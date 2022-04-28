Tử vi 5 ngày tới ( 29/4 - 3/5 ): Cơ hội trao tay, 3 con giáp này nếu biết nắm bắt sẽ một bước lên mây, PHÚC LỘC song toàn, viên mãn thăng hoa

Tuổi Tý vốn nhạy bén về tiền bạc, lại giỏi giao tiếp nên các mối quan hệ xã giao rất hài hòa, mối làm ăn lớn cũng từ đó mà ra. Thêm vào đó, họ luôn là người có nhiều khát vọng vươn lên, cuộc sống qua đó cứ tốt dần theo thời gian.

Ngũ Quỷ quấy quả khiến sức khỏe của người tuổi Tý giảm sút, lý do phần lớn là tâm bệnh, do đó bản mệnh nên tìm cách giải tỏa căng thẳng bằng những cuộc vui cùng bạn bè nhưng không nên uống rượu bia nhé. Bạn cũng có thể xem film hài để tinh thần vui tươi hơn.

Tử vi dự báo, trong vòng 5 ngày tới đây, tuổi Tý sẽ được phúc tinh chiếu mệnh, có thể rũ bỏ vận xui, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Sự nghiệp thành công giúp họ có được cuộc sống ấm no, sung túc hơn trước.

Thực Thần ghé thăm từ đầu tuần nên xem ra bản mệnh có chút chủ quan hoặc có kẻ ghen tị mà nói xấu nhưng may mắn là bạn quá vô tư nên chẳng quá quan tâm tới những lời đàm tiếu về mình.

Tử vi dự báo, trong vòng 5 ngày tới đây, tuổi Tý sẽ được phúc tinh chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn thông minh, lanh lợi và có tầm nhìn xa trông rộng. Họ mưu trí, nhanh nhẹn, luôn nghĩ ra cách hay ho để giải quyết vấn đề.

Với tính cách trên trong 5 ngày tới đây, nhiều cơ hội tốt trong công việc đến với người tuổi Mão. Họ có sự thăng tiến nhất định, cơ hội đầu tư sinh lời từ đó mà ra. Chỉ cần biết tận dụng, con đường làm giàu của tuổi Mão rộng mở thênh thang!

Thái Dương Cát Tinh nên có nhiều tin vui từ chuyện cưới hỏi tới việc bầu bí, con cái dễ có thành tích tốt... Cuộc sống của bản mệnh lúc này có nhiều niềm vui, hạnh phúc.

Thiên Tài ghé thăm vào ngày đầu tuần mang lại tiền bạc cho bản mệnh, thế nhưng không có nghĩa đó là một tuần hoàn toàn may mắn đâu nhé. Do đó, những ngày sau bạn vẫn nên đề phòng với những rắc rối.

Thiên Tài ghé thăm vào ngày đầu tuần mang lại tiền bạc cho bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thân vốn hòa đồng, gần gũi nên được nhiều người yêu mến. Trong công việc, họ là người cầu tiến, nhẫn nại, không vì thấy khó khăn mà nản lòng nhụt chí.

5 ngày tới đây, tuổi Thân sẽ có nhiều cơ hội công việc, được cấp trên trọng dụng. Tài lộc cũng được Thần Tài ban phát tài lộc, chốt được nhiều đơn hàng, thương vụ giúp túi tiền bùng nổ khó ai bằng.

Chính Ấn hỗ trợ cho công việc của bản mệnh diễn ra hanh thông nên trong tuần có gì vướng bận bản mệnh cũng không phải lo nghĩ quá nhiều vì sau đó ngay lập tức tìm được hướng xử lý phù hợp.

Bạch Hổ Hung tinh dự báo về những tổn hại gây bất lợi cho sức khỏe cho người tuổi Thân, cơ thể không còn được dẻo dai như trước cũng chỉ vì bạn đã quá chủ quan, không chăm lo cho bản thân, thường xuyên ăn uống thiếu khoa học, không dành đủ thời gian cho việc nghỉ ngơi.

5 ngày tới đây, tuổi Thân sẽ có nhiều cơ hội công việc, được cấp trên trọng dụng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Từ trước đến nay, tuổi Dậu vốn nổi tiếng tài năng, giỏi giao tiếp. Họ có ý chí, tinh thần vươn lên và luôn tạo cho mình động lực để vượt qua thử thách.

5 ngày tới đây, tuổi Dậu nhận được cơ hội phát triển sự nghiệp, có thể là một công việc mới hoặc cơ hội đầu tư kinh doanh. Bản mệnh cần nắm bắt cơ hội phù hợp với mình, chú ý đến chi tiết nhỏ để tránh sai sót - đây chính là yếu tố giúp tuổi Dậu thăng hoa, viên mãn.

Nhờ có Cát tinh mang tới tài lộc mà rất nhiều vấn đề của bản mệnh tuần này lần lượt được hóa giải. Thậm chí cả với những việc bạn có cảm giác vô cùng khó khăn đến mức bản thân không tìm ra đâu giải pháp được nữa.

Thiên Tài ghé thăm cuối tuần mang lại rất nhiều tiền cho bản mệnh, có thể đó là người thân cho hoặc bạn mượn được tiền để làm ăn. Nhờ thế mà những rắc rối liên quan đến tiền từ trong tuần chưa thể giải quyết, do đó, bạn cần kiên nhẫn đợi tới cuối tuần nhé.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo