Đúng 12h hôm nay ngày 28/4, 3 con giáp này đại cát đại lợi, mưu sự dễ thành, sự nghiệp hanh thông, đào hoa nở rộ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 28/4/2022, đúng 12h tuổi Dần nhận được rất nhiều cát khí, nhờ vậy những nỗ lực trong công việc bấy lâu của bản mệnh sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. May mắn hơn, còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực.

Tuy nhiên, tuổi Dần cũng nên dành thêm thời gian để quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn. Dường như bản mệnh quá chú tâm cho công việc mà quên mất việc chăm lo cho các thành viên trong nhà. Đừng để tình cảm giữa mình và những người thân thiết nhất dần phai nhạt.

Con giáp này là người khiêm tốn nên luôn lắng nghe và học hỏi mọi người xung quanh, nhờ vậy mà không ngừng tiến bộ. Hãy đặt cho mình những đích đến cao xa hơn chứ đừng vội hài lòng với vị trí hiện tại.

Công việc, bạn thể hiện rất tốt được lãnh đạo đánh giá cao và có thể sẽ có thêm cơ hội để thực hiện. Tài vận, một ngày không tốt, thua lỗ nặng, tiền ra đi không thể giữa lại.

Tuổi Dần nhận được rất nhiều cát khí, nhờ vậy những nỗ lực trong công việc bấy lâu của bản mệnh sẽ nhận được sự đánh giá cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Năm ngày 28/4/2022, là một ngày đại cát đại lợi, mưu sự dễ thành với tuổi Mão. Con giáp này dễ gặp được quý nhân và tìm thấy cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp. Có thể nói trên mọi phương diện đều có thể khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Cát thần này còn rất có lợi cho kế hoạch xuất hành làm ăn, kinh doanh, ký kết hợp đồng, bản mệnh nên tranh thủ cơ hội để lợi dụng cái may của tam hợp. Người làm công chức, nhân viên văn phòng thì chú ý quan sát, tạo mối quan hệ với người trên người dưới, cơ hội thăng tiến đang đến rồi.

Những mâu thuẫn, bất đồng lần lượt được tháo gỡ và bạn đã hiểu được mình cần làm gì để có một cuộc sống tự tại hơn. Niềm vui đến từ các mối quan hệ cũng giúp cho sức khỏe của bạn nhanh chóng được cải thiện.

Những mâu thuẫn, bất đồng lần lượt được tháo gỡ và bạn đã hiểu được mình cần làm gì - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 28/4/2022, tuổi Ngọ sự quyết đoán mạnh mẽ khi đứng trước các quyết định quan trọng và cũng giúp cho công việc có những bước tiến lớn. Kiên định với mục tiêu đã chọn, bản mệnh ngày càng tiến gần hơn đến thành công.

Vận trình tình cảm cũng có những bước tiến triển đáng mừng. Đường tình duyên có đào hoa nở rộ, người độc thân sớm tìm được cho mình một nửa để yêu thương. Con giáp này có sự quyến rũ và thu hút riêng, chẳng lo không có người đem lòng ái mộ.

Công việc, sự nghiệp hanh thông, có thể thay đổi suy nghĩ kịp thời khi gặp sự cố, động lực rất mạnh nên thu được kết quả tốt.

Tài vận, sự giàu có được phản ánh trong kinh doanh. Hãy nhìn vào tính cách của người hợp tác, nếu không các khoản đầu tư sẽ bị trôi đi.

Vận trình tình cảm của tuổi Ngọ cũng có những bước tiến triển đáng mừng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo