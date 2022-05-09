Cuối ngày hôm nay 9/5: Con giáp này có quà bất ngờ, chuẩn bị đón nhận loạt tin vui, vận khí hanh thông, tình - tiền lên như diều gặp gió

Người tuổi Dần trong thứ Hai làm gì cũng trở nên suôn sẻ. Dưới sự soi sáng của Cát Tinh, con giáp trở nên quyết đoán hơn khi đứng trước các sự lựa chọn. Những biểu hiện xuất sắc trong thời gian này giúp bản mệnh có được đánh giá cao từ mọi người, thuận lợi thăng quan tiến chức. Thu nhập vì thế cũng tăng cao, con giáp không phải bận tâm nhiều đến việc chi tiêu, mua sắm.

Chuyện tình cảm của người tuổi Dần dần có dấu hiệu hơn vào khoảng thời gian cuối tuần. Sau một vài khúc mắc thì hai người đã dần hiểu nhau hơn. Sự bao dung, thấu hiểu sẽ giúp hai người vượt qua nhiều khó khăn, trắc trở trong tương lai.

Đường tình duyên của con giáp đón đào hoa nở rộ, tin vui tới tấp. Người có đôi sắp bước đến một nấc mới trong mối quan hệ, tình cảm càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn.

Nhờ có Thái Âm chiếu mệnh giúp nhân duyên của người độc thân có nhiều điểm sáng, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn nên giữ quan hệ được với những người chân thành và thẳng thắn, luôn thầm lặng quan tâm, chăm sóc bạn chứ không nên tiếp tục ngó lơ như vậy.

Người tuổi Dần trong thứ Hai làm gì cũng trở nên suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận trình công việc của tuổi Mùi trong thứ Hai diễn ra thuận lợi. May mắn chiếu mệnh giúp con giáp nhanh chóng giải quyết triệt để những rắc rối còn tồn đọng trước đó. Đây cũng là thời điểm thích hợp để con giáp này tạo dựng lại mối quan hệ xã giao rộng rãi.

Hôm nay mối quan hệ giữa con giáp và gia đình rất hòa hợp. Mỗi khi gặp khó khăn hoặc vui vẻ, các thành viên trong nhà đều cùng chia sẻ với nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc giúp bạn vững vàng trước biến cố.

Muốn đạt được thành công trong sự nghiệp thì trước hết bạn phải trải qua gian khó. Tuần này, bạn có thể phải giải quyết khá nhiều rắc rối do đồng nghiệp cố tình để lại. Hãy hết sức bình tĩnh và kiên nhẫn, bởi có thể lãnh đạo đang đánh giá bạn thông qua những tình huống như thế này đấy.

Vận trình công việc của tuổi Mùi trong thứ Hai diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vào thứ Hai, quý nhân tương trợ giúp sức người tuổi Hợi không còn gặp nhiều khó khăn trong công việc như trước nữa. Tinh thần trách nhiệm cao khiến con giáp này hăng say làm việc, mong muốn đạt được vị trí xứng đáng với năng lực của mình.

Chuyện làm ăn của bản mệnh diễn ra khá suôn sẻ trong suốt tuần. Bạn có thể nhờ vào các mối quan hệ của mình để nắm bắt những thời cơ quý báu. Song bạn cần phải biết thế nào là đủ để dừng lại cho đúng lúc, đừng tự đẩy mình vào rắc rối.

Trên phương diện chi tiêu, Đại Hao lại cho thấy bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý, không nên thích gì mua nấy, tiêu xài quá mức phung phí mà không quan tâm đến đồng lương của mình. Bạn không nên vung tiền để bằng được người này người khác, mà nên tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho tương lai.

Bản mệnh có thể sẽ gặp phải rắc rối trong chuyện tình cảm. Mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia trở nên trắc trở khi có điềm báo ngoại tình hoặc người thứ 3 chen vào, dần tạo ra những khoảng cách giữa hai người.

Vào thứ Hai, quý nhân tương trợ giúp sức người tuổi Hợi không còn gặp nhiều khó khăn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo