Bước qua ngày hôm nay 5/5: Những con giáp này 'nằm im' hưởng lộc trời ban, cầu được ước thấy, tài lộc hanh thông, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 05/05/2022 11:34

Chỉ cần bước qua ngày hôm nay, những con giáp này đổi đời chỉ sau một đêm, không cần làm gì phúc lội cũng vây quanh bạn, may mắn không ai bằng.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới cho biết Tam Hội giúp tuổi Tỵ thoải mái hơn trong các cuộc gặp gỡ, bạn sẵn sàng mở lòng mình và sẵn sàng đón nhận sự tương tác ngày mai. Cũng nhờ thế mà bạn có thể tìm ra câu trả lời cho vấn đề đang khiến mình đau đầu.

Chính Ấn hỗ trợ cho các ý tưởng của tuổi Tỵ được bay cao, bay xa. Đôi khi, cuộc sống trở nên rõ ràng, sáng tỏ và khiến cho bạn không còn gì để băn khoăn, vướng mắc nữa. Thế nên đây là ngày để bạn giác ngộ và tìm được hướng đi hợp lý cho mình.

Ngũ hành tương sinh mang lại cho bản mệnh một cơ thể khỏe mạnh, rắn rỏi, đặc biệt là bạn đã giải tỏa được cả những chướng ngại tinh thần. Việc được ăn ngon, ngủ yên đã là một điều được xem là liều thuốc trị được rất nhiều bệnh tật mà nhiều người trông mong nhưng không có được.

Con số may mắn: 4, 15, 28

Màu sắc may mắn: Kaki, xanh lá cây

Bước qua ngày hôm nay 5/5: Những con giáp này 'nằm im' hưởng lộc trời ban, cầu được ước thấy, tài lộc hanh thông, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 1
Tử vi ngày mới cho biết Tam Hội giúp tuổi Tỵ thoải mái hơn trong các cuộc gặp gỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày mai Thực Thần mang tới cuộc sống tươi vui nên tuổi Dậu đang trở nên dễ thương hơn, cởi mở và rõ ràng hơn với mọi người xung quanh, chính vì thế bạn thực sự được yêu quý. Đây là ngày để tìm kiếm các mối quan hệ và cho mọi người thấy bạn đáng yêu thế nào.

Ngũ hành tương sinh cho thấy tinh thần của bạn lạc quan, vui vẻ nhờ đó mà sức khỏe của bạn được cải thiện. Thế nên đừng ngạc nhiên khi rất nhiều ánh mắt dõi theo bạn nhé.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Đông phía ngoài cửa phòng thai phụ và nhà vệ sinh. Do đó, không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Con số may mắn: 4, 13, 24

Màu sắc may mắn: Cam, trắng ngà, xanh lá cây

Bước qua ngày hôm nay 5/5: Những con giáp này 'nằm im' hưởng lộc trời ban, cầu được ước thấy, tài lộc hanh thông, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 2
Ngày mai Thực Thần mang tới cuộc sống tươi vui nên tuổi Dậu đang trở nên dễ thương hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết Tam Hợp dự báo ngày phù hợp để cải thiện chuyện tình cảm, người độc thân sẽ gặp được một người quan trọng để cả hai cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Những cặp đôi thời gian này rất ý thức trong việc hâm nóng tình cảm lứa đôi bằng những cuộc hẹn hò riêng tư chỉ có hai người.

Nhờ Chính Quan mà tuổi Hợi có thể giải quyết mọi việc rõ ràng ngày hôm nay, nhờ đó mà bạn sẽ không cần phải đau đầu thêm nữa. Đây là ngày để đi tìm đáp án cho mọi vấn đề khiến bạn đang thắc mắc, trăn trở đấy. 

Ngũ hành xung khắc cho thấy yếu tố ngoại cảnh như là thời tiết cũng có thể là tác nhân ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh. Cố gắng ăn uống đầy đủ, bổ sung nhiều dưỡng chất để tăng cường hệ miễn dịch bạn nhé.

Con số may mắn: 17, 20, 36

Màu sắc may mắn: Xanh, tím, be

Bước qua ngày hôm nay 5/5: Những con giáp này 'nằm im' hưởng lộc trời ban, cầu được ước thấy, tài lộc hanh thông, tình duyên đỏ thắm - Ảnh 3
Tử vi 12 con giáp cho biết Tam Hợp dự báo ngày phù hợp để cải thiện chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

20 ngày tới, những con giáp này muốn gì được nấy, vận khí tăng cao, sự nghiệp hanh thông, vàng chất đầy két, tình duyên rộng mở

20 ngày tới, những con giáp này muốn gì được nấy, vận khí tăng cao, sự nghiệp hanh thông, vàng chất đầy két, tình duyên rộng mở

Chuẩn bị trong 20 ngày tới, những con giáp này chuẩn bị tin vui ùn ùn kéo đến, vận may tăng cao, tiền vàng chất đầy két, tiêu xài thả ga.

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