Tử vi 2 ngày giữa tuần ( 4 - 5/5 ): Những con giáp này 'nằm im' hưởng trọn lộc trời ban, vận khí lên hương, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc chật két tiêu xài thả ga

Tâm linh - Tử vi 03/05/2022 15:58

Những con giáp này 2 ngày tới tức giữa tuần vận khí tăng bất ngờ, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc chất đầy két chỉ sợ tiêu xài không hết.

Tuổi Mùi

Chính Tài xuất hiện cho thấy người tuổi Mùi đang có nguồn thu nhập khá ổn định từ công việc chính. 2 ngày tới hãy cân nhắc để sắp xếp thời gian làm việc cho hợp lý, đừng có lo chuyện bao đồng mà xao nhãng công việc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất của bản thân. Đường tài lộc của Mùi trong thời gian này cực kì thuận lợi. Cát Tinh mang đến những cơ may tài lộc lớn đến bất ngờ. Con giáp chỉ cần bình tĩnh và sáng suốt để không mắc sai lầm nghiêm trọng  thì cơ may làm giàu rất thuận lợi với bạn.

Tuy nhiên, đường tình duyên của mệnh chủ lại chẳng được thắm sắc, nên dù tiền bạc trong tay nhưng chưa chắc bản mệnh đã thấy an lòng. Có lẽ cuộc đời luôn tạo cho chúng ta những thử thách để ta cố gắng, nên hãy cố gắng cân bằng các phương diện của cuộc sống bạn nhé.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Đông phía ngoài phòng thai phụ, giường ngủ và phòng giã gạo. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Tử vi 2 ngày giữa tuần ( 4 - 5/5 ): Những con giáp này 'nằm im' hưởng trọn lộc trời ban, vận khí lên hương, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc chật két tiêu xài thả ga - Ảnh 1
Chính Tài xuất hiện cho thấy người tuổi Mùi đang có nguồn thu nhập khá ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ, người tuổi Tuất có một ngày làm việc vô cùng năng suất. Nhiều việc diễn ra theo đúng kế hoạch đã xây dựng từ trước khiến bản mệnh cảm thấy tự tin vào hào hứng hơn nhiều. Bạn cũng nhận ra có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ mình nên càng thêm mạnh dạn.

Việc thi cử trong ngày này cũng diễn ra khá thuận lợi với bản mệnh. Chỉ cần ôn luyện kĩ càng trước đó và giữ tinh thần bình tĩnh khi bước vào phòng thi thì không có gì mà bạn không vượt qua được cả. Hãy tự tin rằng bạn không hề kém cỏi so với bất cứ ai. Quý nhân có thể là người ở ngay gần bạn, từng ngày dõi theo bạn, nâng bước chân bạn trên con đường tiến đến thành công. Đừng bỏ lỡ những cơ hội quý giá này nhé. 

Chuyện tình cảm của tuổi Tuất không mấy tốt đẹp. Bạn và đối phương gặp nhiều mâu thuẫn, ai cũng có chính kiến và không có ý định lắng nghe người khác. Đây sẽ là điểm hạn chế cần được loại trừ càng sớm càng tốt để tình yêu được bền vững.

Tử vi 2 ngày giữa tuần ( 4 - 5/5 ): Những con giáp này 'nằm im' hưởng trọn lộc trời ban, vận khí lên hương, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc chật két tiêu xài thả ga - Ảnh 2
Quý nhân có thể là người ở ngay gần bạn, từng ngày dõi theo bạn, nâng bước chân bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

2 ngày tới người tuổi Hợi đón đào hoa khởi vượng tới không ngờ. Sau bao chờ đợi thì con giáp này cũng gặp được nhân duyên của mình, tình yêu mở lối trái tim, mang tới cho bạn những niềm hân hoan, tạo động lực lớn lao trong cuộc sống. Mọi kế hoạch của bạn đang diễn ra rất thuận lợi giúp Thìn thu về không ít tiền của. Việc tự tin chấp nhận thử thách, nhiệm vụ mới giúp con giáp này gặt hái những “trái ngọt” xứng đáng.

Các cặp vợ chồng sẽ có những giây phút hạnh phúc thăng hoa bên nhau. Cuộc sống hôn nhân với nhiều áp lực không khiến cho tình cảm nhạt phai mà còn càng ngày càng trở nên bền chặt hơn nhờ cả hai luôn san sẻ mọi việc lớn nhỏ trong nhà với nửa kia.

Chẳng những vậy, Thiên Ấn còn giúp cho con giáp này dễ dàng hoàn thành công việc hơn. Dù có nhiều khó khăn, trắc trở trước mắt nhưng bản mệnh biết cách khéo léo vận dụng những gì mình có, lợi dụng thời cơ để vượt qua thử thách một cách thành công.

Tử vi 2 ngày giữa tuần ( 4 - 5/5 ): Những con giáp này 'nằm im' hưởng trọn lộc trời ban, vận khí lên hương, sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc chật két tiêu xài thả ga - Ảnh 3
2 ngày tới người tuổi Hợi đón đào hoa khởi vượng tới không ngờ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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