6 tháng cuối năm 2022, con giáp này cẩn thận vận xui bủa vây, làm việc gì cũng phải cẩn trọng, đề phòng bất trắc

Tâm linh - Tử vi 27/04/2022 16:00

Nửa cuối năm nay, những con giáp này cẩn thận vận xui tìm đến, cần cẩn trọng trong mọi việc và đề phòng tiền mất tật mang, tình duyên cũng lận đận

Tuổi Dần

Trong năm nay những người thuộc tuổi Dần bao gồm các năm: 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 và 2010.

Tử vi nửa cuối năm 2022, người tuổi này sẽ có không ít chuyện buồn phiền, buồn nhiều hơn vui, vận trình nhiều biến động, dễ có bệnh tật hay bị họa thị phi, tài chính bất ổn, hoạ phúc ngang nhau. Năm Nhâm Dần người tuổi Dần phải hết sức tỉnh táo, sáng suốt, cố gắng tìm cách vượt qua khó khăn mới được.

Với người làm công ăn lương, con giáp này cần phải bình tĩnh, không nôn nóng để tránh vấp phải tranh chấp trong công việc. Vận trình nhân duyên của người tuổi Dần trong năm 2022 cũng không được tốt. Con giáp này phải tự nhìn lại bản thân để sửa những khuyết điểm chứ đừng vội đổ lỗi cho người khác. Những người đã lập gia đình, gia đạo bất ổn xoay quanh những mối lo cơm áo gạo tiền, vợ chồng thường xuyên cãi vã.

6 tháng cuối năm 2022, con giáp này cẩn thận vận xui bủa vây, làm việc gì cũng phải cẩn trọng, đề phòng bất trắc - Ảnh 1
Tử vi nửa cuối năm 2022, người tuổi này sẽ có không ít chuyện buồn phiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người sinh tuổi Thân bao gồm các năm: 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 và 2016

Người tuổi Thân nửa cuối năm nay bị hạn nặng nhất: gặp hạn trong sự nghiệp, tình duyên, sức khỏe, cả năm bôn ba, vất vả ngược xuôi, biến động nhiều, có khả năng cao thay đổi về công việc, nhà ở.

Công việc làm ăn hay học tập cực khổ, dễ gặp hoạ tiểu nhân, tránh gây gổ đánh nhau mà gặp họa đổ máu. Trong chuyện tình cảm có nhiều chuyện lặt vặt xảy ra khiến mối quan hệ xấu đi.

Tuổi Thân có bản tính ngoài lạnh trong nóng. Họ thường tỏ ra thờ ơ, không quan tâm nên dễ bị người khác hiểu lầm, sinh ra mâu thuẫn khó giải thích. Vì vậy, tuổi Thân cần phải vận dụng sự nhanh nhạy, thông minh của mình để giải quyết tình hình.

Ngoài ra, tuổi Thân cũng cần quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân, đừng để đổ bệnh. Trong vấn đề tài chính, tuổi Thân cần đặc biệt chú ý, tránh chủ quan, khinh suất để mất tiền oan. Chi tiếp cần phải cân đối, tránh hoang phí.

6 tháng cuối năm 2022, con giáp này cẩn thận vận xui bủa vây, làm việc gì cũng phải cẩn trọng, đề phòng bất trắc - Ảnh 2
Người tuổi Thân nửa cuối năm nay bị hạn nặng nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người sinh tuổi Hợi bao gồm các năm: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 và 2019

Vận hạn này ảnh hưởng đến sự nghiệp, sức khỏe và tài lộc, công việc bị kẻ tiểu nhân ngáng trở gây mất tiền. Chính vì vậy, những người tuổi Hợi trong năm nay không nên đầu tư làm ăn lớn kẻo dễ bị kẻ gian lừa đảo mất mất. Đặc biệt, trong công việc tuổi Hợi không nên nóng vội mà cần tìm hiểu thật kỹ lưỡng trước khi quyết định mọi việc.

(*)Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

 

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