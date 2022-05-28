Top 5 cung hoàng đạo sở hữu nhiều tỷ phú nhất, biết đâu trong tương lai bạn cũng sẽ là một trong số đó

Cung Song Ngư đứng thứ 2 với 22 vị tỷ phú, nổi tiếng như Bernard Arnault, Rupert Murdoch và Michael Dell... Ở vị trí thứ 3 là 3 cung hoàng đạo Cự Giải, Kim Ngưu, Sư Tử. Mỗi cung có 20 vị tỷ phú.

Theo Business Insider, có tới 27 tỷ phú sinh ra ở cung Thiên Bình bao gồm Ralph Lauren, Stefan Persson, Liliane Bettencourt, Alice Walton và Libra...

Song Tử và Bạch Dương ở vị trí thứ 4 với 15 vị tỷ phú. Cung Bảo Bình và cung Xử Nữ xếp cuối với số lượng lần lượt là 12 và 11 tỷ phú.

Có 27 vị tỷ phú trong bảng xếp hạng của Forbes sinh ra trong cung này. Một số tỷ phú nổi tiếng như Ralph Lauren, Stefan Persson, Liliane Bettencourt, Alice Walton... Trong ảnh là Alice Walton, người thừa kế gia sản của Walmart Inc.

Cung Song Ngư (19/2 - 20/3)

Bằng trực giác vô cùng nhạy bén của mình, Song Ngư có thể dự đoán được những cơ hội hay rủi ro sẽ xảy đến. Họ cũng là những người dịu dàng, dễ xúc động, dễ thấu hiểu nên rất được lòng những người xung quanh.

Có 22 tỷ phú sinh vào cung này. Các tỷ phú Song Ngư nổi tiếng: Bernard Arnault, Rupert Murdoch, Michael Dell. Trong hình là Rupert Murdoch.

Cung Cự Giải (21/6 - 22/7)

20 tỷ phú sinh vào cung này. Các tỷ phú Cự Giải nổi tiếng như Richard Branson (Tập đoàn Virgin), Elon Musk, Charlene de Carvalho (Heineken)... Trong ảnh là Elon Reeve Musk, người sáng lập SpaceX.

Cung Kim Ngưu (20/4 - 20/5)

Trong 12 cung hoàng đạo, Kim Ngưu chính là những người cực kỳ ý thức về tài chính, vật chất. Họ vừa biết cách kiếm tiền lại vừa biết cách tiết kiệm, mọi thứ đều được Kim Ngưu tính toán thật kỹ lưỡng. Kim Ngưu có tất cả những gì cần thiết của một nhà lãnh đạo tài ba như đáng tin cậy, chắc chắn kiên nhẫn và có trách nhiệm.

Có 20 tỷ phú sinh vào cung này. Một số nhân vật nổi tiếng như David Koch (Koch Industries).

Cung Bảo Bình (20/1 - 18/2)

12 tỷ phú sinh vào cung này. Một số tỷ phú nổi tiếng như Michael Bloomberg, Paul Allen, Carlos Slim Helu. Trong ảnh là Paul Allen là người đồng sáng lập Microsoft.