ra mắt gia đình, có lẽ sẽ chẳng bao lâu nữa là tính đến chuyện cưới xin. Tuổi Thìn nên xem ngày tốt xấu trước khi tiến hành việc lớn để tránh gặp phải vận hạn xui xẻo.

Vận trình ngày thứ 7 của người tuổi Thìn rất nhẹ nhàng - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, Kiếp Tài nhắc nhở những chú Rồng cần giữ chặt túi tiền của mình trong hôm nay, đề phòng bị mất cắp, trộm cướp, hoặc chi tiêu không có kế hoạch khiến tiền bạc “đội nón ra đi”.

Thể hiện trong công việc, cần biết lựa chọn, nhất là khi có nhiều cơ hội thì nhất định phải tìm được người phù hợp với mình nhất.

Hướng xuất hành tốt: Đông Nam, Tây Bắc, Tây Nam.

Tuổi Tỵ

Có Tam Hợp phù trợ, người tuổi Tỵ làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả. Bản mệnh cảm thấy tràn trề sức lực và hào hứng hơn hẳn ngày thường khi bắt tay vào mọi việc. Bạn cũng nhận ra mình nhận được sự ủng hộ của nhiều người xung quanh.

Hãy duy trì tinh thần lạc quan, tích cực này trong không chỉ một ngày mà cả những ngày sau đó nữa, nếu bạn muốn vươn tay chạm tới vinh quang. Bản mệnh cũng cần rèn luyện tính kiên trì để không bỏ cuộc khi gặp phải khó khăn.

Trong chuyện tình cảm, những bạn còn độc thân cần phải đề phòng những người tiếp cận mình với ý đồ không lành mạnh trong ngày hôm nay. Trong thời điểm này, dù được nhiều đối tượng khác giới săn đón, bạn cũng nên giữ khoảng cách thích hợp.

Có Tam Hợp phù trợ, người tuổi Tỵ làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Thể hiện ở việc đầu tư, thông tin thị trường đầu tư lộn xộn, sơ suất nhỏ dễ bị cuốn theo mà tổn thất hơi lớn, nên tiết kiệm một khoản tiền trước. Nhìn chung đừng hấp tấp, một số tiền bạc dễ kiếm cũng có nguy cơ bị hao hụt.

Hướng xuất hành tốt: Đông, Đông Bắc, Tây Nam.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo