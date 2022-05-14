Tháng cá nhân: Cách tính và luận giải vận mệnh trong tháng 5 tới

Bước 1: Cộng chỉ số năm cá nhân với tháng theo lịch mà bạn muốn xem

Ví dụ: để tính chỉ số tháng cá nhân của tháng 5, nếu bạn đang có chỉ số năm cá nhân là 8 thì phép tính sẻ là:

Bước 2: Cộng các chỉ số của kết quả bước một, đến khi đạt được kết quả cuối cùng là một chữ số từ 1 đến 9 đó chính là chỉ số tháng cá nhân

5 (Số tháng theo lịch của tháng 5) + 8 (Chỉ số năm cá nhân) = 13

1+3 = 4 chỉ số tháng cá nhân là 4

Như vậy chỉ số tháng cá nhân của tháng 4 là 4

Tháng cá nhân 1

Tháng 5 này là lúc để bạn bắt đầu nảy ra những ý tưởng mới, quan điểm mới và được truyền thêm những cảm hứng mới. Có rất nhiều cơ hội sẽ đến với bạn trong tháng này, và đây cũng là thời điểm để bạn tạo ra sự thay đổi lớn cho cuộc sống của mình. Trong tháng này, khả năng lãnh đạo của bạn cũng được kích hoạt và bạn sẽ được tìm đến để cho lời khuyên hay hướng dẫn.

Tháng cá nhân 2

Đây là thời gian để bạn dành thời gian cho những người bạn quan tâm. Tháng cá nhân 2 mang đến cho bạn năng lượng nhẹ nhàng, nhạy bén. Trực giác của bạn trong giai đoạn này cũng mạnh mẽ hơn và bạn có thể trở nên nhạy cảm hơn, dễ xúc động hơn. Bạn nên dành thời gian để học tính kiên nhẫn, bạn nên lùi lại một bước và nhẫn nại. Tìm kiếm sự cân bằng, bình yên, hòa hợp trong các mối quan hệ của bạn và sẵn sàng hợp tác với người khác. Hàn gắn những tổn thương trong quá khứ, cũng như sẵn sàng đón nhận tình yêu.

Tháng cá nhân 3

Tháng cá nhân 3 là tháng để bạn vui chơi, xả stress và tham gia vào những buổi tiệc tùng. Đây là thời điểm bạn khơi dậy sức mạnh sáng tạo của mình. Dù chuyện gì đang xảy ra trong cuộc sống của bạn đi chăng nữa thì việc giữ thái độ lạc quan vẫn là rất quan trọng. Công việc của bạn trong tháng này cũng có những tiến triển tốt đẹp nhờ tài sáng tạo của bạn.

Tháng cá nhân 4

Số 4 mang lại năng lượng mạnh mẽ, ổn định. Đừng trì hoãn! Hãy quan tâm đến chi tiết và bất kỳ điều gì bạn chưa hoàn thiện. Luôn quan tâm đến sức khỏe của bạn. Bạn cần xem xét chi tiết lại và cần lên kế hoạch để thực hiện, trong tháng này hạn chế mở rộng đầu tư về tài chính. Cần đánh giá lại những gì đã được và chưa được.

Những cơ hội mới có thể gõ cửa sự nghiệp của bạn trong tháng này, bên cạnh đó bạn cũng có thể sẽ gặp được một người thầy giỏi, một cố vấn giỏi giúp bạn tìm ra những hướng đi phù hợp với mình.

Tháng cá nhân 5

Bạn có thể bước vào tháng 5 và cảm thấy năng lượng của mình luôn tràn đầy. Bạn sẵn sàng để tự do và phiêu lưu trong tháng này.

Đây là thời điểm lý tưởng để bạn đặt chân đến một nơi mới, khám phá những địa điểm mới, học một thứ gì đó mới hay làm bất cứ thứ gì đúng sở thích của mình. Trong tháng này cũng sẽ có một vài thay đổi xảy ra trong cuộc sống của bạn, tuy nhiên, sự thay đổi này là cần thiết và nó giúp bạn bước vào một giai đoạn tốt đẹp hơn.

Tháng cá nhân 6

Bạn nên làm đẹp môi trường xung quanh bạn. Cần chú trọng vào mối quan hệ gia đình hoặc những người bạn thân thiết. Bạn sẽ dành nhiều thời gian hơn cho bạn bè, gia đình và những người quan trọng nhất với bạn. Đây cũng là một tháng mà bạn trở nên hào phóng, sẵn sàng cho đi vô điều kiện. Tuy nhiên, bạn cũng cần kiểm soát năng lượng của mình để tránh trở nên mệt mỏi, thất vọng.

Tháng cá nhân 7

Nhịp sống của bạn sẽ chậm lại một chút trong tháng 5 tới. Đây là thời điểm bạn sẽ khép mình hơn, hướng nội hơn, suy nghĩ nhiều hơn.

Lời khuyên dành cho bạn trong tháng này là không nên đặt ra kỳ vọng trong công việc, sự nghiệp, tài chính hay chuyện tình cảm. Hãy dành thời gian ở một mình nhiều hơn, và coi đây là một tháng để nghỉ ngơi, hồi sức trước khi quay lại cuộc chiến.

Tháng cá nhân 8

Tháng này mang đến những sóng rung tiền bạc có thể bạn sẽ có thu nhập rất tốt. Có thể có một khoản tiền thưởng hoặc các khoản tiền bất ngờ đến với bạn. Tuy nhiên, hãy coi chừng nó sẽ nhanh chóng rời đi do phát sinh những chi phí không lường trước được. Nếu bạn làm bất chấp mọi vấn đề để đạt được mục đích kiếm tiền.

Tháng cá nhân 9

Đây là một tháng quan trọng dành cho bạn. Khi số 9 xuất hiện, nó báo hiệu sự kết thúc của một chu kì và là thời điểm để nói lời tạm biệt. Kết thúc có thể là một điều gì đó rất đáng sợ, nhưng bạn cũng nên nhớ rằng với mỗi kết thúc đều mở ra một khởi đầu mới. Tương lai đang chờ đợi bạn ở phía trước, vì vậy hãy dùng tháng này để lập ra cho mình những bước đi tiếp theo. Ngoài ra, bạn có thể sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái khi cống hiến thời gian và năng lượng của mình cho một hoạt động từ thiện trong tháng này.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)