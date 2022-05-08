Đúng 12h ngày mai 9/5: TRỜI BAN phước lành, con giáp này may mắn hứng trọn, đánh đâu thắng đó, dự nghiệp lên hương, đào hoa đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 08/05/2022 09:06

Tử vi dự đoán vào đúng 12h ngày mai 9/5, những con giáp này hứng trọn phước lộc trời ban, may mắn không ai sánh bằng, đánh đâu thắng đó, tiền về chật két.

Tuổi Mão

Trên phương diện sự nghiệp, Tuổi Mão biết rõ năng lực đang ở vị trí nào để nỗ lực không mệt mỏi. Chính Quan cho thấy người tuổi Mão có thể đang nắm giữ một chức vụ tốt, nhưng đừng để sự kiêu ngạo của mình phá hủy tất cả mọi cố gắng từ trước đến nay. Thiên Quan và Thương Quan khuyên bạn tốt nhất không nên chủ động gây hấn với người khác, đặc biệt là người có vị thế cao hơn mình.

Chuyện làm ăn diễn ra khá suôn sẻ với bản mệnh trong tuần này, mà chủ yếu là khoảng thời gian từ giữa tuần cho đến cuối tuần. Song bạn không cần quá vất vả mới đạt được điều ấy, bởi nhờ có sự thông minh, nhanh nhạy cùng với các mối quan hệ rộng, bạn có nhiều cơ hội được tiếp xúc với những mối làm ăn có giá trị.

Xem tử vi miễn phí, một số vấn đề có thể xảy đến với các cặp đôi tuổi Mão vào thời điểm đầu tuần, khiến hai bạn hiểu lầm nhau. Tuy nhiên, nếu đôi bên chịu bình tĩnh tâm sự, chịu đặt mình vào vị trí của đối phương thì sau đó, mọi chuyện đều có thể giải quyết nhẹ nhàng.

Mặt sức khỏe hôm nay có ngũ hành Thổ khắc Thủy khiến mệnh chủ yếu nhược. Bộ môn khí công giúp kinh mạch được khai thông và điều hòa thì người ta sẽ đảo ngược được các vấn đề bệnh tật, bao gồm cả bệnh thận. Người tuổi Mão có thể học 1 số động tác nhẹ nhàng ở trên mạng để có một cơ thể khỏe khoắn.

Đúng 12h ngày mai 9/5: TRỜI BAN phước lành, con giáp này may mắn hứng trọn, đánh đâu thắng đó, dự nghiệp lên hương, đào hoa đỏ thắm - Ảnh 1
Trên phương diện sự nghiệp, Tuổi Mão biết rõ năng lực đang ở vị trí nào để nỗ lực không mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của người tuổi Tị về cơ bản là tốt trong suốt tuần này. Thiên Ấn và Chính Ấn chiếu mệnh cho thấy ngay từ đầu tuần, bạn đã đạt được những thành tích đáng nể, thậm chí có người chạm tay vào cơ hội được cất nhắc. Cấp trên có vẻ đang muốn cho bạn lên vị trí cao hơn nhưng bạn không thích vì quá áp lực.

Cơ hội kiếm tiền của bạn chủ yếu đến vào giữa tuần, vì thế mà đầu tuần chính là lúc bạn chuẩn bị kỹ càng mọi phương diện làm ăn. Đừng để xảy ra bất cứ sơ suất gì trong quá trình chuẩn bị, có như vậy thì khi cơ hội đến, bạn mới không rơi vào trạng thái bất ngờ, bị động.

Xin chia buồn với người tuổi Tị vì đường tình duyên của bạn có dấu hiệu rất ảm đạm trong suốt cả tuần này. Người độc thân vẫn sống trong thế giới riêng, không muốn mở lòng với người khác. Trong khi đó, người đã lập gia đình thường rơi vào cảnh vợ chồng xa cách do đôi bên ít tâm sự, thường giấu mọi chuyện trong lòng. Bạn cần nhanh chóng tìm cách cải thiện tình trạng này.

Mặt sức khỏe hôm nay có ngũ hành Thổ khắc Thủy khiến mệnh chủ yếu nhược. Người tuổi Tị có thể bấm huyệt để cải thiện sức khỏe cho Phổi. Huyệt Ngư tế nằm trong lòng bàn tay, phần ngay dưới ngón tay cái, rất dễ để bấm huyệt. 

Đúng 12h ngày mai 9/5: TRỜI BAN phước lành, con giáp này may mắn hứng trọn, đánh đâu thắng đó, dự nghiệp lên hương, đào hoa đỏ thắm - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Tị về cơ bản là tốt trong suốt tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuần này là một tuần rực rỡ trong sự nghiệp đối với người tuổi Ngọ, hứa hẹn bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công, thậm chí vượt quá cả mong đợi. Những cố gắng từ trước tới nay của bạn đã được lãnh đạo ghi nhận, và bạn có thể an tâm tận hưởng thành quả của mình.

Chuyện làm giàu diễn ra khá thuận lợi đối với bản mệnh, và thời cơ chủ yếu đến vào những ngày gần cuối tuần. Chính Tài cho thấy bạn có cơ hội được thưởng nóng, trong khi Thiên Tài cho thấy một số người may mắn có thể phát tài nhờ những trò may rủi.

Đáng tiếc, chuyện tình cảm của người tuổi Ngọ có đôi có cặp lại lắm nỗi buồn. Lứa đôi thường xuyên mâu thuẫn có thể chỉ vì những vấn đề rất nhỏ nhặt. Cả hai quá cứng đầu, không ai chịu nhường ai, không ai muốn xuống nước, khiến mọi chuyện dễ lâm vào bế tắc. 

Mặt sức khỏe hôm nay có ngũ hành Thổ khắc Thủy khiến mệnh chủ yếu nhược. Để phòng chống cảm cúm thời gian này người tuổi Ngọ có thể sử dụng phương pháp xoa bóp đơn giản. Day huyệt phong trì: dùng 2 ngón tay cái day ấn vào huyệt phong trì 15 lần.

Đúng 12h ngày mai 9/5: TRỜI BAN phước lành, con giáp này may mắn hứng trọn, đánh đâu thắng đó, dự nghiệp lên hương, đào hoa đỏ thắm - Ảnh 3
Chuyện làm giàu diễn ra khá thuận lợi đối với bản mệnh, và thời cơ chủ yếu đến vào những ngày gần cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

 

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