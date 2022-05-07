Cuối ngày hôm nay 7/5: Top con giáp này 'nằm im' cũng hưởng lộc, đại cát đại lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy két, tình duyên rộng mở

Tuổi Tý nhờ có cục diện Tam Hợp che chở nên có một ngày an nhàn làm việc của mình mà không gặp bất cứ sự cố hay bị ai cản trở. Con giáp này có nhiều tham vọng muốn thực hiện, và hôm nay là một ngày để bạn mạnh dạn theo đuổi.

Ngày này nếu bản mệnh đang trong quá trình cạnh tranh chức vụ hoặc muốn gây ấn tượng với người khác thì sẽ chiếm được ưu thế hơn, thắng lợi ở ngay trước mắt thôi. Những người muốn khởi nghiệp, tìm công việc mới cũng sẽ gặp nhiều may mắn trong hôm nay.

Kim sinh Thủy cho thấy tình yêu lứa đôi ngày càng thăng hoa khiến tâm trạng bạn vui vẻ. Bạn có thể lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn ngày cùng người ấy trong thời gian tới để thắt chặt tình cảm đôi lứa.

Kim sinh Thủy cho thấy tình yêu lứa đôi ngày càng thăng hoa khiến tâm trạng bạn vui vẻ. Bạn có thể lên kế hoạch cho một chuyến du lịch ngắn ngày cùng người ấy trong thời gian tới để thắt chặt tình cảm đôi lứa.

Tuổi Tý nhờ có cục diện Tam Hợp che chở nên có một ngày an nhàn làm việc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hôm nay, cát tinh ở bên trợ mệnh, tuổi Sửu trở nên tự tin hơn vào chính bản thân mình. Con giáp này không ngần ngại thể hiện những khía cạnh hoàn toàn khác biệt của bản thân cho mọi người xung quanh. Đó chính là lý do con đường tiến thân thênh thang rộng mở đến vậy.

Trong ngày Thổ sinh Kim, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia cũng dần trở nên hài hòa hơn. Những hiểu lầm dần được gỡ bỏ, cả hai dành cho nhau những lời chia sẻ chân thành để cùng vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống. Thời gian tới tốt nhất là người tuổi Sửu nên tỉnh táo hơn nếu không muốn bị lừa về chuyện tình cảm.

Ngày Thổ sinh Kim, may mắn hơn nữa là đường tình duyên của bạn có được cơ hội tốt. Đặc biệt với người độc thân thì vận trình ngày mới của bạn khá tốt, ngày này bạn càng năng nổ ra ngoài giao lưu thì càng dễ gặp người ưng ý. Cơ hội như này không phải lúc nào cũng có nên hãy trân trọng nhé.

Hôm nay, cát tinh ở bên trợ mệnh, tuổi Sửu trở nên tự tin hơn vào chính bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thứ 7 này, may mắn được Tam Hợp cục hậu thuẫn nên người tuổi Thìn đón nhiều vận may trên con đường công danh sự nghiệp. Con giáp này là người thông minh, tài giỏi, lại tự đặt ra lộ trình phát triển rõ ràng nên cơ hội vừa có là bạn biết cách tận dụng ngay.

Ngày Thổ sinh Kim, đường tình duyên của những chú Rồng khá sáng. Nếu đã có người trong lòng, bạn có thể mạnh dạn thổ lộ tình cảm để có thể quang minh chính đại quan tâm và chăm sóc người ấy. Chắc chắn tình cảm chân thành của bạn sẽ nhận được hồi đáp như mong muốn.

Bên cạnh đó, bạn còn được những người xung quanh nhiệt tình giúp đỡ và tạo điều kiện để thăng tiến. Không phải ai cũng có được may mắn đó. Cũng bởi thường ngày con giáp này luôn khéo léo xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người nên nhận được sự ủng hộ như vậy là điều đương nhiên.

Ngày Thổ sinh Kim, đường tình duyên của những chú Rồng khá sáng. Nếu đã có người trong lòng, bạn có thể mạnh dạn thổ lộ tình cảm để có thể quang minh chính đại quan tâm và chăm sóc người ấy. Chắc chắn tình cảm chân thành của bạn sẽ nhận được hồi đáp như mong muốn.

Thứ 7 này, may mắn được Tam Hợp cục hậu thuẫn nên người tuổi Thìn đón nhiều vận may - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo