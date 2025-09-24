Nữ diễn viên bị 'réo tên' sau vụ tử vong rơi lầu của Vu Mông Lung

Ngày 11/9 vừa qua, làng giải trí Hoa ngữ bàng hoàng trước thông tin nam diễn viên Vu Mông Lung ngã lầu tử vong tại một khu chung cư cao cấp ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Theo truyền thông Trung Quốc, trước khi tử vong, Vu Mông Lung đã tham gia một bữa tiệc tại khu chung cư ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Một số nguồn tin tiết lộ, 17 người đã góp mặt trong bữa tiệc kéo dài từ 20h15 ngày 10/9 đến 2h40 ngày 11/9. 

Đến 2h ngày 11/9, Vu Mông Lung trở về phòng và khóa trái cửa. Nhưng chỉ vài tiếng sau đó, mọi người phát hiện nam diễn viên đã rơi từ tầng cao xuống, tử vong ngay tại chỗ. Tính đến thời điểm hiện tại, vụ việc của Vu Mông Lung được cơ quan điều tra kết luận không có yếu tố hình sự. 

Tuy nhiên, điều khiến dư luận Trung Quốc nghi ngờ là chi tiết về bữa tiệc hôm đó. Sau ngày 11/9, nhiều video được cho là ghi lại hình ảnh của Vu Mông Lung tại khu chung cư được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, làm rộ lên nghi vấn nam diễn viên bị đánh đập, lạm dụng và sát hại trước khi mất. 

Nữ diễn viên bị 'réo tên' sau vụ tử vong rơi lầu của Vu Mông Lung - Ảnh 1

Một số nguồn tin khẳng định bữa tiệc có sự góp mặt của nhiều nhân vật quyền lực, trong đó có đạo diễn Trình Thanh Tùng, biên kịch Cực Quang Quang và nữ diễn viên Tống Y Nhân. Được biết, đội chuyên án đã triệu tập 8 người đều là nghệ sĩ thuộc làng giải trí Trung Quốc để điều tra. 

Trong các thông tin chia sẻ trên mạng, nữ diễn viên Tống Y Nhân được cho là nhân vật nữ liên quan đặc biệt đến bữa tiệc. Ngoài ra, theo trang 163, nhiều dân mạng đã phát hiện ra căn phòng nơi Vu Mông Lung ngã xuống có chiếc đèn trần từng xuất hiện trong ảnh mà Tống Y Nhân chia sẻ trên mạng xã hội trước đây. 

Vu Mông Lung và Tống Y Nhân cũng từng vướng tin đồn tình cảm. Những thông tin liên quan tới Tống Y Nhân nhanh chóng lan truyền, kéo tên tuổi của nữ diễn viên sinh năm 1993 vào vòng xoáy chỉ trích dữ dội.

Khi sự việc ngày càng tiêu cực, Tống Y Nhân vẫn giữ im lặng và lặng lẽ xóa bình luận. Nữ diễn viên Trung Quốc còn được cho là đã bí mật sang Nhật Bản. Việc im lặng của Tống Y Nhân càng thổi bùng những tranh cãi trong dư luận Trung Quốc nhiều ngày qua.  

Ngoài ra, trên trang cá nhân, Tống Y Nhân đã xóa bỏ rất nhiều hình ảnh cho thấy cô có mối liên hệ với đạo diễn Trình Thanh Tùng và biên kịch Cực Quang Quang. Cả 2 nhân vật này đều được cho là có mặt trong bữa tiệc trước khi Vu Mông Lung qua đời. 

Nữ diễn viên bị 'réo tên' sau vụ tử vong rơi lầu của Vu Mông Lung - Ảnh 2

Sau nhiều ngày im lặng, ngày 23/9, Tống Y Nhân đã lên tiếng thông qua luật sư của mình. Tuyên bố lưu ý rằng, một lượng lớn thông tin sai lệch đã xuất hiện trên các nền tảng như Weibo, Xiaohongshu và Douyin (Trung Quốc). Các thông tin này cố tình gán ghép Tống Y Nhân với vụ tử vong của Vu Mông Lung.

Thông cáo nhấn mạnh, những cáo buộc cực đoan, bao gồm các cáo buộc bịa đặt về "giết người", "mua người để nhậu nhẹt", "trốn ra nước ngoài" và "môi giới mại dâm", đã làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng và hình ảnh của Tống Y Nhân. 

Luật sư tiết lộ thêm, họ đã hoàn tất việc thu thập bằng chứng liên quan và nêu tên 2 người dùng mạng trên Weibo. Theo đó, phía Tống Y Nhân sẽ đâm đơn kiện người tung tin đồn thất thiệt về cô liên quan tới vụ việc của Vu Mông Lung. 

Trong thông cáo gửi truyền thông, phía Tống Y Nhân viết: “Thật đáng tiếc khi Vu Mông Lung đã qua đời. Xin hãy tôn trọng người đã khuất và đừng bịa đặt hoặc lan truyền tin đồn sai sự thật”. Động thái này đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi mới trên mạng xã hội. 

Tống Y Nhân (SN 1993) từng được xem là "nữ thần thanh xuân" thế hệ mới của màn ảnh Hoa ngữ. Nữ diễn viên sở hữu dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thánh thiện trong sáng. Cô được biết đến qua các phim như: Thời gian dạy anh cách yêu em, Cô gái nhìn thấy mùi hương, Tương dạ 2, Cố gắng lên thiếu niên…

Tối 21/9, Công an quận Triều Dương, Bắc Kinh (Trung Quốc) đã thông báo về sự việc nam diễn viên Vu Mông Lung (37 tuổi) tử vong do tai nạn rơi từ tầng cao sau khi uống rượu.

