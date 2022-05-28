CHẤN ĐỘNG: Tiktoker Lê Bống lấn sân sang catwalk, màn trình diễn thảm hoạ khiến người xem ngao ngán

Đời sống 28/05/2022 22:59

Chiều cao và khả năng catwalk của Lê Bống đều bị chê khi làm người mẫu tại Vietnam International Fashion Week 2022.

Tối qua (27/05), ngày thứ hai thuộc sự kiện thời trang Vietnam International Fashion Week (VIFW) diễn ra trong sự chờ đón của giới mộ điệu thời trang. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Hoa hậu Khánh Vân, Đỗ Thị Hà,... sàn diễn đêm thứ hai còn chứng kiến những sải bước của hot TikToker Lê Bống. Được NTK Ivan Trần giao bộ váy cá tính ôm body, cô nàng sinh năm 1995 tự tin thể hiện khả năng trình diễn trên sàn runway của mình. 

CHẤN ĐỘNG: Tiktoker Lê Bống lấn sân sang catwalk, màn trình diễn thảm hoạ khiến người xem ngao ngán - Ảnh 1

CHẤN ĐỘNG: Tiktoker Lê Bống lấn sân sang catwalk, màn trình diễn thảm hoạ khiến người xem ngao ngán - Ảnh 2

Tuy nhiên, cả chiều cao, vóc dáng và kỹ năng của Lê Bống đều bị đánh giá là chưa đủ điều kiện để làm model.

CHẤN ĐỘNG: Tiktoker Lê Bống lấn sân sang catwalk, màn trình diễn thảm hoạ khiến người xem ngao ngán - Ảnh 3

Được biết, đây là lần đầu tiên mỹ nhân gốc Hà thành có cơ hội trình diễn với vai trò là một người mẫu. Sau khi xem sự thể hiện của cô nàng, người hâm mộ cũng có nhiều bình luận tích cực lẫn góp ý. Theo đó, những bước đi lẫn tạo dáng của Lê Bống không được đánh giá cao. Ngoài ra cũng vì màn "tạo nét" trên thảm đỏ mà mỹ nhân gốc Hà thành lộ nhiều khuyết điểm.

CHẤN ĐỘNG: Tiktoker Lê Bống lấn sân sang catwalk, màn trình diễn thảm hoạ khiến người xem ngao ngán - Ảnh 4

CHẤN ĐỘNG: Tiktoker Lê Bống lấn sân sang catwalk, màn trình diễn thảm hoạ khiến người xem ngao ngán - Ảnh 5

 

Hầu hết ý kiến của netizen về màn biểu diễn này đều là chê chứ khó mà bới ra được một điểm khen.

 

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Từ khóa:   VNFW2022 Lê Bống

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