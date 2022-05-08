Cuối ngày hôm nay 8/5: Top con giáp này chuyển họa thành may, dữ hóa điềm lành, chuẩn bị đón nhận loạt tin vui, tình - tiền thăng hoa, hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 08/05/2022 10:14

Cuối ngày hôm nay, những con giáp này may mắn tìm đến, những xui xẻo, điềm dữ tan biến, còn có bất ngờ vào cuối ngày đang đợi bạn.

Tuổi Thân

 

Tuổi Thân có sự giúp đỡ của Tam Hợp nên gia đình thuận hòa hơn thời gian trước rất nhiều. Trong công việc, con giáp này luôn cảm thấy khó chịu khi làm việc chung với người khác giới. Tài chính ổn định nhờ hai hành Kim tương hòa. Những khoản chi trong ngày không biến động nhiều. Thêm vào đó hãy học cách điều tiết đam mê của bản thân nữa nhé, bằng không, bạn sẽ rất dễ bị rơi vào tình thế bất lợi đấy.

Tình duyên: Sắp tới tuổi Thân rất cần nhìn nhận lại bản thân một cách công tâm nhất vì có những chuyện bạn cũng sẽ không ngờ tới được đâu.

Cẩn trọng: Tử vi ngày cho biết không nên hợp tác làm ăn với người tuổi Hợi.

Con số may mắn: 12, 24

Màu sắc may mắn: Hồng, Đen

Quý nhân phù trợ: Tý, Dậu

Giờ tốt: 15h

Cuối ngày hôm nay 8/5: Top con giáp này chuyển họa thành may, dữ hóa điềm lành, chuẩn bị đón nhận loạt tin vui, tình - tiền thăng hoa, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1
Tuổi Thân có sự giúp đỡ của Tam Hợp nên gia đình thuận hòa hơn thời gian trước rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi này thuận lợi về đường học hành, thi cử, thăng chức trong khoảng thời gian này nhờ Chính Ấn. Thời gian tới có áp lực nhưng đó sẽ là cơ hội để bản mệnh thử nghiệm và khám phá khả năng tiềm ẩn của bản thân.

Đường tình duyên may mắn hơn người nhờ Tam Hội giúp đỡ. Các mối quan hệ bạn bè, xã giao trôi chảy, tươi sáng. Dù bận nhưng Tuất được người thân trong gia đình hay một nửa của bạn đều thông cảm và thấu hiểu.

Tài lộc cũng đi lên nhờ cục diện Thổ sinh Kim. Là con giáp có chí tiến thủ năm 2022, dù ai nói ngả nói nghiêng thì bạn vẫn kiếm được tiền nhờ chính bàn tay của mình. Tiền lời trong kinh doanh thì ngày càng sinh sôi nảy nở như hoa mùa xuân.

Cẩn trọng: Người tuổi Tuất sắp tới sẽ có nhiều dự định hơn cho mình nhưng không thể thực hiện do có một số sự cố.

Con số may mắn: 21, 35

Màu sắc may mắn: Đỏ

Quý nhân phù trợ: Thân, Dần

Giờ tốt: 10h

Cuối ngày hôm nay 8/5: Top con giáp này chuyển họa thành may, dữ hóa điềm lành, chuẩn bị đón nhận loạt tin vui, tình - tiền thăng hoa, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2
Tuổi này thuận lợi về đường học hành, thi cử, thăng chức trong khoảng thời gian này nhờ Chính Ấn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhờ cục diện Kim sinh Thủy nên chuyện tình cảm rất tốt. Nếu bạn muốn làm điều gì đó ngay hôm nay để vun đắp cho cuộc hôn nhân thì hãy làm. Đừng xấu hổ khi nắm tay vợ/chồng của bạn ở nơi công cộng.

 

Tiền bạc cũng may mắn, thần Tài gõ cửa tận nhà Hợi. Hãy thử học hỏi thêm về những lĩnh vực mà bạn cảm thấy thích thú và đam mê để hái tiền. Nếu rảnh thì rủ cả nhà đi ăn một bữa để hâm nóng tình cảm.

Cẩn trọng: Trong ngày tuổi Hợi sớm bị người khác phát hiện ra bạn làm chuyện xấu.

Màu sắc may mắn: Hồng, Đỏ

Con số may mắn: 25, 36

Quý nhân phù trợ: Thìn, Dậu

Giờ tốt: 9h

Cuối ngày hôm nay 8/5: Top con giáp này chuyển họa thành may, dữ hóa điềm lành, chuẩn bị đón nhận loạt tin vui, tình - tiền thăng hoa, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3
Nhờ cục diện Kim sinh Thủy nên chuyện tình cảm rất tốt - Ảnh minh họa: Internet

 (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiệm nghiệm, tham khảo.

Bước qua ngày hôm nay 8/5: THẦN TÀI gõ cửa, THIÊN TUẾ chiếu mệnh, những con giáp này gặp dữ hóa lành, chuyển họa thành may, vận khí tăng cao, tình - tiền viên mãn

Bước qua ngày hôm nay 8/5: THẦN TÀI gõ cửa, THIÊN TUẾ chiếu mệnh, những con giáp này gặp dữ hóa lành, chuyển họa thành may, vận khí tăng cao, tình - tiền viên mãn

Chỉ cần bước qua ngày hôm nay, những con giáp này có thần tài gõ cửa, thiên tuế chiếu mệnh, có thể biến họa thành may, gặp dữ hóa lành, cực kì may mắn.

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