Tử vi 2 ngày tới: CÁT TINH độ mệnh, THIÊN TÀI chỉ lối, những con giáp này không làm tiền cũng đầy két, đại cát đại lợi, tình duyên tiến triển, may mắn hơn người

Lục Hợp giúp tuổi Dần thoải mái hơn trong các cuộc gặp gỡ, bạn sẵn sàng mở lòng mình và sẵn sàng đón nhận sự tương tác 2 ngày tới. Cũng nhờ thế mà bạn có thể tìm ra câu trả lời cho vấn đề đang khiến mình đau đầu.

Hôm nay bản mệnh một cơ thể khỏe mạnh, rắn rỏi, đặc biệt là bạn đã giải tỏa được cả những chướng ngại tinh thần. Việc được ăn ngon, ngủ yên đã là một điều được xem là liều thuốc trị được rất nhiều bệnh tật mà nhiều người trông mong nhưng không có được.

Chính Ấn hỗ trợ cho các ý tưởng của tuổi Dần được bay cao, bay xa. Đôi khi, cuộc sống trở nên rõ ràng, sáng tỏ và khiến cho bạn không còn gì để băn khoăn, vướng mắc nữa. Thế nên đây là ngày để bạn giác ngộ và tìm được hướng đi hợp lý cho mình.

Tài vận: Vận trình tài lộc bấp bênh do bản mệnh chưa có kế hoạch chi tiêu hợp lý, khoa học.

Cẩn trọng: Mất đi uy tín, danh dự vì những trò gian xảo của kẻ xấu.

+ Tuổi Bính Dần: Làm việc cẩu thả gây hậu quả nặng nề.

+ Tuổi Canh Dần: Nên cân nhắc hơn về những dự định của mình.

Màu sắc vượng vận: Hồng

Quý nhân: Tuổi Thân

Con số may mắn: 1, 5

Lục Hợp giúp tuổi Dần thoải mái hơn trong các cuộc gặp gỡ, bạn sẵn sàng mở lòng mình và sẵn sàng đón nhận sự tương tác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Chính Quan giúp tuổi Tỵ tỉnh táo hơn, giúp bạn nhận ra rằng nếu quan điểm tích cực sẽ đem đến cho bạn một ngày tích cực, và ngược lại. Thế nên, việc bạn chọn 2 ngày tới diễn ra như thế nào cũng hoàn toàn phụ thuộc vào bạn đấy.

Hôm nay bản mệnh dễ bị lao đao vì những mối quan hệ của bạn đang có vẻ xào xáo. Những cặp đôi chỉ vì thiếu sự tin tưởng mà xảy ra cãi vã hoặc trở nên lạnh lùng, xa cách vào lúc này.

Ngày hôm nay là ngày Vãng vong, theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc Bách kỵ, trăm sự đều kỵ, không nên làm các việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào. Do đó, những việc quan trọng thì nên để sang ngày khác bạn nhé.

Cẩn trọng: Buồn phiền, day dứt vì những nỗi buồn trong quá khứ.

+ Tuổi Kỷ Tỵ: Tinh thần bất ổn có thể đưa ra những quyết định sai lầm.

+ Tuổi Quý Tỵ: Không nên bỏ qua những dấu hiệu bất ổn của cơ thể.

Màu sắc vượng vận: Tím

Quý nhân: Tuổi Dậu

Con số may mắn: 2, 3

Chính Quan giúp tuổi Tỵ tỉnh táo hơn, giúp bạn nhận ra rằng nếu quan điểm tích cực sẽ đem đến cho bạn một ngày tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tam Hợp dự báo ngày phù hợp để cải thiện chuyện tình cảm, người độc thân sẽ gặp được một người quan trọng để cả hai cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc. Những cặp đôi thời gian này rất ý thức trong việc hâm nóng tình cảm lứa đôi bằng những cuộc hẹn hò riêng tư chỉ có hai người.

Nhờ Chính Quan mà tuổi Mùi có thể giải quyết mọi việc rõ ràng ngày hôm nay, nhờ đó mà bạn sẽ không cần phải đau đầu thêm nữa. Đây là ngày để đi tìm đáp án cho mọi vấn đề khiến bạn đang thắc mắc, trăn trở đấy.

Ngũ hành xung khắc cho thấy yếu tố ngoại cảnh như là thời tiết cũng có thể là tác nhân ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh. Cố gắng ăn uống đầy đủ, bổ sung nhiều dưỡng chất để tăng cường hệ miễn dịch bạn nhé.

Cẩn trọng: Tránh đầu tư theo kiểu được ăn cả, ngã về không.

+ Tuổi Kỷ Mùi: Nên biết việc gì nên làm còn việc gì là không.

+ Tuổi Tân Mùi: Làm việc bất cẩn, chủ quan khó tránh sai lầm.

Màu sắc vượng vận: Cam

Quý nhân: Tuổi Dậu

Con số may mắn: 4, 10

Tam Hợp dự báo ngày phù hợp để cải thiện chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo