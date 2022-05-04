Tử vi 10 ngày tới: Top con giáp được quý nhân hậu thuẫn, phúc khí tăng cao, sự nghiệp hanh thông, đào hoa nở rộ, cực kì hạnh phúc

Theo dõi tử vi 10 ngày đầu tháng 4/2022 của 12 con giáp âm lịch, vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ trong tháng mới nhờ sự hậu thuẫn của nhiều quý tinh nên thăng hạng rõ rệt.

Những việc bạn đành bỏ dở từ tháng trước hay muốn thực hiện mà chưa có cơ hội thì hầu hết đều được tái khởi động và phát triển thuận lợi trong tháng này. Xua tan mây mù ảm đạm, thời điểm có đủ cả “thiên thời – địa lợi – nhân hòa” như này nếu Ngọ không tận dụng để bứt phá thì sẽ rất khó tìm được một cơ hội “ngon ăn” tương tự như này nữa.

Vừa được Tam Hội Thái Tuế che chở, lại có cả Nguyệt Lệnh lâm Trường Sinh hỗ trợ, đây là một tháng quý nhân luôn song hành trên mỗi bước thành công của bản mệnh. Mọi việc có chiều hướng đi lên, nhân lúc này hãy tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định ấp ủ từ trước đó vì khả năng thành công rất cao.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ trong tháng mới nhờ sự hậu thuẫn của nhiều quý tinh nên thăng hạng rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Đầu tháng 5/2022, con giáp tuổi Ngọ nhận nhiều tài lộc, tiền bạc họ kiếm được ngày càng dồi dào. Nếu thời gian trước đây, họ gặp không ít khó khăn trong công việc thì trong thời gian này mọi vướng mắc đều được giải quyết.

Được quý nhân phù trợ nên con giáp này dễ dàng tiến xa. Mọi dự định của họ trong thời gian này đều có thể thực hiện. Biết nắm bắt cơ hội, con giáp này có cả tiền tài, công danh, khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Hợi

Nhờ tính cách nhân hậu, cách sống biết người biết ta mà tuổi Hợi đi đâu cũng được quý mến, gặp nhiều người sẵn sàng giúp đỡ. Trong đầu tháng 4 âm lịch này, tuổi Hợi sẽ được giúp đỡ rất nhiều về sự nghiệp, có cơ hội thể hiện năng lực được cấp trên trọng dụng và thăng tiến nhanh chóng.

Tuy nhiên, không nên vì mọi thứ thuận lợi mà chểnh mảng, ngược lại người tuổi Hợi nên có thêm sự kiên trì, nhẫn nại và nỗ lực trong công việc, thì vận may sẽ được nhân lên gấp bội, muốn nghèo cũng khó. Người tuổi Hợi muốn lội ngược dòng, giàu có sung túc hãy nắm bắt cơ hội và làm việc chăm chỉ.

Những người độc thân có thể tỏ ra ngốc nghếch trước người khác phái, trong khi những người đã kết hôn nên quan tâm và dành nhiều thời gian hơn cho bạn đời của mình. Tử vi sức khỏe của Tuổi Hợi đi lên vì các bạn có khả năng tập thể dục nhiều hơn, điều này tốt cho cơ thể. Con giáp tuổi Hợi có nửa đầu tháng 5 nhận lộc quý nhân, nửa cuối tháng 5 nhận lộc Thần Tài nên cả tháng 5 đều hanh thông, suôn sẻ.

Tuổi Hợi sẽ được giúp đỡ rất nhiều về sự nghiệp, có cơ hội thể hiện năng lực được cấp trên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo dõi tử vi 10 ngày đầu tháng 4/2022 của 12 con giáp âm lịch, người tuổi Sửu được Tam Hợp Thái Tuế phù trợ trong tháng Ất Tỵ nên vận trình công việc, sự nghiệp có nhiều biến đổi nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực.

Vận quý nhân của bạn trong tháng khá vượng, đi đâu cũng được người yêu kẻ mến. Điều này rất có lợi cho những người đang có ý định chuyển đổi công việc hay thay đổi môi trường mới, với sự hậu thuẫn của quý nhân, bạn sẽ nhanh chóng thích nghi và được tạo điều kiện phát triển.

Môi trường làm việc hài hòa hơn nhờ có người giúp đỡ, bạn có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình. Hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể, đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực, nếu có được giao trọng trách thì cũng đừng nề hà mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống nhé.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo