2 ngày cuối tuần ( 7-8/5 ): Duy nhất 3 con giáp này BÁCH VIỆT chiếu mệnh, sự nghiệp thăng hạng, tình duyên mỉm cười, viên mãn sung túc

Cuối tuần có sao Bách Việt chiếu mệnh nên Ngọ xứng đáng được liệt kê vào danh sách vượng duyên nhất. Ăn nói khéo léo, cái miệng có duyên nên thu hút được nhiều người đến làm quen, bắt chuyện, đây quả là tuần của các mối quan hệ.

Tài vận của bản mệnh cũng được cải thiện rõ rệt, bạn chớ ngại khó, ngại khổ mà bỏ lỡ đi vận may. Vì thế nó sẽ mang đến có nhiều kinh nghiệm và giúp bạn sẽ gặt hái được nhiều điều hữu ích. Đời sống tình cảm của người tuổi Ngọ cũng vô cùng suôn sẻ.

Công việc của những bạn làm sale, buôn bán, truyền thông hay có lộc ập đến bất ngờ. Thái độ nói lên trình độ, Ngọ càng ăn nói chuyên nghiệp, vui tính càng nhiều người ủng hộ, đối tác đánh giá cao tác phong làm việc của bạn. Người độc thân lắm mối, hay được nhiều người để ý, tán tỉnh, nếu bạn biết nhìn người và có thái độ cư xử dè chừng thì sẽ tìm được người thương mình thật lòng. Người có gia đình thì tư tưởng thoải mái, không gò bó nên không khí trong nhà rất dễ chịu.

Cuối tuần có sao Bách Việt chiếu mệnh nên Ngọ xứng đáng được liệt kê vào danh sách vượng duyên nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi cuối tuần 7 - 8/5/2022 của 12 con giáp dự báo tuổi Dần tuần này có Thái Âm nâng đỡ nên đỡ vất vả rất nhiều so với trước đây, đặc biệt là các bạn nữ. Công việc thăng hạng, nhân duyên mỉm cười. Tự dưng xung quanh có rất nhiều người yêu quý, khen ngợi bạn, dành những lời có cánh cho Dần.

Những ai mới khởi nghiệp cũng hứa hẹn có được dòng tiền lớn đổ về. Bạn hãy nhanh nhạy để có thể nắm bắt những thông tin hữu ích và biến chúng thành lợi thế cho mình. Trên phương diện tình cảm, người độc thân nên dành thời gian chăm chút hơn cho bản thân để thu hút người khác giới, ắt bạn sẽ tìm được người phù hợp.

Con giáp này tuy không giỏi ăn nói, hấp hấp, nông nổi nhưng lại được đồng nghiệp thông cảm. Một phần là vì bên ngoài xấu tính nhưng bên trong lại tốt tính, Dần chẳng để ai làm cùng mình chịu thiệt thòi bao giờ.

Tình duyên nở hoa với các bạn nữ tuổi Dần nhiều hơn các bạn nam. Tuổi này hay được người khác giới để ý vì duyên dáng, bạn hay than thở không ai tán tỉnh nhưng đâu biết có người đang âm thầm để ý mình.

Tử vi cuối tuần 7 - 8/5/2022 của 12 con giáp dự báo tuổi Dần tuần này có Thái Âm nâng đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn cũng may mắn không kém dần vì được cát tinh Thái Dương giúp đỡ, đặc biệt là các bạn nam. Tuần mới nói bạn nhàn hạ thì không đúng nhưng nói bạn vất vả mà vẫn sung sướng là có thật. Thông minh, khéo léo có thừa nên làm gì cũng tốt, không ai trách được nửa câu. Công việc có quý nhân phù trợ, đó có thể là một người lớn tuổi hơn bạn rất nhiều hoặc bạn bè thân thiết lâu năm. Làm kinh doanh được khách hàng ủng hộ, ít khi bị bùng hàng. Những dự án dang dở cũng được bạn hoàn thành hết trong tuần.

Nhiều bạn nam đang đặt ra câu hỏi trong chuyện tình duyên thì cuối tuần này sẽ có câu trả lời nếu chịu chủ động hẹn hò. Cuối tuần là khoảng thời gian nghỉ ngơi nên hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và người thân. Tuổi Thìn và một nửa của mình có cảm giác xa cách, lời khuyên cho bản mệnh là hãy dành thời gian cho người yêu thương. Sau một ngày mệt mỏi hãy gác công việc sang một bên, lúc này hai người có thể hâm nóng lại tình cảm với những phút giây lãng mạn bên nhau.

Cuối tuần là khoảng thời gian nghỉ ngơi nên hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và người thân - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo