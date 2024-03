'Bạn trai quốc dân' Hứa Quang Hán gây thương nhớ trong Thanh Xuân 18x2: Lữ Trình Hướng Về Em

18 năm thấm thoát trôi nhanh, khi đang dọn dẹp nhà cũ, Jimmy bỗng phát hiện ra tấm bưu thiếp chứa lời nhắn của Ami mà mình chưa từng đọc. Anh quyết định sang Nhật nhằm kiếm tìm người con gái ấy, cũng như nói cho cô nghe bao điều mình chôn sâu tận đáy lòng suốt bấy lâu nay, dù rằng mọi chuyện giờ đây có thể đã quá muộn màng. Đây là hành trình chuộc lỗi, cố gắng thấu hiểu tâm tư nơi “đối phương” Ami ngày đó của nam chính Jimmy hứa hẹn làm người xem rung động.

Nam thần Hứa Quang Hán vào vai Jimmy.

Trong phim, Hứa Quang Hán phải khắc họa sự khác biệt giữa một cậu trai 17 tuổi và chính anh ta 18 năm sau đấy. Khi nhà sản xuất công bố dự án, nhiều khán giả đứng ngồi không yên bởi sự góp mặt của Hứa Quang Hám. Nam thần này từng ghi dấu ấn qua loạt vai diễn trong phim: Someday or oneday (năm 2019), Nowhere man (năm 2019), Marry my dead body (năm 2023).

Nữ chính Ami do Kaya Kiyohara thủ vai.

Đóng cặp cùng Hứa Quang Hán là ngọc nữ đang lên của xứ sở hoa anh đào Kaya Kiyohara. Dù tuổi đời rất trẻ song nữ diễn viên sở hữu 2 giải thưởng danh giá: Nữ chính xuất sắc nhất Tokyo Drama Awards 2019 (series truyền hình The Invisible Cradle )và Nữ phụ xuất sắc nhất ở Japan Academy Film Prize 2022 (phim điện ảnh In the Wake).

Ca sĩ thần tượng nổi tiếng Michieda Shunsuke cũng tham gia 1 vai nhỏ trong Thanh Xuân 18x2.

Thanh Xuân 18x2 còn có sự tham gia của ca sĩ thần tượng nổi tiếng Michieda Shunsuke. “Quốc bảo nhan sắc” xứ sở hoa anh đào sẽ vào vai Koji, chàng thanh niên đam mê đi du lịch bụi mà Jimmy tình cờ bắt gặp trên đường đến quê nhà nơi Ami sinh sống. Sôi động, hoạt bát và nhiệt tình, Koji gợi nhắc nam chính về bản thân mình cách đây 18 năm về trước.

Thanh Xuân 18x2: Lữ Trình Hướng Về Em chính thức ra rạp tại Việt Nam từ ngày 12/4/2024.

Thanh Xuân 18x2: Lữ Trình Hướng Về Em được chuyển thể từ hồi ký nổi tiếng tại xứ Đài Youth 18 x 2 Japan slow train wanderings. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên Hứa Quang Hán, Kaya Kiyohara, Trương Chấn, Kuroki Hitomi, Michieda Shunsuke… sẽ chính thức "gặp gỡ" khán giả Việt Nam từ ngày 12/4/2024.