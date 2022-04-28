Tử vi ngày mai 29/4/2022: Top con giáp có quý nhân phù trợ, may mắn gõ cửa, sự nghiệp hanh thông, đào hoa chiếu mệnh, hạnh phúc thăng hoa

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày mai diễn ra hanh thuận. Những chú Chuột muốn dốc hết sức mình để làm việc nhưng cũng không quên cân bằng với cuộc sống cá nhân. Việc phân chia công việc hợp lý, sắp xếp thời gian khoa học sẽ giúp bản mệnh đạt được hiệu quả cao nhất.

Tài vận: Vận trình tài lộc gặp nhiều may mắn. Nhất là người làm công ăn lương, dù không được tăng lương thì cũng có những khoản tiền từ trên trời rơi xuống.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ngập tràn hạnh phúc. Đôi lứa yêu nhau bằng tình yêu chân thành, nồng nhiệt và luôn có cách để vun đắp cho tình cảm hiện tại. Những cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu có thể nghĩ tới việc tiến xa hơn.

Cẩn trọng: Tuổi Tý dù sao cũng nên chú ý hơn đến cách nhìn của người khác về mình.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày mai diễn ra hanh thuận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Thân trong ngày mai diễn ra hanh thông. Con giáp này nhận được sự giúp đỡ tận tình từ quý nhân nên có thêm động lực để tiến lên và nắm bắt những cơ hội không phải ai cũng thấy được. Có thể nói thiên thời, địa lợi, nhân hoà đều đủ nên đây là thời cơ vô cùng quý hiếm.

Tình cảm: Vận trình tình cảm còn chút bất hoà. Nỗi bức xúc dồn nén là nguyên nhân đẩy các cuộc mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Không phải cố tình nhưng các cặp đôi đang vô ý làm tổn thương đến nửa kia của mình.

Tài vận: Vận trình tài lộc bất ổn. Người tuổi Thân có thể gặp vài trở ngại trong phương diện tài chính.

Tài chính: Tình hình tài chính khó ổn định hơn.

Giờ tốt trong ngày: 12h - 14h

Vận trình công việc của tuổi Thân trong ngày mai diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày mai diễn ra dễ dàng. Đối với những người đang theo đuổi đường công danh sẽ có một ngày may mắn để phát triển thế mạnh của mình. Tuy vậy, quá trình làm việc có thể thu hút tiểu nhân vây bám, nên đề phòng thận trọng vẫn tốt hơn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm trải nghiệm thăng hoa. Tình duyên khởi sắc đặc biệt, đây cũng là khoảng thời gian ngọt ngào đắm say và hiếm có dành cho những cặp đôi yêu nhau. Sau này khi nhìn lại, cả hai sẽ không tiếc nuối vì những ngày tháng xinh đẹp này.

Tài vận: Vận trình tài lộc có vài biến động. Xu hướng vung tiền cho những trò tiêu khiển có thể gây ra những áp lực tài chính về sau.

Tài chính: Tài chính không tốt chỉ vì bạn đang có nhiều sự lo lắng.

Cẩn trọng: Tuổi Dậu có thể sẽ phải đánh đổi nhiều thứ mới có thể phát triển được bản thân.

Giờ tốt trong ngày: 16h - 18h

Vận trình công việc của tuổi Dậu trong ngày mai diễn ra dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo