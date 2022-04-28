Đúng 12h ngày mai 29/4/2022, những con giáp này có quà bất ngờ vào cuối ngày, xui xẻo qua đi, may mắn gõ cửa, sự nghiệp hanh thông

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Sáu ngày 29/4/2022 9h ngày mai, Thực thần mang lại phúc lộc dồi dào cho tuổi Dần đang theo đuổi công việc tự do, nhất là việc đòi hỏi tính sáng tạo cao. Không những thế, bản mệnh còn được truyền cảm hứng từ những người thành công cùng ngành nghề mà mình theo đuổi.

Tuy nhiên ngày mới hôm nay là không trị bệnh ở thận. Do đó, bản mệnh lưu ý không tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay, nếu có lịch khám chữa cũng nên để sang ngày khác.

Trong ngày ngũ hành tương sinh, sức khỏe của bản mệnh cũng có nhiều dấu hiệu đáng mừng. Nhất là những ai đang ốm thì khá nhanh hồi phục khi biết tự chăm sóc bản thân tốt hơn, hay gặp được thầy được thuốc.

9h ngày mai, Thực thần mang lại phúc lộc dồi dào cho tuổi Dần đang theo đuổi công việc tự do - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Sáu ngày 29/4/2022, tam hợp nên sự lôi cuốn của tuổi Thìn càng tăng cao, khiến việc thu hút người khác vô cùng dễ dàng. Song, đó cũng là cái bẫy, do đó, điều bản mệnh cần chú ý là ai mới xứng đáng được bản mệnh đầu tư thời gian vào.

Trong ngày mới hung tinh gây hại hôm nay, tuổi Thìn càng vội vàng càng mệt mỏi. Do đó, con giáp này nên từ tốn, dành thời gian cho bản thân nhiều hơn để chữa lành những vết thương lòng mà bản mệnh đang phải chịu đựng bấy lâu.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Đông Bắc phía ngoài nhà kho. Bởi việc làm đó có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Thứ Sáu ngày 29/4/2022, tam hợp nên sự lôi cuốn của tuổi Thìn càng tăng cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Sáu ngày 29/4/2022, sức sáng tạo của tuổi Thân sẽ vượt qua cả sự mong đợi của mọi người. Vì vậy, đừng cố ép mình vào khuôn khổ trong thời gian tới, hãy nhàng để sự ngẫu hứng dẫn bản mệnh đến với những ý tưởng táo bạo.

Cục diện tam hợp dự báo tuổi Thân có thể nảy sinh tình cảm một cách mạnh mẽ với một đối tượng. Song, thay vì vội vàng tiến tới, bản mệnh nên để tình cảm phát triển tự nhiên và dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về đối tượng này.

Ngũ hành tương sinh giúp cho sức khỏe của con giáp này được cải thiện, một phần là nhờ tinh thần của bản mệnh tươi vui, tràn đầy sức sống. Vì thế, những căng thẳng mệt mỏi được xua tan và tuổi Thân có được giấc ngủ ngon hơn.

Thứ Sáu ngày 29/4/2022, sức sáng tạo của tuổi Thân sẽ vượt qua cả sự mong đợi của mọi người - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo