Đúng 9h cuối tuần ngày 8/5: Con giáp này đại cát đại lợi, vàng rơi đầy túi, tài khoản nhảy số không ngớt, tiêu xài không hết, có cơ hội thành đại gia

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, đúng 9h ngày 8/5/2022, cát tinh mang tới cơ hội gia tăng thu nhập, tuổi Mùi dễ phát tài phát lộc hơn bao giờ hết. Những dự án đầu tư trước đây đang dở dang cũng được con giáp này nhanh chóng tiến hành, mọi khó khăn trước đây nay đã được dỡ bỏ.

Tuy nhiên trong tuần này, mối quan hệ của tuổi Mùi bao gồm chuyện tình cảm không hoàn toàn diễn ra như ý. Con giáp này nên gác lại mọi lo toan về gia đình, bạn bè để thư giãn. Hãy đặt ra ranh giới rõ ràng giữa mình và người thân để họ không xâm chiếm quỹ thời gian riêng tư của mình.

Khi cảm xúc của tuổi Mùi ổn định, tư duy sáng tạo càng trở nên phong phú. Con giáp này liên tục nảy ra nhiều ý tưởng mới và mọi người xung quanh cũng yêu thích những đề nghị của bản mệnh.

Bên cạnh đó khi Mùi ăn nói với người lớn tuổi cũng phải để ý một chút kẻo bị mắng. Trong tình yêu, sẽ có sự ghen tuông vì Mùi mải chơi. Với con cái bạn không hiểu ý kiến của con nên đôi lúc khá bực bội.

Cát tinh mang tới cơ hội gia tăng thu nhập, tuổi Mùi dễ phát tài phát lộc hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, đúng 9h ngày 8/5/2022, với những quyết tâm mới cao độ, sự tập trung cao độ vào công việc mang lại cho tuổi Hợi nhiều thành quả ưng ý. Nếu đang có ý định chuyển việc, con giáp này có thể kiếm được một công việc tốt sau một thời gian dài.

Ảnh hưởng của tiểu hao khiến bản mệnh dù mất tiền nhưng vẫn không biết rằng mình đang bị mất. Con giáp này có niềm tin mơ hồ rằng đó là những việc cần tiêu, cần làm để đảm bảo cuộc sống nhưng không đủ nhận diện đó là thói quen dùng tiền không có khoa học.

Rắc rối liên tục xảy ra vào những ngày đầu tuần khiến cuộc sống của tuổi Hợi có phần lao đao. Ngay lúc này bản mệnh phải tỉnh táo để tự tìm ra giải pháp, tự cứu lấy mình, đừng mong nhờ dựa được bất cứ ai trước khi chưa thể tự giúp lấy chính mình.

Thật may là trời không lấy đi của bạn tất cả, cuối tuần có Thực Thần trợ lực nên tiền bạc khấm khá hơn hẳn. Có lộc ăn uống, lộc buôn bán dồi dào đến từ khách hàng mới. Bạn rộng lượng, thoáng tính nên được người ta trả ơn cũng là lẽ đương nhiên.

Với những quyết tâm mới cao độ, sự tập trung cao độ vào công việc mang lại cho tuổi Hợi nhiều thành quả ưng ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng đúng 9h ngày 8/5/2022, tuổi Thìn kiểm soát cuộc sống của mình tốt hơn, dù bận rộn với công việc nhưng với sự giúp đỡ từ những người đi trước, bản mệnh có thể đưa ra một số quyết định quan trọng để cải thiện tình trạng công việc trong tương lai gần.

Vào đầu tuần, tuổi Thìn sẽ gặp rắc rối về chuyện tiền nong, tuy nhiên con giáp này cũng đừng vì thế mà lo lắng thái quá. Đến giữa tuần, tài tinh sẽ mang lại tiền bạc cho bản mệnh.

Trong tuần mới, tuổi Thìn và một nửa của mình có cảm giác xa cách, lời khuyên cho bản mệnh là hãy dành thời gian cho người yêu thương. Sau một ngày mệt mỏi hãy gác công việc sang một bên, lúc này hai người có thể hâm nóng lại tình cảm với những phút giây lãng mạn bên nhau.

Tài chính có tin vui ngay từ đầu tuần nhờ Chính Tài trợ mệnh. Việc kinh doanh tay trái giúp bạn có một khoản thu nhập kha khá mà không phải tốn quá nhiều công sức. Tuy nhiên đừng quá tự cao kẻo mất lộc nhé Thìn.

Tài chính có tin vui ngay từ đầu tuần nhờ Chính Tài trợ mệnh - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo