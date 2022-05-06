Cuối ngày hôm nay 6/5: Những con giáp này đánh đâu thắng đó, ngồi mát ăn bát vàng, tiền chất đầy két, sung túc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 06/05/2022 12:13

Cuối ngày hôm nay, những con giáp này đón nhận tin vui, ngồi mát ăn bát vàng, sự nghiệp lên hạng, tiền tài về như thác đổ.

Tuổi Mão

Theo tử vi tuần 12 con giáp, Chính Quan lâm đại vận nên đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mão tuần này thuận buồm xuôi gió. Con giáp này làm những việc liên quan đến sáng tạo rất có lợi, bởi ý tưởng của bản mệnh sẽ được đồng nghiệp và cấp trên đánh giá cao.

Vận trình tình duyên của con giáp này vô cùng vượng sắc. Các cặp vợ chồng thiên về tình cảm, thấu hiểu và biết cảm thông với nhau. Song tuổi Mão cũng đừng vì thế mà sinh chủ quan, phải chăm sóc tình yêu mỗi ngày thì mới duy trì không khí ấm áp và thân mật trong gia đình.

Trong mặt tài vận, Chính Quan giúp cho con giáp này có được thu nhập ổn định từ công việc chính, vì thế mà đảm bảo cho tuổi Mão một chỗ đứng trong 3 con giáp hỷ khí thăng hoa. Dù chỉ là một việc nhưng không phải lo lắng quá nhiều về cơm ăn áo mặc hàng ngày. Song bản mệnh vẫn cần chú ý chi tiêu, mua sắm sao cho hợp lý.

Cuối ngày hôm nay 6/5: Những con giáp này đánh đâu thắng đó, ngồi mát ăn bát vàng, tiền chất đầy két, sung túc viên mãn - Ảnh 1
Chính Quan lâm đại vận nên đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mão tuần này thuận buồm xuôi gió - Ảnh minh họa: Internet

Hãy mạnh dạn nhận nhiệm vụ và cố gắng hết sức mình để thực hiện. Mộc khắc Thổ, quan hệ giữa bản mệnh và đối tượng thầm mến vẫn còn khá xa xôi. Bạn thường đặt mình ở trạng thái bị động, chờ đợi đối phương tự tiếp cận. Cứ tiếp tục thế này, người ấy khó có thể nhận ra tình cảm của bạn.

 

Tuổi Thân

Thiên Tài tinh tọa mạng lâm hãm địa khiến người không bao giờ phải sợ cô đơn. Bởi Thiên Tài tinh khiến con người trở nên phong lưu đa tình. Đôi bên đều biết cách ăn nói, thu hút hấp dẫn khiến cho đối phương không thể nào trở tay kịp. Cơ hội thoát kiếp FA đang nằm trong tầm tay của con giáp này.

Tuần này, dù gặp phải trở ngại hay khó khăn gì, tuổi Thân cũng được quý nhân nâng đỡ, hỗ trợ. Con giáp này theo nghiệp kinh doanh hứa hẹn sẽ có thêm hợp đồng mới, lợi nhuận vượt ngoài mong đợi. Nhờ thế mà tinh thần của bản mệnh luôn vui vẻ, thoải mái hơn với tất cả những người xung quanh.

Với những người còn độc thân, thái độ cởi mở và chủ động sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được người phù hợp. Nếu có thiện cảm với ai, bạn nên chủ động giữ quan hệ với người ấy, đồng thời thể hiện những mặt tốt của mình cho người ấy được rõ. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay ngày 6 âm lịch nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

Cuối ngày hôm nay 6/5: Những con giáp này đánh đâu thắng đó, ngồi mát ăn bát vàng, tiền chất đầy két, sung túc viên mãn - Ảnh 2
Dù gặp phải trở ngại hay khó khăn gì, tuổi Thân cũng được quý nhân nâng đỡ, hỗ trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Là một trong 3 con giáp hỷ khí thăng hoa, tuổi Hợi có Thất Sát lâm hãm địa nhưng được phú cho tinh thần chịu đựng được thách thức. Thế nhưng con giáp này đừng lo lắng quá bởi tuần này sẽ có tin vui tài lộc bất ngờ. Nhất là là người đầu tư và kinh doanh sẽ sớm đưa ra quyết định thu về lộc lá dồi dào cho mình.

Trong mặt sự nghiệp, người tuổi này có nhiều trăn trở về công việc dù vận trình vẫn đang rất tươi sáng. Hãy tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Chỉ cần nghiệp vụ và kỹ năng tốt, chắc chắn dù bây giờ hay về sau bản mệnh đều có thể thể hiện bản thân tốt hơn trong những lĩnh vực khác nữa. Và theo đuổi được con đường mà mình mong muốn.

Thổ khắc Thủy, đáng tiếc là chuyện tình cảm lại không được như ý bản mệnh. Người ấy có thể nảy sinh nghi ngờ với bạn khi thấy bạn sẵn sàng lên tiếng vì người chẳng có quan hệ mật thiết gì với mình. Hai người nên thẳng thắn với nhau để tránh những hiểu lầm đáng tiếc.

Cuối ngày hôm nay 6/5: Những con giáp này đánh đâu thắng đó, ngồi mát ăn bát vàng, tiền chất đầy két, sung túc viên mãn - Ảnh 3
Trong mặt sự nghiệp, người tuổi này có nhiều trăn trở về công việc dù vận trình vẫn đang rất tươi sáng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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