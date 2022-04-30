Đồng hồ điểm 0h ngày 1/5, thiên thời địa lợi, 3 con giáp này gặp thời đổi vận, thiên tài chỉ lối, mua may bán đắt, tài lộc đầy nhà

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày mai diễn ra thuận buồm xuôi gió. Nếu đang làm trong lĩnh vực kinh doanh, những người này sẽ nhận được sự tín nhiệm và cất nhắc của cấp trên. Bên cạnh đó, bản mệnh sẽ tìm được nguồn hỗ trợ tốt từ những người bằng hữu của mình.

Tài vận: Vận trình tài lộc rực sáng. Sự xuất hiện của Thiên Tài đem tới cho con giáp này những tin vui bất ngờ liên quan tới vấn đề tài chính.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém sắc. Tác động của cục diện Tứ Hành Xung gây ra những bất hoà, căng thẳng trong mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi. Đối phương cảm thấy không được tôn trọng vì tuổi Tý luôn đề cao cái tôi của mình trên tất thảy.

Ngày này cũng thích hợp để bản mệnh tiến hành việc kết bạn, làm ăn, hoặc bạn sẽ nhận được lời mời hợp tác hấp dẫn từ đối tác. Tuy nhiên, bạn vẫn cần suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra câu trả lời, đừng quên nhìn lại một vài kinh nghiệm trong quá khứ để hạn chế rủi ro bạn nhé.

Ngày Thủy sinh Mộc báo hiệu người độc thân có cơ hội tìm được đối tượng mới thông qua những người bạn thân thiết. Đừng ngồi đợi vì sự lạnh lùng của bạn sẽ không có ai dám lại gần.

Vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày mai diễn ra thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày mai diễn ra vô cùng hanh thông. Người tuổi Dần bắt đầu ngày làm việc với tinh thần hăng say và phấn khởi. Có thể thấy nguồn năng lượng tích cực đã giúp con giáp này thu gặt được khá nhiều thành tích vượt ngoài mong đợi.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có nguy cơ rạn nứt. Công việc bận rộn, mỗi người lại theo đuổi những lý tưởng riêng nên không có nhiều thời gian để ở cạnh nhau. Con giáp này có thể sẽ nhận sự trách móc từ nửa kia vì không làm tròn trách nhiệm trong gia đình.

Tài vận: Vận trình tài lộc tăng tiến. Người tuổi này dễ dàng tìm được các cơ hội tốt để nâng cao thu nhập hiện tại.

Ngũ hành Mộc vượng có thể sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của con giáp này, nhất là những người có tiền sử bệnh gan thì càng cần phải cẩn trọng nhiều hơn. Cần chú ý điều chỉnh chế độ sinh hoạt thích hợp cũng như ăn uống lành mạnh, dùng các món ăn tốt cho sức khỏe.

Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày mai diễn ra vô cùng hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày mai diễn ra thuận lợi suôn sẻ. Nhờ có quý nhân nâng đỡ nên con giáp này làm công việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh chỉ cần kiên trì thực hiện các kế hoạch đã đặt ra thì sẽ sớm chạm tay được tới mục tiêu của mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm ngọt ngào lãng mạn. Các cặp đôi đã lập gia đình có được khoảng thời gian vui vẻ, bình yên. Sau nhiều hiểu lầm và cãi vả thì tuổi Thìn và nửa kia lại có thêm sự thấu hiểu, bao dung.

Tài vận: Vận trình tài lộc kém sắc. Ảnh hưởng của hung thần nên mọi ý định nâng cao thu nhập của con giáp này đều bị cản trở.

Ngũ hành Mộc vượng có thể sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của con giáp này, nhất là những người có tiền sử bệnh gan thì càng cần phải cẩn trọng nhiều hơn. Cần chú ý điều chỉnh chế độ sinh hoạt thích hợp cũng như ăn uống lành mạnh, dùng các món ăn tốt cho sức khỏe.

Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày mai diễn ra thuận lợi suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm