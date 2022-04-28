Bước qua ngày hôm nay 28/4: Top con giáp này trúng số đổi đời, 'cá chép hóa rồng', tiền vô như thác, giàu có sung túc, chỉ sợ tiêu xài không hết

Dự đoán 29/4 tài lộc hanh thông, có quý nhân phù trợ, có lợi cho đầu tư, tài lộc dồi dào. Tài lộc tình cảm khởi sắc, người độc thân khá nhiều đào hoa, nhưng vận thế không tốt nên tình cảm khó có bước đột phá, tuổi Sửu đang trợ giúp khá nhiều trong công việc. Tinh thần làm việc nhiệt tình, hết mình của con giáp này gây được ấn tượng tốt với cấp trên, cùng với thành quả tốt phía sau, bạn dễ được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Vận trình sự nghiệp tương đối tốt, nhàn hạ, suôn sẻ hơn trong sự nghiệp, thậm chí còn có cơ hội nâng cao vận trình, chỉ cần nỗ lực vì mình.

Tài vận hanh thông thăng tiến, có cơ hội chuyển công tác sang một đơn vị với mức lương rất tốt về mọi mặt, cả công việc kinh doanh chính và phụ đều phát triển rất tốt, thu nhập không ngừng tăng lên, có vận may, có thể mua vé số.

Dự đoán 29/4 tài lộc hanh thông, có quý nhân phù trợ, có lợi cho đầu tư, tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Dự đoán 29/4 tài lộc hanh thông, nên ổn định chứ không nên di chuyển, cần thực dụng, không thích hợp để quản lý tài chính và vay mượn. Nhưng có những niềm vui và nỗi buồn trộn lẫn với nhau. Con giáp này cảm thấy mình đang có được hạnh phúc trong tình yêu nhưng công việc thực sự là 1 gánh nặng.

Vận trình tình cảm khởi sắc tốt đẹp, người có đôi biết cách làm cho nửa kia hài lòng nên một số hiềm khích giữa hai người đã tan biến. Người độc thân dễ gặp đối thủ cạnh tranh, dễ gây áp lực cho người khác, dễ rơi vào thế bị động trong tình cảm.

Vận trình sự nghiệp khá tốt, có thể đảm đương một số nhiệm vụ khó khăn và hoàn thành tốt, đồng thời cũng có thể giúp đỡ đồng nghiệp, được mọi người ngưỡng mộ.

Dự đoán 29/4 tài lộc hanh thông, nên ổn định chứ không nên di chuyển, cần thực dụng, không thích hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

29/4, người tuổi Mùi nhận được sự giúp đỡ của Chính Quan, nhờ thế mà công việc tiến triển thuận lợi, hanh thông hơn nhiều. Bản mệnh phát huy được đúng năng lực của chính mình.

Chuyện tình cảm dường như vẫn là điều gì đó hết sức xa vời với con giáp này, khi mà bản mệnh không biết phải làm thế nào để bày tỏ tình cảm với người với mình thầm thương trộm nhớ.

Vận trình tài lộc khởi sắc, có vận may hôm nay và sẽ thu được nhiều hơn từ việc hợp tác dự án, có thể rải tiền của mình để đầu tư, hiệu quả có thể tốt hơn nhưng cần phải chịu một số áp lực nhất định, biết cách kiếm tiền thông qua các mối quan hệ cá nhân, và bạn sẽ sớm kiếm được hũ vàng đầu tiên.

29/4, người tuổi Mùi nhận được sự giúp đỡ của Chính Quan - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo