Đúng 12h ngày mai 10/5: Top con giáp lộc lá phủ phê, tiền của đuề huề, chỉ sợ tiêu xài không hết, đào hoa đỏ thắm, sung túc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 09/05/2022 09:25

Tử vi dự đoán đúng 12h ngày mai 10/5, những con giáp này đại cát đại lợi, phát tài phát lộc, tiền về chật két, tiêu xài không hết.

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày, Lục Hợp xuất hiện trong vận trình ngày thứ 3 này của người tuổi Dần mang tới không ít tin mừng về chuyện tình cảm. Đường tình duyên của những chú Hổ vô cùng thuận lợi. Bạn và người ấy có những giây phút hạnh phúc bên nhau. Cả hai đều coi việc chăm sóc cho đối phương là niềm vui của mình và không ngừng nỗ lực để làm người ấy vui cười.

Tuy nhiên, không khí vui vẻ đó lại không kéo dài trong vận trình công việc của con giáp này. Thương Quan xuất hiện, bản mệnh chưa thực sự chú tâm vào những gì mình đang làm. Bạn giải quyết mọi việc tùy theo cảm hứng, đó là nguyên nhân không đạt hiệu quả như mong đợi. 

Tốt nhất là bạn nên chấn chỉnh lại thái độ làm việc của bản thân, thay đổi cách thức làm việc và có trách nhiệm hơn với những gì mình đang làm. Việc của bạn còn liên quan đến rất nhiều người khác, đừng dễ dàng bỏ dở chỉ vì không còn duy trì được hứng thú ban đầu.

Hôm nay bản mệnh một cơ thể khỏe mạnh, rắn rỏi, đặc biệt là bạn đã giải tỏa được cả những chướng ngại tinh thần. Việc được ăn ngon, ngủ yên đã là một điều được xem là liều thuốc trị được rất nhiều bệnh tật mà nhiều người trông mong nhưng không có được.

Đúng 12h ngày mai 10/5: Top con giáp lộc lá phủ phê, tiền của đuề huề, chỉ sợ tiêu xài không hết, đào hoa đỏ thắm, sung túc viên mãn - Ảnh 1
Theo tử vi hàng ngày, Lục Hợp xuất hiện trong vận trình ngày thứ 3 này của người tuổi Dần mang tới không ít tin mừng về chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đúng 12h ngày mai 10/5 cho biết dưới sự tác động của Tam Hợp, người tuổi Mão có những quyết định đúng đắn trong chuyện tình cảm. Nhiều người độc thân nhờ đó mà có những cơ hội mới tốt hơn, mang lại hy vọng mới trong việc tìm kiếm tình yêu. Thứ 3 này cũng là ngày hòa hợp của các cặp đôi.

Thực Thần còn mang lại may mắn cho con giáp này về đường tài lộc, nhất là những người kinh doanh tự do, tha hồ đón tiền bạc dồi dào. Nhờ vậy, bản mệnh không còn quá căng thẳng như trước trong những chuyện liên quan đến tiền bạc nữa, bạn hoàn toàn có thể thả lỏng mình.

Công việc không phải lúc nào cũng thoải mái giống như tuổi Mão mong đợi, vì thế khi đối mặt với Thiên Quan thì tuổi Mão cần phải mạnh mẽ, đừng chùn bước. Lúc này bạn nên tập trung để giải quyết chúng cho ổn thỏa, thay vì quay lưng trốn chạy và rồi mệt mỏi hơn trong ngày tiếp tới.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng Đông Nam phía ngoài cửa phòng thai phụ và phòng giã gạo. Do đó, thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Đúng 12h ngày mai 10/5: Top con giáp lộc lá phủ phê, tiền của đuề huề, chỉ sợ tiêu xài không hết, đào hoa đỏ thắm, sung túc viên mãn - Ảnh 2
Đúng 12h ngày mai 10/5 cho biết dưới sự tác động của Tam Hợp, người tuổi Mão có những quyết định đúng đắn trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 12h ngày mai 10/5, niềm vui nho nhỏ sẽ đến với con giáp tuổi Ngọ trong ngày thứ 3 khi được Thiên Tài che chở. Đường tài lộc của bạn bỗng chốc thuận lợi hơn, không còn phải đắn đo suy nghĩ chuyện chi tiêu trong tương lai.

Nhờ vậy, tinh thần của những chú Ngựa cũng trở nên phơi phới tích cực hơn. Rũ bỏ được nỗi lo tài chính, bạn như trút bỏ được một gánh nặng không nhỏ. Điều này còn tiếp thêm động lực để bạn phấn đấu hơn trong công việc. 

Ngày Thủy – Hỏa bất dung là dấu hiệu cho thấy bạn cần phải dành thêm thời gian cho gia đình thay vì cứ chỉ mải mê công việc hay lao mình đi kiếm tiền. Tiền bạc quan trọng nhưng gia đình là tài sản quý giá chẳng thể đánh đổi bằng bất cứ thứ gì. Hãy luôn quan tâm đến những người thân thiết và yêu thương nhất của mình bạn nhé.

Nhờ có Thiên Ấn mà dường như tuổi Ngọ cảm thấy tự tin hơn để thoát ra khỏi những khuôn khổ, rào cản, bạn như cánh bướm có thể tung bay và tung cánh nơi chân trời mới. Thế nên đừng bỏ lỡ cơ hội của mình khi bạn là con giáp thông minh luôn nắm bắt vấn đề một cách rất nhanh chóng.

Sức khỏe của bạn đang được cải thiện dần dần, bạn không nóng lòng về việc đạt được cân nặng như ý làm gì, quan trọng nhất vẫn là cơ thể khỏe mạnh là được.

Đúng 12h ngày mai 10/5: Top con giáp lộc lá phủ phê, tiền của đuề huề, chỉ sợ tiêu xài không hết, đào hoa đỏ thắm, sung túc viên mãn - Ảnh 3
Đúng 12h ngày mai 10/5, niềm vui nho nhỏ sẽ đến với con giáp tuổi Ngọ trong ngày thứ 3 khi được Thiên Tài che chở - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Tử vi 2 ngày tới: CÁT TINH độ mệnh, THIÊN TÀI chỉ lối, những con giáp này không làm tiền cũng đầy két, đại cát đại lợi, tình duyên tiến triển, may mắn hơn người

Tử vi 2 ngày tới: CÁT TINH độ mệnh, THIÊN TÀI chỉ lối, những con giáp này không làm tiền cũng đầy két, đại cát đại lợi, tình duyên tiến triển, may mắn hơn người

Dự đoán tử vi 2 ngày tới, những con giáp này may mắn hơn người, cả tình duyên lẫn tiền tài đều viên mãn, thăng hoa.

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