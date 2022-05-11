Tử vi 4 ngày cuối tuần, Thần Tài xem trọng, khai thông vận trình, 3 con giáp tiền của đầy nhà, công danh thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui, thu vét phúc khí, điềm lành trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 11/05/2022 11:45

Tử vi 4 ngày cuối tuần, 3 con giáp may mắn phước khí tăng cao, công danh vượng sắc, muốn gì được nấy, tha hồ tận hưởng lợi lộc, phúc trời.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong 4 ngày cuối tuần đón nhận nhiều tin vui bất ngờ, vận trình công việc diễn ra thuận lợi. Tính chất công việc rối rắm nhanh chóng nhờ vào kinh nghiệm và sự nhanh nhạy của bạn. Trong giai đoạn thịnh vượng của cát khí như hiện nay, hầu như không có khó khăn nào có thể khiến bản mệnh chùn bước. Vận trình tài lộc cũng vì thế mà tăng tiến. Nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng cao mang tới cho Hợi cuộc sống thoải mái, sung túc.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Các cặp đôi yêu nhau thắm thiết, tình cảm khó gì có thể chia cắt. Người độc thân cũng được trao cho nhiều cơ hội để gặp được mối duyên số tốt lành.

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Người tuổi Hợi trong 4 ngày cuối tuần đón nhận nhiều tin vui bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong 4 ngày tới vận trình sáng sủa, tài lộc dồi dào. Con giáp luôn hết mình trong công việc nên nhận lại nhiều cơ hội thăng tiến, thu nhập cũng được đảm bảo. Bạn có thể sẽ được cấp trên cất nhắc lên vị trí mới, tạo thêm không gian phát triển. Những việc bạn làm đều đạt được nhiều thành tựu bản thân mong muốn. Vì vậy hãy giữ tinh thần bình tĩnh, cố gắng hết sức để được công nhận, nể phục.

Chuyện tình cảm có nhiều bước tiến mới. Người độc thân có thể được giới thiệu nhiều đối tượng tốt, thuận lợi thoát cảnh cô đơn bấy lâu nay. Người đã thành gia lập thất thì có được hạnh phúc viên mãn.

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Người tuổi Dậu trong 4 ngày tới vận trình sáng sủa, tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn nhận nhiều vận may tài lộc từ ơn trên. Con giáp có thể nhận được khen thưởng trong công việc hoặc có thêm cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình. Mặc dù công việc khá bận rộn và căng thẳng nhưng bù lại bản mệnh vừa có tiền vừa có thêm kinh nghiệm, trải nghiệm mới. Nếu con giáp biết tranh thủ cơ hội thì nhanh chóng phất lên, làm giàu nhanh chóng.

Sức khỏe của bản mệnh không có gì thay đổi. Tuy nhiên, bạn nên cẩn thận với đồ uống có cồn, đồng thời luyện tập thể dục thường xuyên để duy trì sự dẻo dai của cơ thể.

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Người tuổi Thìn nhận nhiều vận may tài lộc từ ơn trên - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

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