Top 6 cung hoàng đạo không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, "cướp mất" trái tim kẻ khác từ lần gặp đầu tiên

Tâm linh - Tử vi 27/05/2022 18:21

Gay cấn không kém so với những cuộc thi Hoa Hậu là cuộc “đọ sắc” giữa 12 cung hoàng đạo. Bạn chắc đang rất tò mò không biết chòm sao đại diện cho mình liệu có nằm trong top 6 xuất sắc này đúng không nào?

Hạng 1: Thiên Bình

Top 6 cung hoàng đạo không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, 'cướp mất' trái tim kẻ khác từ lần gặp đầu tiên - Ảnh 1

Vị trí quán quân trong cuộc “đọ sắc” này đã thuộc về Thiên Bình với vẻ ngoài dễ thương, xinh xắn nhưng cũng rất quyến rũ và lộng lẫy.

Những cô nàng Thiên Xứng thường sở hữu thân hình cân đối, đôi má lúm đồng tiền duyên dáng cùng ánh mắt sắc sảo đầy ấn tượng. 

Ngoài ra, những cô nàng đại diện cho sự công bằng không chỉ thu hút ánh nhìn của mọi người bằng vẻ ngoài thanh tao, xinh xắn mà còn gây ấn tượng bởi khí chất quý phái, nữ tính khó cưỡng. 

Đặc biệt, chòm sao này còn có gu ăn mặc rất ổn. Họ biết cách nắm bắt xu hướng thời trang và thường xuất hiện với vẻ ngoài sành điệu, quyến rũ. Theo đó, Thiên Bình hội tụ rất nhiều vẻ đẹp khác nhau như dịu dàng, thanh lịch, tao nhã, quyến rũ, lộng lẫy và sắc sảo.

Hạng 2: Song Tử

Top 6 cung hoàng đạo không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, 'cướp mất' trái tim kẻ khác từ lần gặp đầu tiên - Ảnh 2

Xếp vị trí Á Quân về nhan sắc chính là cô nàng Song Tử. Những cô nàng Song Tử thu hút người khác bằng ngoại hình xinh đẹp, tính cách năng động, hoạt bát và tràn đầy năng lượng.

Những cô nàng Song Tử sở hữu đôi mắt biết nói cùng nụ cười duyên dáng và giọng nói truyền cảm. Thử hỏi có ai mà không bị ấn tượng bởi Song Tử cơ chứ. Ngoài ra, cô nàng Song Tử cũng rất khéo léo trong giao tiếp ứng xử nên lại càng được lòng mọi người.

Hạng 3: Song Ngư

Top 6 cung hoàng đạo không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, 'cướp mất' trái tim kẻ khác từ lần gặp đầu tiên - Ảnh 3

Những cô nàng Song Ngư là những cô nàng sở hữu vẻ đẹp tự nhiên và trong sáng. Vẻ đẹp ấy cùng với tính cách vui vẻ, hài hước làm biết bao chàng trai thầm thương trộm nhớ, không chỉ đẹp về ngoại hình mà còn đẹp cả về tâm hồn, tính cách.

Vẻ đẹp của Song Ngư được đánh giá cao bởi nó khá giản dị, tự nhiên chứ không phải đẹp vì nhờ son phấn. Cũng nhờ lợi thế này mà các cô nàng Song Ngư có thể dễ dàng tìm kiếm được một nửa của mình đấy nhé.

Hạng 4: Nhận Mã

Top 6 cung hoàng đạo không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, 'cướp mất' trái tim kẻ khác từ lần gặp đầu tiên - Ảnh 4

Không sở hữu vẻ ngoài sắc sảo như những cung hoàng đạo khác, vẻ đẹp của Nhân Mã gói gọn trong hai từ: mộc mạc và giản dị chứ không phải phô trương hay quá hào nhoáng. Ngoại hình của Nhân Mã cũng được đánh giá là cân đối, rất ưa nhìn đấy nhé. Thân hình của họ toát lên vẻ rắn chắc nhưng cũng không vì thế mà những cô nàng thuộc cung hoàng đạo này đánh mất vẻ nữ tính vốn có của mình. 

Những cô nàng Nhân Mã còn rất biết lấy lòng người khác bằng sự duyên dáng, thông minh và khéo léo.

Hạng 5: Thiên Yết

Top 6 cung hoàng đạo không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, 'cướp mất' trái tim kẻ khác từ lần gặp đầu tiên - Ảnh 5

Vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng này chính thức gọi tên Thần Nông. Không dịu dàng như Thiên Bình cũng không nghịch ngợm như Song Tử, những cô nàng Thiên Yết sở hữu một vẻ đẹp gợi cảm rất khó cưỡng. 

Đặc biệt, “vũ khí” gây chết người của chòm sao này chính là đôi mắt. Đó là một đôi mắt sắc sảo và ẩn chứa sự bí ẩn đầy ma mị khiến ai nhìn vào cũng sẽ ngay lập tức bị cuốn hút.

Hạng 6: Bảo Bình

Top 6 cung hoàng đạo không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, 'cướp mất' trái tim kẻ khác từ lần gặp đầu tiên - Ảnh 6

Mặc dù không đẹp xuất sắc thế nhưng cô nàng Bảo Bình vẫn có thể tự hào vì thứ hạng nhan sắc của mình đấy nhé. Những cô nàng này không chỉ sở hữu nụ cười xinh xắn, duyên dáng mà còn rất thân thiện. Họ luôn có được sự yêu mến của những người xung quanh và điều đó thật tuyệt vời đúng không?

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo

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