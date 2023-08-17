HOT: Phim điện ảnh 'Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà' của Hứa Quang Hán chính thức có mặt trên Netflix

Ngày 10/8, bộ phim điện ảnh đình đám "Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà" (Mary my dead body) đã chính thức có mặt trên kênh Netflix. Như vậy, sau thời gian dài kể từ ngày bộ phim ngưng chiếu rạp, khán giả và người hâm mộ mới có dịp được xem lại sản phẩm phim ảnh của mỹ nam "thanh xuân vườn trường" Hứa Quang Hán .

"Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà" là một bộ phim hài, hành động kết hợp với chủ đề siêu nhiên, giả tưởng và LGBT năm 2023 của Đài Loan do Trình Vĩ Hào làm đạo diễn với sự tham gia của các diễn viên như Hứa Quang Hán, Lâm Bách Hoành, Vương Tịnh. Phim từng công phá phòng vé của Đài Loan khi ra mắt hồi tháng 2/2023 khi là tác phẩm cán mốc 100 triệu Đài tệ nhanh nhất kể từ đầu năm đến nay.

Phim điện ảnh "Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà" do Hứa Quang Hán - Lâm Bách Hoành chỉ diễn chính thức có mặt trên Netflix

Bộ phim từng công phá phòng vé của Đài Loan khi ra mắt hồi tháng 2/2023 khi là tác phẩm cán mốc 100 triệu Đài tệ nhanh nhất kể từ đầu năm đến nay

Bộ phim xoay quanh nhân vật Ngô Minh Hàn (Hứa Quang Hán thủ vai) - chàng cảnh sát "trai thẳng" và có tinh thần chính nghĩa. Một ngày, khi truy đuổi tội phạm, anh nhặt được phong bì màu đỏ kỳ bí. Bất ngờ, một nhóm phụ nữ xuất hiện và nhận anh là con rể. Họ yêu cầu Minh Hàn minh hôn (kết hôn với người chết) cùng "chàng gay" Mao Mao (Lâm Bách Hoành thủ vai) nếu không muốn cuộc đời xui xẻo. "Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà" không chỉ bộ phim mang tính hài hước giải trí mà còn cho người xem một góc nhìn tích cực hơn về LGBT và những định kiến giới mà họ gặp phải.

Ngoài mang tính hài hước giải trí, "Chuyện tôi và ma quỷ thành người một nhà" còn cho người xem một góc nhìn tích cực hơn về LGBT và những định kiến giới mà họ gặp phải

Nam thần Hứa Quang Hán sinh năm 1990, là một diễn viên, ca sĩ, người mẫu người Đài Loan. Anh được mệnh danh là “nam thần thanh xuân” qua các bộ phim đề tài về thanh xuân học đường, tình yêu thời thanh xuân như “Muốn gặp anh”, “Hôn lễ của em”, “Cô giáo Khương có từng yêu đương chưa?”. Đặc biệt, sau thành công từ vai diễn Vương Tuyên Thắng trong bộ phim tình cảm học đường “Muốn gặp anh”, Hứa Quang Hán đã khẳng định được năng lực đi kèm với nhan sắc của mình, vụt sáng trở thành nam diễn viên được săn đón hàng đầu.

Hứa Quang Hán đang là cái tên được săn đón hàng đầu trên màn ảnh xứ Đài

Trong một bài phỏng vấn với tạp chí ELLE Man Đài Loan vào năm 2020, Hứa Quang Hán đã có những chia sẻ hết sức chân thành về quan điểm của bản thân trong công việc cũng như cuộc sống. Qua những chia sẻ này, có thể thấy Hứa Quang Hán thật sự là một diễn viên thành tâm kính nghiệp, luôn nỗ lực hết mình trong từng vai diễn. Có thể với nhiều người, sự nghiệp của Hứa Quang Hán vẫn chưa thật sự rực rỡ, nhưng đối với anh, chỉ cần có nỗ lực, thì mọi thành quả nhận được sẽ đều vô cùng xứng đáng:

“Đã có khoảng thời gian tôi cảm thấy thật sự khó khăn và sợ hãi, vì chính tôi cũng không biết phải đối mặt với điều này thế nào. Sau khi trở nên bình tĩnh, tôi đã tự nhủ rằng không sao cả rồi mọi thứ cũng ổn, đây chính là cuộc sống trước đó bản thân luôn khao khát. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy rất vui khi nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người và tôi luôn biết ơn sự yêu mến mà người hâm mộ dành cho tôi".