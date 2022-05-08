Bước qua ngày hôm nay 8/5: THẦN TÀI gõ cửa, THIÊN TUẾ chiếu mệnh, những con giáp này gặp dữ hóa lành, chuyển họa thành may, vận khí tăng cao, tình - tiền viên mãn

Theo tử vi ngày 9/5 của 12 con giáp nói rằng, là con giáp may mắn tuần này nên người tuổi Dần sẽ nhận được rất nhiều sự trợ giúp nhờ các mối quan hệ xã giao hài hòa và tốt đẹp mà mình đã gây dựng từ trước.

Tin vui còn tới với bạn ở phương diện tài lộc. Ngay từ đầu tuần đã có Thực Thần che chở, cả người làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều có cơ hội làm dày ví tiền của mình. Con giáp này có thể sẽ khá vất vả nhưng bù lại thì thu nhập dồi dào hơn hẳn.

Trên phương diện sự nghiệp, bạn có đủ mạnh mẽ và quyết đoán để đưa ra những quyết định có lợi cho mình. Con giáp này được cấp trên tin tưởng và trao cho thêm trọng trách, hãy luôn nỗ lực để không phụ lòng mong mỏi của mọi người nhé.

Tình cảm: Vận trình tình cảm chuyển mình tích cực. Người tuổi Dần và nửa kia chung sống càng lâu thì càng thấu hiểu, trân trọng nhau hơn. Đây cũng là thời điểm thích hợp để những cặp đôi đang tìm hiểu tiến tới cuộc sống hôn nhân.

Vận trình tình cảm chuyển mình tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Xem tử vi ngày mai 9/5 của 12 con giáp, tuổi Thìn sẽ có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp trong tuần này. Bạn có dễ dàng có được những điều mình muốn, miễn là bạn luôn lên kế hoạch kĩ càng, cẩn thận cho mọi việc. Nhìn chung, đây có thể coi là lúc bạn đang hưởng thành quả của chính mình.

Thêm vào đó, cát tinh còn nâng đỡ, tạo điều kiện cho bản mệnh thể hiện năng lực của bản thân, từ đó có được sự nhìn nhận từ đồng nghiệp cũng như cấp trên. Nhân đà này, hãy đặt ra những thách thức lớn không để không ngừng khai phá khả năng tiềm ẩn của bản thân.

Về phương diện tài lộc, con giáp này khéo léo làm ăn, chăm chỉ cày cuốc nên túi tiền dày lên nhanh chóng. Thậm chí, bạn còn mở rộng được cơ ngơi của mình.

Tình cảm: Vận trình tình cảm bình ổn. Không khí gia đình có chút căng thẳng do một vài xung đột nhỏ gây ra. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực vun vén tình cảm của người trong cuộc mà mọi thứ chóng được giải quyết.

Về phương diện tài lộc, con giáp này khéo léo làm ăn, chăm chỉ cày cuốc nên túi tiền dày lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Xem tử vi ngày mai 9/5 của 12 con giáp, tin vui về tình duyên sẽ tới với người tuổi Ngọ trong tuần này. Vận đào hoa nở rộ, người độc thân có thể tìm được ý trung nhân của riêng mình. Bạn có cuộc gặp gỡ bất ngờ nhưng để lại nhiều ấn tượng khó phai, hãy mau chóng tìm cách kéo gần mối quan hệ giữa đôi bên nhé.

Với các cặp vợ chồng, tình cảm đôi bên thuận hòa, thắm thiết, gia đạo an yên. Trải qua nhiều biến cố, bạn biết ai mới là người thực sự yêu thương và bao dung cho những sai lầm của mình nên càng cố gắng gìn giữ hạnh phúc quý giá.

Tình cảm: Vận trình tình cảm chuyển biến tích cực. Tam Hội quý nhân hỗ trợ giúp người tuổi Ngọ dần hiểu được nỗi khổ của nửa kia và cảm thông cho họ. Tình yêu có sự bao dung và tôn trọng thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua.

Tài vận: Vận trình tài lộc bấp bênh. Nguồn thu nhập không ổn định gây ra nhiều lo lắng, bất an cho bản mệnh trong thời gian này.

Về công việc, mặc dù vẫn có không ít khó khăn và thử thách mà bạn buộc phải vượt qua, nhưng với ý chí quyết tâm cao độ, bạn hoàn toàn có thể vượt qua một cách ngoạn mục. Bạn không những vượt lên chính mình mà còn trở thành tấm gương sáng cho người khác noi theo.

Vận đào hoa nở rộ, người độc thân có thể tìm được ý trung nhân của riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo