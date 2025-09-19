Xôn xao clip nam diễn viên Vu Mông Lung kêu cứu thảm thiết trước khi tử vong

Sao quốc tế 19/09/2025 14:59

Mới đây, video ghi lại khoảnh khắc được cho là của Vu Mông Lung khóc lóc thảm thiết cầu cứu trong tuyệt vọng giữa đêm cũng bị gỡ bỏ. 

Vừa qua, nền tảng mạng xã hội Bilibili (Trung Quốc) đã xuất hiện video được cho là ghi lại cảnh Vu Mông Lung bị ném khỏi cửa sổ nhà cao tầng xuống đất. Chỉ sau vài phút đăng tải, clip này đã bị gỡ bỏ trên các nền tảng mạng xã hội.

Trước đó, video ghi lại khoảnh khắc được cho là của Vu Mông Lung khóc lóc thảm thiết cầu cứu trong tuyệt vọng giữa đêm cũng bị gỡ bỏ. 

Xôn xao clip nam diễn viên Vu Mông Lung kêu cứu thảm thiết trước khi tử vong - Ảnh 1

Ngoài ra, một số nghệ sĩ trong làng giải trí Trung Quốc như: Tôn Đức Vinh, Vương Chiếu Đạt, Trần Hiểu Đồng... đã đăng bài tiếp tục yêu cầu cảnh sát điều tra lại hoặc công bố chi tiết vụ việc bao gồm các đoạn video giám sát an ninh tại khu chung cư nơi Vu Mông Lung tử nạn. 

Theo Sina, hơn 60 tài khoản trên mạng xã hội Weibo bị xử phạt vì đưa tin về sự qua đời của Vu Mông Lung. Hơn 4.000 bài đăng được cho là phát tán thông tin sai sự thật, "thổi phồng" về cái chết của cố diễn viên Vu Mông Lung đã bị kiểm duyệt. Một bức ảnh được cho là ghi lại cảnh tượng kinh hoàng vào đêm anh qua đời cũng bị vạch trần là sản phẩm của AI (trí tuệ nhân tạo).

Xôn xao clip nam diễn viên Vu Mông Lung kêu cứu thảm thiết trước khi tử vong - Ảnh 2

Trang Weibo viết rõ trong thông báo, họ nhận thấy một số tài khoản vi phạm quy định của mạng xã hội bằng cách kích động dư luận lan truyền các giả thuyết, thông tin sai sự thật liên quan đến việc nam diễn viên Vu Mông Lung. Ứng dụng này đã áp dụng lệnh cấm phát ngôn có thời hạn với hơn 60 tài khoản.

Ngày 11/9, mạng xã hội Douyin cũng ra thông báo đã xóa bỏ hơn 1.300 video vi phạm và cảnh cáo những người dùng phát tán thông tin sai lệch liên quan đến việc Vu Mông Lung qua đời. Nhiều người hâm mộ của Vu Mông Lung cũng đăng bài, bày tỏ hy vọng dân mạng không lan truyền những phán đoán thất thiệt nhằm bảo vệ danh dự của nam diễn viên quá cố.

Rộ nghi vấn con trai bị sát hại, mẹ của Vu Mông Lung lên tiếng phản hồi

Rộ nghi vấn con trai bị sát hại, mẹ của Vu Mông Lung lên tiếng phản hồi

Ngày 16/9, đại diện công ty quản lý của Vu Mông Lung thay mặt mẹ của nam diễn viên và gửi lời tới người hâm mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Vu Mông Lung sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Rộ nghi vấn con trai bị sát hại, mẹ của Vu Mông Lung lên tiếng phản hồi

Rộ nghi vấn con trai bị sát hại, mẹ của Vu Mông Lung lên tiếng phản hồi

Mẹ Vu Mông Lung ngã gục khi nghe tin con trai qua đời vì rơi lầu

Mẹ Vu Mông Lung ngã gục khi nghe tin con trai qua đời vì rơi lầu

Nhân chứng kể lại vụ tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong

Nhân chứng kể lại vụ tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong

Hình ảnh cuối cùng của 'nam thần cổ trang' Vu Mông Lung trước khi qua đời vì ngã lầu

Hình ảnh cuối cùng của 'nam thần cổ trang' Vu Mông Lung trước khi qua đời vì ngã lầu

Tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong ở tuổi 37, người hâm mộ bàng hoàng

Tài tử 'Tam sinh tam thế' Vu Mông Lung ngã lầu tử vong ở tuổi 37, người hâm mộ bàng hoàng

Rộ tin mỹ nam cổ trang Trung Quốc Vu Mông Lung tử vong, rơi từ trên cao xuống

Rộ tin mỹ nam cổ trang Trung Quốc Vu Mông Lung tử vong, rơi từ trên cao xuống

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hình ảnh cuối cùng của đôi nam nữ trước khi tử vong trong nhà nghỉ

Hình ảnh cuối cùng của đôi nam nữ trước khi tử vong trong nhà nghỉ

Bàng hoàng phát hiện đôi nam nữ tử vong tại nhà nghỉ ở Khánh Hòa

Bàng hoàng phát hiện đôi nam nữ tử vong tại nhà nghỉ ở Khánh Hòa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 19/9/2025, 3 con giáp hữu duyên với Thần Tài, tiền xài dư dả, sự nghiệp nở hoa, công danh tấn tới, mọi điều hanh thông

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 19/9/2025, 3 con giáp hữu duyên với Thần Tài, tiền xài dư dả, sự nghiệp nở hoa, công danh tấn tới, mọi điều hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao Vương Hạc Đệ rút lui khỏi vị trí giám khảo một cuộc thi ẩm thực?

Vì sao Vương Hạc Đệ rút lui khỏi vị trí giám khảo một cuộc thi ẩm thực?

Cô gái 'gây sốt' vì giống hệt Lưu Diệc Phi, nhưng gặp rắc rối vì điều này

Cô gái 'gây sốt' vì giống hệt Lưu Diệc Phi, nhưng gặp rắc rối vì điều này

Không đeo nhẫn cưới, con gái vua sòng bài hôn nhân rạn nứt với Đậu Kiêu?

Không đeo nhẫn cưới, con gái vua sòng bài hôn nhân rạn nứt với Đậu Kiêu?

Trịnh Sảng bất ngờ lộ diện giữa tin đồn nợ nần chưa dứt

Trịnh Sảng bất ngờ lộ diện giữa tin đồn nợ nần chưa dứt

Lần đầu tư phim nhưng thua lỗ, Lưu Đức Hoa suýt phá sản?

Lần đầu tư phim nhưng thua lỗ, Lưu Đức Hoa suýt phá sản?

'Mỹ nhân Tân Cương' Cổ Lực Na Trát mặc đồ xuyên thấu của nhà mốt Việt

'Mỹ nhân Tân Cương' Cổ Lực Na Trát mặc đồ xuyên thấu của nhà mốt Việt