Bước qua hôm nay ngày 2/5: Top con giáp này vận xui tan biến, vận may gõ cửa, ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, ngồi mát ăn bát vàng, tình duyên nở rộ, viên mãn thăng qua

Tâm linh - Tử vi 02/05/2022 07:23

Chỉ cần bước qua ngày hôm nay, những con giáp này không cần động tay chân cũng tiền vô như nước, viên mãn thăng hoa

Tuổi Dần

Sự thông minh, tài lãnh đạo được vận dụng tài tình đem tới cho tuổi Dần những bước chuyển mình rõ rệt. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng đang tập trung cho việc tạo dựng lại mối quan hệ xã giao rộng rãi.

Nhờ vào nguồn thu ổn định mà con giáp này có thể trút bỏ nỗi lo tài chính, áp lực cơm áo gạo tiền. Các cặp đôi gặp trắc trở trong mối quan hệ. Chính vì vẫn chưa tìm được tiếng nói chung nên có những mâu thuẫn không thể giải quyết trong êm ấm.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Đông phía ngoài nhà bếp, bếp lò, tổ chim hoặc lồng chim. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Bước qua hôm nay ngày 2/5: Top con giáp này vận xui tan biến, vận may gõ cửa, ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, ngồi mát ăn bát vàng, tình duyên nở rộ, viên mãn thăng qua - Ảnh 1
Sự thông minh, tài lãnh đạo được vận dụng tài tình đem tới cho tuổi Dần những bước chuyển mình rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Mão có những bước ngoặt to lớn trên đường sự nghiệp nhờ có sự xuất hiện kịp thời của quý nhân. Các rắc rối dần được tháo gỡ triệt để và mang lại sự cân bằng cho các kế hoạch, dự định.

Bản mệnh có nhiều cơ hội để giải quyết các vấn đề tài chính còn tồn đọng, người làm công ăn lương có chút vất vả hơn nhưng sẽ thu được khoản tiền xứng đáng.

Đôi lứa yêu nhau duy trì được những cảm xúc như những ngày đầu. Cả hai luôn coi đối phương là ưu tiên hàng đầu cho việc sẻ chia, giải bày những buồn vui trong cuộc sống thường ngày. Vận trình tình cảm của bản mệnh hanh thông, thậm chí những mối quen hệ căng thẳng của bạn và một nửa của mình cũng được hóa giải. Hai người hiểu nhau hơn cũng là dấu hiệu tích cực để hạn chế những rắc rối về sau.

Bước qua hôm nay ngày 2/5: Top con giáp này vận xui tan biến, vận may gõ cửa, ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, ngồi mát ăn bát vàng, tình duyên nở rộ, viên mãn thăng qua - Ảnh 2
Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Mão có những bước ngoặt to lớn trên đường sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ gặt hái được kha khá thành tựu trên con đường sự nghiệp nhờ nỗ lực và sự cố gắng không ngừng nghỉ. Bản mệnh có quyền tự hào với những kết quả thu được trong hiện tại.

Vận trình tài lộc tăng tiến nhờ biệc bản mệnh không bỏ qua bất cứ cơ hội kiếm tiền nào, dù nhỏ nhặt.

Công việc bận rộn khiến con giáp này không còn thời gian dành cho gia đình. Người độc thân thiếu cởi mở và sự nhiệt tình nên gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm tình yêu.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày 3 âm lịch nhân thần ở cạnh trong đùi, răng, lợi, bàn chân, gan. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Bước qua hôm nay ngày 2/5: Top con giáp này vận xui tan biến, vận may gõ cửa, ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, ngồi mát ăn bát vàng, tình duyên nở rộ, viên mãn thăng qua - Ảnh 3
Người tuổi Thìn sẽ gặt hái được kha khá thành tựu trên con đường sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi 4 ngày đầu tháng 5: Top con giáp này THẦN TÀI ưu ái, QUÝ NHÂN độ mệnh, xui rủi tự động tránh xa, tin vui đổ dồn không kịp buồn, hạnh phúc thăng hoa

Tử vi 4 ngày đầu tháng 5: Top con giáp này THẦN TÀI ưu ái, QUÝ NHÂN độ mệnh, xui rủi tự động tránh xa, tin vui đổ dồn không kịp buồn, hạnh phúc thăng hoa

Top con giáp này được dự đoán trong 4 ngày đầu tháng mới được thần tài ưu ái, quý nhân độ mệnh may mắn đổ dồn, xui rủi tránh xa.

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