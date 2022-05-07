Đúng 12h hôm nay ngày 7/5: CHÍNH TÀI bám gót, THIÊN ẤN giúp sức, những con giáp này sự nghiệp thăng tiến, tiền vào như nước, tiêu xài thả ga, đào hoa đỏ thắm

Hôm nay cát thần Chính Tài sẽ đến bên và mang đến cho người tuổi Mão không ít cơ hội phát tài trong ngày 7/5/2022 này. Với số tiền thu được chắc chắn bạn sẽ có thể cân nhắc đầu tư vào những hạng mục phù hợp. Công việc, khi gặp trở ngại nên trao đổi kịp thời với cấp trên. Đừng đợi cho đến khi mọi thứ diễn ra một thời gian dài rồi mới phàn nàn. Điều này chỉ làm lãnh đạo không hài lòng.

Mối quan hệ giữa bạn và mọi người xung quanh cũng không mấy tốt đẹp. Đôi bên vì khăng khăng mình là đúng nên không ngừng tranh cãi. Cả hai nên ngồi lại và lắng nghe chia sẻ, từ đó mới có thể thấu hiểu và đồng cảm cho nhau được.

Ngũ hành Kim Mộc xung khắc có thể ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe của bạn trong những ngày này. Bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, cơ thể của bạn khi ấy mới có thể nhanh chóng hồi phục được.

Hôm nay cát thần Chính Tài sẽ đến bên và mang đến cho người tuổi Mão không ít cơ hội phát tài trong ngày 7/5/2022 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới cho biết Lục Hợp che chở, những kế hoạch của người tuổi Tị đang diễn ra theo đúng như những gì mà bạn mong đợi. Việc hợp tác làm ăn cũng trở nên thuận lợi đến không ngờ. Công việc: trong ngày hôm nay tuổi Tỵ sẽ phải làm một điều gì đó mà ảnh hưởng đến người đồng nghiệp của mình.

Thiên Quan xuất hiện nhắc nhở bạn cần cẩn trọng đề phòng kẻ tiểu nhân ẩn mình trong bóng tối chỉ chờ cơ hội bạn để lộ sơ hở. Trong bất cứ hành động hay quyết định nào, bản mệnh cũng chớ được lơ là chủ quan. Tài vận, với tầm nhìn vượt trội và tầm nhìn đặc biệt tốt, bạn có thể thấy cơ hội kinh doanh và thực hiện chúng một cách quyết đoán.

Tình cảm lứa đôi vì thiếu sự quan tâm mà ngày càng trở nên xa cách hơn. Có lẽ cả hai nên dành nhiều thời gian hơn để ở bên nhau, cùng nhau hâm nóng lại tình cảm thêm nồng ấm hơn.

Tử vi ngày mới cho biết Lục Hợp che chở, những kế hoạch của người tuổi Tị đang diễn ra theo đúng như những gì mà bạn mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Ngày mai, ảnh hưởng của cục diện Thân Dậu Tương Hội, con giáp tuổi Dậu có thể nhanh chóng tìm ra lời giải đáp cho những vướng mắc của mình trong công việc. Các mối quan hệ xã giao hài hòa còn mang đến cho bạn những cơ hội hợp tác đầy hứa hẹn nữa.

Bản mệnh cần cẩn trọng hơn các quyết định liên quan đến tiền bạc trong ngày Kiếp Tài chiếu mệnh này. Đừng dễ dàng tin vào lời bất kỳ ai mà để tiền bạc của mình rơi vào tay của người khác. Công việc: con giáp này bạn nhận được nhiều cơ hội từ Thiên Đồng nên dễ thay đổi được công việc của mình trong thời gian tới.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông Nam phía ngoài phòng giã gạo, nơi xay sát bột và bếp lò. Do đó, không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Ngày mai, ảnh hưởng của cục diện Thân Dậu Tương Hội, con giáp tuổi Dậu có thể nhanh chóng tìm ra lời giải đáp - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo