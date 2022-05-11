Bước qua ngày hôm nay 11/5: THẦN TÀI gõ cửa, QUÝ NHÂN bám gót, những con giáp này 'ngồi không' cũng hưởng lộc, hứng trọn may mắn thiên hạ, phú quý không ai bằng, đào hoa đỏ thắm

Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp, được Lục Hợp quý nhân che chở, người tuổi Tý được hưởng nhiều may mắn khi cát tinh này sẽ chiếu cố cho bản mệnh trong vận trình tài lộc. Hợp tác làm ăn có lợi, bạn tìm được đối tác làm ăn đáng tin cậy và có ý định hợp tác lâu dài, đôi bên cùng có lợi, thu về khoản lợi nhuận khả quan.

Tình cảm: Vận trình tình cảm lãng mạn. Tình cảm lứa đôi trở nên khăng khít và nồng nàn từ khi các cặp đôi dành nhiều thời gian để sẻ chia, trò chuyện cùng nhau. Các hiểu lầm cũng dần được gỡ bỏ nên cần cố gắng tận dụng khoảng thời gian tốt này.

Lại thêm Chính Ấn độ mệnh, vận trình công danh sự nghiệp của những chú Chuột có những bước đột phá đáng kể. Tinh thần cống hiến hết mình vì công việc luôn hiển hiện bên trong con người bạn, bạn chẳng quản ngại khó khăn để hoàn thành công việc. Điều này giúp bản mệnh nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên và có thể sẽ được giao nhiều trọng trách hơn.

Tài vận: Vận trình tài lộc bình ổn. Nguồn thu nhập không thật dồi dào nhưng có thể đảm bảo cho người tuổi này cuộc sống thoải mái.

Tuổi Dần

Chính Tài đảm bảo cho người tuổi Dần trong ngày thứ 5 này có thêm những nguồn thu dồi dào từ công việc chính của mình nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực bấy lâu. Đặc biệt người làm công ăn lương có điềm báo tăng lương tăng thưởng, những công sức bạn bỏ ra trước đây nay được đền đáp xứng đáng.

Song niềm vui nhờ tiền bạc rủng rỉnh trong tay cũng khó lòng bù đắp được những tổn thương trong chuyện tình cảm mà con giáp này đang phải chịu đựng. Người có đôi tranh cãi và mâu thuẫn gay gắt, chưa tìm được hướng giải quyết để không tiếp tục làm tổn thương nhau thêm nữa.

Người độc thân vẫn chưa có cơ hội thoát khỏi tình trạng hiện tại khi chính bản thân bạn cũng chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới. Bạn lo sợ những tổn thương trong quá khứ sẽ lặp lại một lần nữa nên chưa dám mở lòng mình.

Tài vận: Vận trình tài lộc bình ổn. Thu nhập ổn định nên người tuổi này không cần lo nghĩ nhiều tới chuyện tiền nong.

Chính Tài đảm bảo cho người tuổi Dần trong ngày thứ 5 này có thêm những nguồn thu dồi dào từ công việc chính của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ sự xuất hiện của cát thần Tam Hợp, người tuổi Tỵ cảm thấy ngập tràn năng lượng, hăng hái bắt tay vào bất cứ việc gì. Chỉ cần bạn duy trì được hứng thú lâu dài, chớ hào hứng giây phút đầu còn về sau lại bỏ ngỏ thì chắc chắn thành quả làm ra sẽ rất đáng tự hào.

Cơ hội thăng quan tiến chức đang bày ngay trước mặt khi Chính Quan độ mệnh, nếu bạn không nắm lấy ngay sẽ hối không kịp. Vì tương lai tốt đẹp hơn nên bản mệnh không ngại ngần đầu tư tiền của và công sức vào vị trị hiện tại. Đây là khoản đầu tư sẽ sinh lại và đã tính toán kĩ càng, không sợ mất hay lỗ, nhất định thu về còn nhiều hơn bỏ ra.

Cũng nhờ Tam Hợp, vận trình tình cảm của những chú Rắn thăng cấp bất ngờ, mối quan hệ của hai bạn được gia đình và bạn bè ủng hộ nhiệt tình. Hãy nhanh chóng tạo bước đột phá trong tình yêu để đôi bên sớm có được một mái ấm gia đình hạnh phúc nhân lúc cát tinh đang tạo điều kiện thuận lợi như hôm nay.

Tài vận: Vận trình tài lộc không tệ. Công việc dễ gặp vấn đề nan giải nhưng nhờ sự nhanh trí, nhạy bén mà bản mệnh nắm bắt tốt các cơ hội kiếm tiền trong ngày.

Nhờ sự xuất hiện của cát thần Tam Hợp, người tuổi Tỵ cảm thấy ngập tràn năng lượng, hăng hái bắt tay vào bất cứ việc gì - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo