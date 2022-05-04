Bước qua ngày hôm nay 4/5: Những con giáp này chuẩn bị đón loạt tin vui, xui xẻo tránh xa, vàng chật két, tiêu xài thả ga, đào hoa nở rộ

Tâm linh - Tử vi 04/05/2022 10:16

Chỉ cần bước qua ngày hôm nay, những con giáp này xui rủi tự động tránh xa, tiền tài đổ đầy túi, tiêu xài thả ga.

Tuổi Mão

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày mai diễn ra thuận lợi. Sự nhạy bén, khả năng tiếp thu nhanh giúp những chú Mèo gây ấn tượng mạnh trong mắt cấp trên. Con giáp này còn tìm được khách hàng tiềm năng phục vụ tốt cho công việc buôn bán của mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tồn tại mâu thuẫn. Đây là thời điểm mà người tuổi Mão và nửa kia cần xem xét lại những hiểu lầm tồn đọng bấy lâu. Bởi lẽ, việc né tránh chỉ càng khiến cả hai thêm khó xử trong mối quan hệ này.

Tài vận: Vận trình tài lộc gặp nhiều may mắn. Đặc biệt nếu đang theo đuổi con đường kinh doanh sẽ nhận được khoản lộc lá lớn.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 5 âm lịch nhân thần ở phía trong ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Bước qua ngày hôm nay 4/5: Những con giáp này chuẩn bị đón loạt tin vui, xui xẻo tránh xa, vàng chật két, tiêu xài thả ga, đào hoa nở rộ - Ảnh 1
Vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày mai diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày mai diễn ra suôn sẻ. Các kế hoạch vẫn đang đi đúng hướng, đây cũng là thời điểm thích hợp để con giáp này bắt tay vào các dự định đã ấp ủ trước đó. Nhưng đừng quên tri ân những người đã giúp đỡ mình vượt qua giai đoạn khó khăn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm hài hoà. Chuyện tình yêu không quá nồng nhiệt nhưng cũng không đến nỗi tẻ nhạt. Tuổi Thìn và nửa kia luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong mối quan hệ tình cảm này.

Bạn cũng nên dành thời gian để nhìn nhận lại bản thân, xem mình có những khuyết điểm gì cần phải khắc phục. Hãy học cách lắng nghe mọi người xung quanh nhiều hơn, không nên tự quyết tất cả mọi việc khi làm việc theo nhóm.

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này với những người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận. Vì vậy, người còn trẻ tuổi có thể tham khảo lời khuyên của người đi trước, nếu như bạn đang bối rối trước quá nhiều sự lựa chọn.

Bước qua ngày hôm nay 4/5: Những con giáp này chuẩn bị đón loạt tin vui, xui xẻo tránh xa, vàng chật két, tiêu xài thả ga, đào hoa nở rộ - Ảnh 2
Vận trình công việc của tuổi Thìn trong ngày mai diễn ra suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Thân trong ngày mai diễn ra hanh thuận. Người tuổi Thân đã từng bước vượt qua những ngáng trở, thách thức trong công việc. Con giáp này cũng dần tìm được cho mình nguồn cảm hứng mới, hăng say làm việc và mang lại những hiệu quả bất ngờ.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gõ cửa yêu thương. Người độc thân nhanh chóng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình nhờ sự hóm hỉnh, hài hước. Tuy nhiên, nếu vui đùa quá trớn thì sẽ tạo cho đối phương cảm giác thiếu nghiêm túc.

Tài vận: Vận trình tài lộc tăng tiến. Bên cạnh công việc chính thì các nghề tay trái cũng mang lại cho con giáp này khoản hời đáng kể.

Hỏa khắc Kim là dấu hiệu chứng tỏ mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia không quá tốt đẹp. Một vấn đề bất chợt nảy sinh khiến hai người đều cảm thấy buồn bực, khó thông cảm được cho đối phương. Đôi bên dễ rơi vào cảnh chiến tranh lạnh.

Bước qua ngày hôm nay 4/5: Những con giáp này chuẩn bị đón loạt tin vui, xui xẻo tránh xa, vàng chật két, tiêu xài thả ga, đào hoa nở rộ - Ảnh 3
Vận trình tình cảm gõ cửa yêu thương. Người độc thân nhanh chóng tìm được người tâm đầu ý hợp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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