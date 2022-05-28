Những con giáp này kết hôn trong năm 2022 thì đại phúc đại cát, viên mãn hạnh phúc

Bước sang năm Nhâm Dần 2022, những ai tuổi Ngọ sẽ liên tục đón những tin vui trong chuyện tình cảm. Người còn độc thân thì nhờ sao đào hoa vượng nên sẽ nhanh chóng gặp được một ý trung nhân vừa lòng.

Những người tuổi Ngọ đã yên bề gia thất thì trong năm Nhâm Dần 2022 này, cũng sẽ có thêm nhiều tin vui, giúp tình cảm gia đình càng bền chặt và gắn kết. Vợ chồng đồng lòng, yêu thương nhau, để hòa khí gia đạo càng ngày càng ấm cúng. Từ đó, tác động tích cực đến sự nghiệp cũng như sức khỏe của người tuổi Ngọ.

Xem bói tình duyên thì tuổi Ngọ cũng là tuổi thích hợp để bàn chuyện đại sự nhất trong năm 2022. Việc có được một đời sống tình cảm hạnh phúc, cũng là bước đà để giúp sự nghiệp và gia đình tuổi Ngọ trong năm 2022 này thêm phần thuận lợi.

Tuổi Tý

Theo tử vi, vận trình hôn nhân của người tuổi Tý trong năm Nhâm Dần 2022 rất tốt. Người tuổi Tý đã chuẩn bị đủ cả về vật chất lẫn tinh thần để kết hôn trong năm nay. Ngoài ra, con giáp này cũng đã tìm được người phù hợp với mình.

Vì vậy, nếu người tuổi Tý có dự định kết hôn trong năm mới thì hãy mau chóng chuẩn bị các thủ tục cần thiết để sớm nên duyên vợ chồng.

Tuổi Hợi

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Nhâm Dần 2022 sẽ mang đến ảnh hưởng rất tích cực cho những người tuổi Hợi, cực kỳ phù hợp cho những ai muốn bắt đầu cuộc sống gia đình, sinh con đẻ cái. Do đó, nếu bạn thuộc tuổi Hợi và đang ở trong 1 mối quan hệ hòa hợp và ổn định, bạn có thể tính đến việc về chung 1 nhà với người thương của mình. Thời điểm kết hôn phù hợp có thể là ngay mùa hè năm nay.

Đặc biệt, dù 1 số thành viên trong gia đình có thể có ý này, ý khác để làm lung lay quyết định của mình thì họ cũng sẽ không thành công, vì người tuổi Hợi một khi đã lên kế hoạch thì sẽ không thay đổi.

Tuy nhiên, bản mệnh này có thể yên tâm vì năm Nhâm Dần là 1 năm rất lộc lá cho họ, và họ hoàn toàn có lý khi chọn đây là năm để kết đôi, nhất là khi nữ tuổi Hợi lại lấy được nam tuổi Thìn thì hôn nhân sẽ vô cùng viên mãn.

Tuổi Mùi

Nếu bạn có thấy những người tuổi Mùi kết hôn nhanh chóng trong năm Nhâm Dần thì cũng đừng bất ngờ nhé. Bởi theo tử vi, thì tình duyên của tuổi này trong năm 2022 sẽ cực kỳ nở rộ. Những ai tuổi Mùi còn độc thân thì tình duyên từ phương xa sẽ đưa đến. Cho dù có khó khăn về địa lý thì 2 người cũng sẽ dễ dàng về bên nhau.

Còn với những tuổi Mùi đã thành gia lập thất, thì trong năm Nhâm Dần 2022 sẽ đón thêm rất nhiều tin vui như thêm người, thêm của hay thêm con cháu. Do đó, chuyện tình cảm và hôn nhân lúc này sẽ luôn được sum vầy và hạnh phúc. Đặc biệt, niềm vui ấy còn tác động rất nhiều đến sức khỏe và tài vận của những người tuổi Mùi trong năm này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo