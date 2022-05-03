Đúng 12h ngày mai 4/5: Top con giáp này được CÁT TINH chiếu mệnh, QUÝ NHÂN bám gót, phát tài phát lộc, tiền của đuề huề, vận khí tăng cao, may mắn không ai bằng

Xem tử vi ngày mai thứ 4 ngày 4/5/2022 của 12 con giáp cho thấy, quý nhân nâng đỡ mang tới cho người tuổi Tý khá nhiều cơ hội để tạo nên bước ngoặt to lớn trong công việc. Tuy vậy, do có hoạ tiểu nhân đeo bám nên bản mệnh gì làm cũng cần thận trọng, cảnh giác hơn.

Đây là cơ hội tốt để con giáp này cải thiện thu nhập và nguồn tích luỹ của mình. Việc cãi vã thường xuyên xảy ra giữa các thành viên trong nhà tạo nên bầu không khí căng thẳng. Cả bản mệnh và nửa kia đều không có đủ bình tĩnh để tránh nói những lời làm tổn thương nhau.

+ Tuổi Giáp Tý: Mâu thuẫn là khó tránh vì những bất đồng trong quan điểm, cách làm việc.

+ Tuổi Mậu Tý: Sức khỏe thực sự đáng báo động.

Màu sắc vượng vận: Vàng

Quý nhân: Tuổi Dậu

Con số may mắn: 5, 8

Quý nhân nâng đỡ mang tới cho người tuổi Tý khá nhiều cơ hội để tạo nên bước ngoặt to lớn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Xem tử vi con giáp, đường công danh rộng mở nhờ có quý nhân che chở, tuổi Sửu không cần cố gắng nhiều mà vẫn có được những thành tích đáng kể. Môi trường làm việc thoải mái còn đem đến cho con giáp này nguồn cảm hứng tuyệt vời.

Công việc thuận lợi mở ra cho con giáp này nhiều cơ hội để cải thiện túi tiền của mình. Tình cảm vợ chồng giữ được sự hài hoà, thắm thiết nhờ nỗ lực vun vén tình cảm của người trong cuộc. Người độc thân tạo dựng được mối quan hệ xã giao rộng rãi, dễ dàng tìm được ý trung nhân trong số đó.

Cẩn trọng: Thời gian dành cho gia đình bị hạn chế bởi nhiều việc cần phải lo.

+ Tuổi Kỷ Sửu: Chưa hoà hợp được mối quan hệ tình cảm.

+ Tuổi Tân Sửu: Tình cảm mang tới nhiều điều buồn phiền.

Màu sắc vượng vận: Đỏ

Quý nhân: Tuổi Tuất

Con số may mắn: 1, 5

Công việc thuận lợi mở ra cho con giáp này nhiều cơ hội để cải thiện túi tiền của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày mai 4/5 diễn ra dễ dàng. Đặc biệt là những người đang làm trong lĩnh vực kinh doanh sẽ tìm được thị trường và nguồn hàng hoá tiềm năng. Tuy nhiên, trong mọi hoàn cảnh đừng quên nêu cao tinh thần cảnh giác của mình.

Việc kinh doanh buôn bán gặp nhiều thuận lợi mang lại cho những người này nguồn thu nhập khá. Sự nhiệt tình và chân thành của con giáp này không nhận được sự đáp trả của nửa kia. Tổn thương trong tình cảm là điều khó tránh nhưng đừng lúc nào cũng lấy đó làm lý do để buồn phiền.

Cẩn trọng: Sự trì hoãn trong việc tập luyện thể thao gây ra nhiều vấn đề bất lợi cho cơ thể.

+ Tuổi Mậu Dậu: Bất cẩn nên bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt trong công việc.

Màu sắc vượng vận: Xanh lá

Quý nhân: Tuổi Mùi

Con số may mắn: 4, 28

Vận trình công việc của tuổi Dần trong ngày mai 4/5 diễn ra dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo