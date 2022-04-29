Đúng 12h ngày lễ 30/4: THẦN TÀI gõ cửa, 3 con giáp này ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tiền vào túi không ngớt, tiêu xài thả ga,

Tâm linh - Tử vi 29/04/2022 10:25

Ngày lễ 30/4 sắp tới, top con giáp này 'ngồi không' cũng tiền rơi vào túi, đại cát đại lợi nhờ có thần tài gõ cửa, may mắn không ai sánh bằng.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi ngày mai thứ 7 ngày 30/4/2022 của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Tỵ làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả. Bản mệnh cảm thấy tràn trề sức lực và hào hứng hơn hẳn ngày thường khi bắt tay vào mọi việc. Bạn cũng nhận ra mình nhận được sự ủng hộ của nhiều người xung quanh.

Hãy duy trì tinh thần lạc quan, tích cực này trong không chỉ một ngày mà cả những ngày sau đó nữa, nếu bạn muốn vươn tay chạm tới vinh quang. Bản mệnh cũng cần rèn luyện tính kiên trì để không bỏ cuộc khi gặp phải khó khăn.

Trong chuyện tình cảm, những người còn độc thân cần phải đề phòng những người tiếp cận mình với ý đồ không lành mạnh trong ngày hôm nay. Trong thời điểm này, dù được nhiều đối tượng khác giới săn đón, bạn cũng nên giữ khoảng cách thích hợp.

Tài vận, nếu vận may không tốt, đừng đua theo người khác, bởi bạn sẽ thua cuộc.

Con số may mắn: 61, 42, 39

Màu sắc may mắn: Xanh lá cây, đỏ hồng, xám

Đúng 12h ngày lễ 30/4: THẦN TÀI gõ cửa, 3 con giáp này ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tiền vào túi không ngớt, tiêu xài thả ga, - Ảnh 1
Người tuổi Tỵ làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhân lúc rảnh rỗi, người tuổi Ngọ nên dành thời gian để xác định hướng đi cho mình, không nên vội vàng hài lòng với thực tại.

Người làm nghề tự do sẽ có một ngày thành công vượt trội, thu về thành quả đáng tự hào. Tài lộc thêm khởi sắc, bạn không phải đau đầu về chuyện tiền bạc.

Con giáp này dễ gặp nhiều chuyện buồn lòng khi tình cảm không được như ý. Bản mệnh khá cố chấp và luôn muốn mọi người làm theo ý của mình mà không quan tâm đến cảm xúc của đối phương nên đôi khi khiến cho mối quan hệ đi vào căng thẳng.

Tài vận, được quý nhân giúp đơc, tài lộc vượng phát.

Con số may mắn: 33, 20, 5

Màu sắc may mắn: Đỏ đậm, xanh lá cây, màu da

Đúng 12h ngày lễ 30/4: THẦN TÀI gõ cửa, 3 con giáp này ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tiền vào túi không ngớt, tiêu xài thả ga, - Ảnh 2
Tài vận, được quý nhân giúp đơc, tài lộc vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Xem tử vi ngày mới cho thấy, ngày mai là một ngày nghỉ lễ tràn ngập hứng khởi với người tuổi Dậu. Bạn sẽ không gặp phải bất cứ trở ngại nào trong ngày này và có thể thực hiện tốt những mục tiêu và kế hoạch mà mình đặt ra, chỉ cần bạn quyết tâm và giữ tinh thần lạc quan, không sợ khó khăn bày ra trước mắt.

Người làm kinh tế cũng có thể nhân cơ hội này để xem xét và đưa ra quyết định đầu tư kinh doanh khá chính xác. Bên cạnh đó, bản mệnh còn có cơ hội tiếp xúc và giữ quan hệ lâu dài với một vài đối tác hoặc người có cùng chí hướng, giúp ích cho tương lai.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh có những giây phút yên bình bên cạnh những người thân yêu của mình. Gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau mỗi ngày làm việc đầy căng thẳng. Khi gặp phải vấn đề gì, chỉ cần tâm sự với người thân là bạn đã cảm thấy thoải mái ngay.

Tài vận, công việc làm thêm dần ổn định, thu nhập tăng dần.

Con số may mắn: 2, 54, 27

Màu sắc may mắn: Xanh ô liu, đen

Đúng 12h ngày lễ 30/4: THẦN TÀI gõ cửa, 3 con giáp này ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tiền vào túi không ngớt, tiêu xài thả ga, - Ảnh 3
Xem tử vi ngày mới cho thấy, ngày mai là một ngày nghỉ lễ tràn ngập hứng khởi với người tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Bước qua ngày hôm nay 29/4, CHÍNH QUAN phù trợ, THẦN TÀI che chở, con giáp chuẩn bị xô hứng vàng, tài lộc hanh thông, cực kì sung túc, viên mãn

Bước qua ngày hôm nay 29/4, CHÍNH QUAN phù trợ, THẦN TÀI che chở, con giáp chuẩn bị xô hứng vàng, tài lộc hanh thông, cực kì sung túc, viên mãn

Chỉ cần bước qua ngày hôm nay, những con giáp này gặp thời đổi vận bởi có quý nhân phù trợ, thiên tài nhập mệnh, tiền rủng rỉnh vào túi.

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