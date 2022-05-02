Đúng 12h ngày mai dưới sự che chở của Lục Hợp, người tuổi Dậu đón những bước tiến thuận lợi trong việc hợp tác làm ăn, nhất là ai đang kinh doanh tự do. Vấn đề tài chính không quá ảm đạm, miễn bạn có thể kiểm soát được công việc của mình thì chuyện tiền bạc sẽ không còn khiến bạn muộn phiền nữa.

Ngày ngũ hành tương sinh, vận trình tình cảm cũng ngày càng khởi sắc, có thể bạn sẽ nhận được không chỉ một lời tỏ tình, hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đón nhận bất ngờ đó nhé. Vợ chồng gắn bó bền chặt vì bao sóng gió đã vượt qua, cả hai tâm đầu ý hợp, có người còn đón tin vui về con cái.

Tài thần nằm ở hướng Chính Đông, nếu có ý định cầu tài hay khai trương, mở rộng quy mô kinh doanh thì bản mệnh có thể tham khảo thêm hướng đi này cho mình để mọi việc thêm phần thuận lợi.

Người tuổi Dậu đón những bước tiến thuận lợi trong việc hợp tác làm ăn, nhất là ai đang kinh doanh tự do - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mai 3/5 cho thấy Tam Hợp cục che chở và nâng đỡ nên vận trình của người tuổi Thân trong hôm nay càng ngày càng khởi sắc. Con giáp này có một ngày vô cùng thuận lợi về tình cảm. Nhân duyên tới nhanh và toàn là duyên lành, không những kết được bạn tốt, có thêm đối tác, khách hàng, đồng nghiệp mà bạn còn dễ dàng tìm thấy đối tượng khiến mình rung động.

Ngày này, những chú Khỉ có thể tận dụng những mối quan hệ thân thiết để hoàn thành công việc, tăng tiến tài chính và nghe ngóng thông tin để hoạch định tương lai. Khi cần thiết bản mệnh cũng có thể nhờ sự giúp đỡ của những người này, yên tâm là họ sẽ không từ chối bạn đâu.

Điềm báo cho thấy tuổi Thân đang có lộc trong kinh doanh, buôn bán lắm đấy nhé, tất cả là nhờ Thiên Tài. Dù không coi nghề này là nghề chính nhưng bạn cũng có thể kiếm được thu nhập bất ngờ nhờ nhanh tay chớp lấy cơ hội hoặc được người khác chí đường dẫn lối, chung vốn làm ăn.

Tam Hợp cục che chở và nâng đỡ nên vận trình của người tuổi Thân trong ngày mai càng ngày càng khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mai 3/5 cho biết Tỷ Kiên trợ lực, người tuổi Tỵ có thêm sự nhanh nhẹn và mạnh mẽ để đưa ra những quyết định có lợi cho bản thân. Bạn nhận rõ những thế mạnh của bản thân và biết cách tận dụng những điều đó để làm lợi cho mình. Đường công danh nhờ vậy đang đà tăng tiến, công việc trôi chảy, điềm báo thăng tiến đang đến rất gần.

Chính sự quyết đoán và năng động tạo thêm nhiều cơ hội thành công cho người tuổi Tỵ. Đừng quá phụ thuộc vào ý kiến của những người xung quanh, chỉ nên tham khảo chứ đừng để mình bị lạc hướng bởi lời khuyên của những người đi trước.

Hỏa sinh Thổ, đôi lứa có nhiều cơ hội để thể hiện tình cảm của mình với đối phương. Tình cảm được cả hai bên nâng niu và trân trọng nên vô cùng vững chắc, những kỉ niệm đong đầy theo thời gian, bạn đắm chìm trong niềm hạnh phúc tưởng chừng như vô tận.

Tử vi ngày mai 3/5 cho biết Tỷ Kiên trợ lực, người tuổi Tỵ có thêm sự nhanh nhẹn và mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo